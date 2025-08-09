3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa

Tỷ phú Hoàng Kiều, sinh năm 1944 tại Quảng Trị, là một trong những doanh nhân gốc Việt thành công nhất trên đất Mỹ. Từng trải qua tuổi thơ cơ cực trong một gia đình nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ông được chú – cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ – nhận nuôi và dìu dắt.

Vượt lên nghịch cảnh, Hoàng Kiều nỗ lực học hành và dấn thân vào lĩnh vực y sinh, từ đó xây dựng đế chế riêng trong ngành công nghiệp dược phẩm. Năm 2014, ông được Forbes vinh danh là người Mỹ gốc Việt giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình duyên của vị tỷ phú lại đầy những nốt trầm và cay đắng.

Trong một talkshow gần đây, Hoàng Kiều thẳng thắn kể lại ba mối tình sâu đậm nhưng đều kết thúc bằng sự phản bội từ phía người phụ nữ.

Người phụ nữ đầu tiên chính là vợ cũ của ông – người đã cùng ông đi qua thời gian khó khăn và sinh cho ông 5 người con. Tuy nhiên, sau tất cả, bà lại lựa chọn rời bỏ ông để đến với một người đàn ông giàu có, quyền lực hơn. Thời điểm đó, Hoàng Kiều đã không giấu nổi nỗi đau, đến mức cùng cha là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ tìm đến tình địch để van xin.

"Tội nghiệp ba tôi. Ba tôi là người rất thương tôi, ông khổ sở lắm. Bây giờ nghĩ lại chặng đường đó, mình thấy nhục nhã quá. Trong lúc một người đàn bà như vậy mà mình không có đủ can đảm, mình phải đi năn nỉ, lạy lục người tình địch để nhờ người tình địch trả người đàn bà đó lại cho mình", Hoàng Kiều chia sẻ (theo nguồn Phụ nữ Pháp luật).

Sau khi trở về thì đến năm 1980 khi đang định cư ở Mỹ, vợ Hoàng Kiều một lần nữa lại bỏ ông và các con để đến với người tình. Lần này, ông không còn níu kéo mà quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm.

Sau ly hôn, Hoàng Kiều bước vào mối quan hệ thứ hai kéo dài gần 2 thập kỷ với một người phụ nữ từng trải, có ba con riêng. Dù không đăng ký kết hôn nhưng ông đã chăm sóc và chu cấp đầy đủ cho người tình đầy đủ. Thế nhưng một lần nữa, ông lại rơi vào bi kịch tình cảm.

"Tôi đã lo đầy đủ tất cả như tiền bạc này kia thế nhưng một ngày có một người xuất hiện ở ngay trước cổng báo cho tôi biết là: Tôi là người tình của bà ta đây", (nguồn Thanh Niên Việt).

Dù đã tổn thương nặng nề, nhưng vị tỷ phú vẫn không ngừng hy vọng vào tình yêu. Ông tiếp tục thử yêu một phụ nữ Trung Quốc, người mà theo ông là rất dịu dàng và quan tâm. Tuy nhiên, kết cục lại không khác - người này cuối cùng đã "đi với một thằng bạn của tôi là tổng giám đốc của một công ty".

Ba mối tình – ba lần tổn thương sâu sắc khiến tỷ phú Hoàng Kiều không khỏi cay đắng khi nhắc lại. Dù là người đàn ông có trong tay tất cả – tiền tài, danh vọng – ông vẫn không giữ nổi hạnh phúc cho riêng mình.



