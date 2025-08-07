Tỷ phú Hoàng Kiều bị vợ và 2 người yêu phản bội, cay đắng thốt lên: "Than ôi! Tôi không hiểu được đàn bà"

Mới đây, người yêu cũ của Ngọc Trinh – tỷ phú Hoàng Kiều – đã xuất hiện trong một talk show để chia sẻ về đường tình lận đận của mình.

Vị tỷ phú 81 tuổi tiết lộ, cuộc đời ông nhiều khổ đau vì "thích đàn bà đẹp". Theo lời tỷ phú, người vợ đầu tiên của ông là một phụ nữ rất đẹp, nhưng chính vẻ đẹp ấy đã khiến nhiều người theo đuổi và cuối cùng bà đã phản bội ông tới hai lần. "Bà ta thì bỏ đi với một người quyền lực, giàu có trong xã hội", Hoàng Kiều chia sẻ.

Hình ảnh mới nhất của tỷ phú Hoàng Kiều.

Sau cuộc ly hôn đầu tiên, Hoàng Kiều gắn bó với người phụ nữ thứ hai suốt 19 năm nhưng không có hôn thú. Lần này, ông bị chính người tình của bạn gái đến tận cổng nhà để vạch trần sự thật.

"Người đàn bà thứ nhì là partner thôi, tôi sống được 19 năm nhưng mà quý vị cứ nhớ, mỗi người đẹp là đều có vấn đề. Tôi đã lo đầy đủ tất cả như tiền bạc này kia thế nhưng một ngày có một người xuất hiện ở ngay trước cổng báo cho tôi biết là: Tôi là người tình của bà ta đây".

Tỷ phú Hoàng Kiều cho biết, ông và người phụ nữ gắn bó 19 năm không có con chung vì bà đã có ba con riêng, còn ông thì có năm người con riêng.

Tình trường của vị tỷ phú vẫn chưa dừng lại ở đó. Người thứ ba ông từng yêu là một phụ nữ Trung Quốc, quen khi ông làm ăn tại Thượng Hải.

"Tội nghiệp cái cô này, lúc đầu cũng thương tôi lắm, mỗi lần tôi về là khóc lóc này kia. Nhưng than ôi... tôi không hiểu được đàn bà, quá khó hiểu. Tôi có địa vị, tôi có tiền bạc, tôi có tất cả nhưng mà cái bản chất của những người đàn bà đẹp mình không thể thay đổi được. Mình không thể thay đổi cái bản chất của họ được", Hoàng Kiều nói.

Theo ông, người phụ nữ thứ ba cũng phản bội để "đi với một thằng bạn của tôi là tổng giám đốc của một công ty khác với tôi".

Sau mối tình tan vỡ với người phụ nữ Trung Quốc, tỷ phú gốc Việt kết hôn lần hai với một cô gái Việt trẻ tuổi. Cuộc hôn nhân này diễn ra khi ông đã bước vào tuổi 70, còn vợ mới chỉ ngoài hai mươi. Kết quả của cuộc hôn nhân là hai cậu con trai hiện nay 15 và 11 tuổi.

Lý do chia tay, theo ông tiết lộ một phần xuất phát từ chính mình: "Cái máu tôi thì hay ghen nhưng có thương mới ghen. Lúc đó tôi coi như 70 rồi mà bà chỉ có hăm mấy tuổi thôi".

Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau khi sang Mỹ định cư, ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành dược phẩm và nhanh chóng trở thành một trong những người Mỹ gốc Việt giàu có nhất thế giới. Năm 2014, ông lần đầu tiên lọt vào danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes công bố, với khối tài sản ước tính khoảng 3,8 tỷ USD.