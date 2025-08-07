Tỷ phú Hoàng Kiều: "Tôi đi van xin tình địch nhờ trả lại người đàn bà đó về cho mình"

Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau khi sang Mỹ định cư, ông bắt đầu gây dựng sự nghiệp trong ngành dược phẩm và nhanh chóng trở thành một trong những người Mỹ gốc Việt giàu nhất thế giới. Năm 2014, Hoàng Kiều lần đầu lọt vào danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes công bố, với khối tài sản ước tính khoảng 3,8 tỷ USD.

Hoàng Kiều được đông đảo giới trẻ Việt biết đến kể từ khi công khai mối quan hệ tình ái với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vào năm 2017. Chuyện tình lệch tới vài thập kỷ nhanh yêu nhanh tan từng gây ồn ào mạng xã hội một thời. Kể từ đó đến nay cả hai người ít nhắc tới chuyện tình cảm tuy nhiên mới đây, Hoàng Kiều thu hút sự chú ý khi lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân và những người đàn bà đi qua cuộc đời mình.

Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều từng yêu nhau.

Kể về người vợ đầu tiên, tỷ phú Hoàng Kiều tiết lộ, đó là một người đàn bà đẹp nhưng phản bội ông tới 2 lần. "Đừng bao giờ dính lứu tới một người đàn bà đẹp. Cái khổ của tôi là vì thích đàn bà đẹp", vị tỷ phú mở đầu câu chuyện về những người ông từng yêu trong một talkshow gần đây.

"Tôi có lấy một người đàn bà rất đẹp là mẹ của 5 đứa con tôi gồm Trang, Tomy, Samy, Trâm và Bình. Khi chúng tôi còn ở Việt Nam, bà ta là một người đàn bà đẹp thì đương nhiên có nhiều người chào đón này kia. Lúc đó bé Trâm chỉ có 18 tháng, tôi phải mang con từ nhà này tới nhà khác để nhờ giúp đỡ. Bà ta thì bỏ đi với một người quyền lực, giàu có trong xã hội.

Một người đàn bà như vậy mà tôi không có đủ can đảm, tôi phải đi năn nỉ, lạy lục tình địch để nhờ trả lại người đàn bà đó về cho mình, quá nhục nhã. Ba tôi rất thương tôi và chính ba là người đi cùng tôi van xin người đó hãy buông tha cho bà ta trở về".

Thế nhưng sau khi trở về thì và sau đó là sang Mỹ định cư thì một lần nữa, tỷ phú Hoàng Kiều lại bị vợ phản bội.

"Khi qua tới Mỹ năm 1980 lại một lần nữa bà ta bỏ nhà đi theo người tình cũ trong lúc một mình tôi chăm con là cháu Bình lúc đó năm tuổi và cháu Trâm chỉ bảy tuổi. Tôi nằm giữa hai đứa con mỗi đêm và rất khổ sở, rất đau đớn khi con hỏi "mẹ đâu rồi?", cứ khóc lóc kêu mẹ", tỷ phú Hoàng Kiều nhớ lại.

Và lần phản bội này, ông không còn van xin nữa mà dùng ý chí để vượt qua. Với người vợ đầu ông chung sống được 15 năm.



