Trong đời sống thường ngày, khái niệm “có phúc” thường được hiểu đơn giản: đó là trạng thái sống ổn định, có nền tảng tinh thần và các mối quan hệ lành mạnh giúp một người vượt qua khó khăn. cho thấy một cá nhân đang sở hữu nền tảng cuộc sống đáng trân trọng.

1. Có sức khỏe và khả năng tự cân bằng tinh thần

Sức khỏe là yếu tố nền tảng quyết định chất lượng sống của mỗi người. Không chỉ là thể trạng ổn định, sức khỏe còn bao gồm khả năng duy trì trạng thái tâm lý tích cực và phục hồi sau áp lực. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người biết chăm sóc bản thân, ngủ nghỉ điều độ, vận động thường xuyên và quản lý căng thẳng hiệu quả thường có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhịp sống nhanh và áp lực liên tục, việc duy trì được thể chất và tinh thần cân bằng đã là một lợi thế lớn. Điều này giúp con người giữ được năng suất làm việc, giảm nguy cơ bệnh tật dài hạn và có đủ năng lượng để theo đuổi mục tiêu cá nhân.

Không phải ai cũng nhận ra giá trị của điều này cho đến khi đối mặt với vấn đề sức khỏe. Vì vậy, nếu một người có thể sinh hoạt bình thường, ít bệnh tật nghiêm trọng và giữ được sự ổn định tâm lý trước biến động, đó có thể xem là dấu hiệu của một người có nền tảng sống thuận lợi hay nói cách khác là một dạng “phúc”.

2. Có những mối quan hệ đáng tin cậy

Các khảo sát xã hội học cho thấy mức độ gắn kết xã hội là yếu tố dự báo quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và tuổi thọ của một người. Một mạng lưới quan hệ tích cực không chỉ mang lại cảm giác được chia sẻ mà còn tạo ra nguồn lực thiết thực: từ lời khuyên, cơ hội nghề nghiệp cho tới sự hỗ trợ vật chất khi khó khăn.

Điều đáng chú ý là “quan hệ tốt” không đồng nghĩa với số lượng lớn. Chỉ cần bạn có một vài mối liên kết đáng tin cậy cũng đủ tạo nên sự khác biệt. Vì vậy, nếu một người có thể tìm được sự đồng hành chân thành trong cuộc sống, đó đã là điều đáng trân trọng. Đó cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy họ đang sở hữu nguồn vốn xã hội quý giá.

3. Có khẳ năng nhìn nhận tích cực và chủ động trước tương lai

Một dấu hiệu “có phúc” khác thường ít được mọi người chú ý là thái độ sống. Những người giữ được góc nhìn tích cực, sẵn sàng học hỏi từ thất bại và chủ động cải thiện bản thân thường có khả năng tiến xa hơn trong dài hạn. Đây không phải là sự lạc quan mù quáng, mà là năng lực nhận diện vấn đề và tìm cách giải quyết. Người có tư duy này thường ít bị mắc kẹt trong cảm giác bất lực, từ đó duy trì động lực hành động.

Trong môi trường nhiều biến động, khả năng giữ được sự chủ động giúp cá nhân nắm bắt cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực từ thất bại. Xét ở góc độ thực tiễn, đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công lâu dài. Vì vậy, nếu một người có thể duy trì tinh thần học hỏi và hy vọng vào tương lai, đó cũng là dấu hiệu đáng mừng.

Trong xã hội hiện đại, việc đánh giá hạnh phúc không nên chỉ dựa trên thành công vật chất hay địa vị. Đôi khi những yếu tố cơ bản như sức khỏe, quan hệ xã hội và thái độ sống mới là thước đo bền vững nhất. Nhận ra và trân trọng những điều này không chỉ giúp cá nhân sống cân bằng hơn, mà còn tạo động lực để tiếp tục cải thiện bản thân.

Nói cách khác, “phúc” không phải là khái niệm xa vời, mà có thể hiện diện trong những điều rất đời thường. Việc nhận diện được nó đã là bước đầu để mỗi người trong chúng ta gìn giữ và phát triển giá trị đó trong cuộc sống.

(Theo Toutiao)