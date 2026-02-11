Con giáp tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 sẽ tạo ra nhiều áp lực cho những người tuổi Tý. Họ cũng sẽ phải đối mặt với những thay đổi bất ngờ tuy nhiên, như người ta hay nói, trong "nguy" lại có "cơ". Với sự thông minh, nhanh nhẹn, giỏi thích nghi với hoàn cảnh - những đặc điểm nổi bật của tuổi Tý thì đây lại chính là cơ hội để con giáp này khẳng định bản thân và kiếm tiền, làm giàu.

Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Trù, Đường Phù, Hoa Cái, Nguyệt Đức, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý sẽ nở hoa rực rỡ. Đặc biệt, sao Nguyệt Đức là một cát tinh đóng vai trò quan trọng trong công việc của tuổi Tý. Cát tinh Nguyệt Đức sẽ giúp đưa đến quý nhân hỗ trợ cho con giáp này. Nhờ vào sự giúp đỡ vô cùng quan trọng này, tuổi Tý sẽ có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để gặt hái thành công.

Đặc biệt, ngay đầu năm Bính Ngọ, cụ thể là tháng 3 âm, sao Hoa Cái đã xuất hiện, mang đến tin vui cho người tuổi Tý. Trong tử vi, sao Hoa Cái được ví như là Tiểu Văn Xương, chủ về học hành thông tuệ, có trí tuệ, học hành thi cử dễ được thành tích cao. Hoa Cái cũng là một bộ sao chủ về sự thông tuệ, khôn ngoan, sự thăng tiến trong công việc. Được cát tinh Hoa Cái chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường công danh, vừa có tiền, vừa có quyền.

Con giáp tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho tuổi Mão nhiều cơ hội tốt trong cả công việc và cuộc sống. Với sự hỗ trợ của rất nhiều cát tinh, con giáp này nhiều cơ hội để vươn lên, xây dựng sự nghiệp vững chắc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mão sẽ có thể hóa giải khó khăn, tạo lập cho mình một vị thế xứng tầm trong xã hội.

Với các cát tinh hỗ trợ cho con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống, tuổi Mão có thể yên tâm để nỗ lực vươn lên và gặt hái thành công. Các cát tinh nổi bật nhất soi rọi cho tuổi Mão trong năm Bính Ngọ phải kể đến là sao Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức, Phúc Tinh, Thiên Hỷ. Đây đều là các sao tốt, chủ về sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc, có quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn. Được những cát tinh này hỗ trợ, tuổi Mão sẽ luôn được hỗ trợ trong công việc, dễ gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ, cuộc sống luôn đủ đầy, sung túc.

Đặc biệt, ngay đầu năm Bính Ngọ, mà cụ thể là ngay tháng 3 âm, tuổi Mão sẽ có quý nhân phù trợ, đem lại may mắn cho họ trong cả chuyện công việc và tình cảm. Tiền bạc đủ đầy, tình duyên suôn sẻ, con giáp tuổi Mão sẽ có một khởi đầu tuyệt vời trong năm mới.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi học, năm Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho tuổi Ngọ cơ hội để khẳng định bản thân và thăng tiến rực rỡ. Càng nâng cao khả năng giao tiếp thì cuộc sống của họ sẽ càng thuận lợi, hài hòa và thành công.

Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Tuế Giá, Tướng Tinh, Kim Quỹ, Thiên Hỷ, Nguyệt Đức, tuổi Ngọ có vô số những cơ hội thăng tiến mạnh mẽ trên con đường sự nghiệp, của cải tích lũy được nhiều, cuộc sống dư dả, đủ đầy. Ngoài ra, trong cuộc sống con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ liên tục đón nhiều tin vui.

Trong tử vi sao Tướng Tinh tượng trưng cho quyền uy, khả năng lãnh đạo và bản lĩnh cầm quân trong công việc. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi để thăng quan tiến chức, khẳng định vị thế và được cấp dưới nể phục.

Sao Kim Quỹ lại được ví như "hòm vàng" hay kho lưu trữ báu vật, ngôi sao này chủ về khả năng tích lũy tài sản và may mắn trong tài chính. Nó giúp bản mệnh không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền, hỗ trợ đắc lực cho các kế hoạch đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Trong khi đó, sao Thiên Hỷ chuyên chủ về các sự kiện vui mừng, hỷ tín như cưới hỏi, sinh con hoặc những cuộc hội ngộ bất ngờ. Sự xuất hiện của sao này mang lại không khí tươi vui, giúp tinh thần phấn chấn và thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ trở nên thăng hoa. Ngay từ tháng 2 âm, sự xuất hiện của sao Thiên Hỷ đã giống như một bệ đỡ cho tuổi Ngọ, giúp con giáp này có vận trình vô cùng hanh thông, giàu có.

