3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 7/10/2026

Tử vi học có nói đây là 3 con giáp này sẽ có một ngày thứ Tư, 7/10 với vận trình đầy hanh thông, may mắn và nhiều tài lộc.

Ngày thứ Tư 7/10/2026, tức ngày 27 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Giáp Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, có nạp âm là Đại Khê Thủy mang ý nghĩa dòng nước khe lớn chảy xiết và có nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Bản chất của nạp âm này là sự mạnh mẽ, cuốn phăng mọi chướng ngại vật trên đường đi để hướng ra sông lớn nên rất thích hợp cho những công việc mang tính đột phá.

Trong ngày này, người có ngũ hành tương sinh hoặc hòa hợp với hành Thủy sẽ đón nhận nhiều cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng và khẳng định năng lực cá nhân. Ngược lại, do tính chất Thủy khí biến động mạnh nên bản mệnh cần giữ sự điềm tĩnh trong các quyết định ký kết hoặc giao dịch lớn để tránh gặp phải những khúc mắc không đáng có.

Tử vi học có nói, ngày Giáp Dần thuộc hành Mộc, kết hợp với các cục diện Tam Hợp và Lục Hợp nên sẽ mang đến vận trình tài lộc viên mãn cho 3 con giáp sau.

Con giáp tuổi Ngọ: Vận khí cát tường - Tài lộc hanh thông

Nhờ cục diện Tam Hợp Ngọ - Dần mang lại vận khí cát tường, đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong ngày thứ Tư này vô cùng hanh thông và rộng mở. Dù làm về kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này đều sẽ đón nhận những cơ hội kiếm tiền rõ rệt nhờ sự nâng đỡ của cát tinh.

(Ảnh minh họa)

Nếu đang ấp ủ kế hoạch mở rộng quy mô buôn bán hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới, bạn nên mạnh dạn triển khai ngay vì tỷ lệ thành công là rất cao. Dòng tiền đổ về túi vô cùng dồi dào giúp bạn giải quyết triệt để các áp lực tài chính tồn đọng từ giai đoạn trước. Khách hàng và đối tác tự tìm đến đặt vấn đề hợp tác lâu dài giúp nguồn doanh thu của con giáp tuổi Ngọ tăng trưởng vượt bậc so với dự tính.

Những người làm văn phòng cũng không hề kém cạnh khi có cơ hội nhận thưởng nóng hoặc được đề xuất tăng lương nhờ những đóng góp xuất sắc. Việc chi tiêu trong ngày diễn ra khá thoải mái mà bạn không cần phải thắt lưng buộc bụng hay lo nghĩ quá nhiều. Con giáp này cũng có thể nhận được một vài khoản tiền bất ngờ từ việc đầu tư phụ hoặc được người thân trao tặng quà cáp có giá trị. Nhìn chung, đây là một ngày đại cát về mặt tài chính giúp tuổi Ngọ tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai.

2. Con giáp tuổi Tuất: Tràn ngập may mắn - Tiền tài rực rỡ

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày, người tuổi Tuất đón nhận một ngày thứ Tư tràn ngập may mắn và tài lộc rực rỡ. Thần Tài ghé thăm giúp cho các quyết định đầu tư tài chính của con giáp này trong ngày hôm nay đạt độ chính xác rất cao.

(Ảnh minh họa)

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những mối đầu tư béo bở mà người khác vô tình bỏ qua nhờ tư duy nhạy bén của mình. Đối với người làm ăn kinh doanh, hàng hóa luân chuyển nhanh chóng và tiền bạc thu về túi đếm không xuể sau những ngày dài nỗ lực. Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp tuổi Tuất khơi thông những bế tắc trong việc thu hồi nợ xấu từ các đối tác lâu năm.

Con giáp này cũng có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo giúp cắt giảm chi phí vận hành mà vẫn giữ nguyên hiệu quả công việc. Nguồn thu nhập chính ổn định cộng thêm các khoản thu phụ tăng tiến giúp cán cân tài chính của bạn vô cùng vững vàng. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân một món đồ xa xỉ đã ao ước bấy lâu nay mà không sợ thâm hụt ngân sách. Tình hình tài chính viên mãn chính là bệ phóng vững chắc giúp con giáp tuổi Tuất tự tin thực hiện các mục tiêu lớn lao tiếp theo trong năm.

3. Con giáp tuổi Hợi: Hanh thông thuận lợi - Vận may tiền bạc

Cục diện Lục Hợp Dần - Hợi mang lại cho con giáp tuổi Hợi một ngày thứ Tư hanh thông, đặc biệt tài lộc phát đạt ngoài sức mong đợi. Bản mệnh đón nhận vận may tiền bạc lớn, có thể là một khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng hoặc lợi nhuận từ dự án chung.

(Ảnh minh họa)

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bạn dễ dàng ký kết được những hợp đồng kinh tế có giá trị cao trong ngày hôm nay. Những người đang theo đuổi con đường công danh dễ gặp được đối tác lớn sẵn sàng rót vốn đầu tư cho các ý tưởng mới. Sự chủ động và quyết đoán trong công việc giúp bạn nắm bắt được dòng tiền chảy vào túi một cách nhanh chóng nhất.

Tuổi Hợi không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất biết cách quản lý tài chính, giúp tiền đẻ ra tiền một cách an toàn. Đối với người làm công ăn lương, công sức bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên ghi nhận bằng phần thưởng xứng đáng. Việc mua sắm hay đầu tư cho bản thân và gia đình trong ngày này đều diễn ra thuận lợi, mang lại niềm vui lớn. Con giáp này cũng có duyên với các trò chơi may mắn hoặc bốc thăm trúng thưởng, dễ rinh về những phần quà có giá trị cao. Bạn sẽ khép lại một ngày làm việc với tâm thế vô cùng mãn nguyện và một chiếc ví rủng rỉnh tiền bạc.

* Lưu ý chung:

Đối với 3 con giáp tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi trong ngày Giáp Dần, dù tài lộc dồi dào nhưng bản mệnh vẫn cần lưu ý giữ cái đầu lạnh trước những lời mời gọi đầu tư mạo hiểm có tính rủi ro cao. Do Thủy khí của nạp âm ngày biến động mạnh, các bạn nên chú ý kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng và giấy tờ pháp lý trước khi đặt bút ký kết.

Việc hành xử nhún nhường và biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp sẽ giúp ba con giáp này tránh được những tranh chấp hay thị phi không đáng có nơi công sở. Hãy phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe không bị ảnh hưởng bởi áp lực dồn dập trong ngày. Cuối cùng, việc quản lý chi tiêu chặt chẽ và không mua sắm theo cảm tính sẽ giúp giữ vững thành quả tài chính mà các bạn vừa gặt hái được.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm