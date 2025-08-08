Tỷ phú là người yêu cũ Ngọc Trinh tuổi 81: "Tôi có nhiều người tỏ tình"

Tỷ phú Hoàng Kiều được đông đảo khán giả trẻ biết đến sau mối tình chớp nhoáng với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vào năm 2017. Trước đó, ông nổi tiếng trong giới doanh nhân là một người tài giỏi, là một trong những người Mỹ gốc Việt giàu nhất thế giới.

Ông từng lọt vào danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes công bố năm 2014 với khối tài sản ước tính khoảng 3,8 tỷ USD.

Tuy nhiên dù giàu có nhưng Hoàng Kiều lại lận đận tình duyên. Ông từng trải qua hai đời vợ với tổng 7 người con và một số cuộc tình sâu đậm, thoáng qua khác. Dù có địa vị, tiền bạc nhưng phần lớn các cuộc tình sâu đậm, ông đều là người bị phụ nữ phản bội.

Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều từng có cuộc tình chóng vánh.

Hiện tại ở tuổi 81, Hoàng Kiều vẫn rất khỏe mạnh. Chia sẻ trong một talkshow gần đây về tình cảm hiện tại, Hoàng Kiều cho biết, ông vẫn có nhiều người yêu mến, tỏ tình.

"Tôi cảm ơn các bạn nhắn tin cho tôi trên Facebook. Có nhiều người tỏ tình, có nhiều người thương mến. Cái chuyện thương mến, thần tượng là bình thường không ai cấm được nhưng tôi khổ sở lắm tôi không đáp được, tôi băn khoăn vì không biết mình có thể làm được gì, đi tới đâu, về đâu.

Thành thử tôi hay nói một câu là "thân em như tấm lụa đào, phất phơ trước gió biết vào tay ai" - là thân tôi đó (cười)".

Có lẽ sau nhiều đổ vỡ nên vị tỷ phú cũng hài hước bảo: "Tôi nói một câu thật lòng "tình chỉ đẹp khi còn trong mộng/tình mất vui khi đã vẹn câu thề. Các bạn nên nhớ điều đó, ai mà không tin lời tôi đều là nhưng kẻ tự dối lòng mình".