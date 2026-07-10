3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Sáu, 10/7/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Sáu, 10/7 sẽ mang lại những tin vui tài chính cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Sáu 10/7/2026, tức ngày 26 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ mang nạp âm Tuyền Trung Thủy, tức là dòng nước suối trong vắt, mát lành tuôn chảy dạt dào từ mạch ngầm sâu thẳm của lòng núi. Bản mệnh Thủy thanh khiết này khi đặt trong bối cảnh hỏa khí rực rỡ của tháng Giáp Ngọ và năm Bính Ngọ tạo nên thế cục Thủy Hỏa tế ký, giúp xoa dịu cái oi ả và mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho đất trời.

Dù kim khí tinh thuần của địa chi Dậu có sự tiêu hao năng lượng để sinh dưỡng cho dòng nước, nhưng sự nâng đỡ của thiên can Ất (Mộc) giúp mạch suối chuyển hóa thành nguồn sinh khí nuôi dưỡng vạn vật tốt tươi. Đây là cục diện phong thủy mang ý nghĩa khơi thông mạch ngầm tài lộc và kích hoạt trí tuệ, thôi thúc bạn hành sự uyển chuyển, kiên trì tích lũy nội lực để biến mọi thử thách bên ngoài thành những nguồn thu nhập bền vững.

Tử vi học có nói, 3 con giáp dưới đây chính là những người đón nhận hồng phúc sâu dày nhất, lộc tài khai mở hanh thông trong ngày Ất Dậu.

Con giáp tuổi Sửu: Thổ Tích Sinh Kim, Tiền Tài Tụ Khí

Bước vào ngày Ất Dậu, người tuổi Sửu là con giáp hưởng lợi hàng đầu, như đất khô đón được long mạch khi nằm trong vòng che chở của cục diện Tam Hợp tối cao.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh Thổ của bạn gặp kim khí tinh thuần của ngày Dậu tạo nên thế trận tương sinh hoàn hảo, giúp khơi thông hoàn toàn các bế tắc về dòng vốn. Đường tài lộc hanh thông lạ kỳ, mang lại những khoản lợi nhuận bất ngờ từ các thương vụ đầu tư ngắn hạn hoặc thu hồi được các khoản nợ cũ.

Quý nhân xuất hiện trong ngày thứ Sáu này chính là đối tác lâu năm, chủ động mang đến các thông tin kinh doanh vô cùng giá trị để tuổi Sửu bứt phá. Con giáp này sẽ khép lại tuần làm việc với tinh thần phấn chấn, hầu bao rủng rỉnh và số tiền tích lũy trong tài khoản tăng lên vững chãi như bàn thạch.

Con giáp tuổi Tỵ: Hỏa Luyện Ngọc Báu, Tài Lộc Bùng Nổ

Sự kết hợp giữa địa chi Dậu của ngày và chi Tỵ của tuổi dệt nên mối lương duyên hợp cục cát tường, giúp bản mệnh đón nhận cơn mưa tài lộc đầy bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

Ngọn lửa nhiệt huyết của con giáp này gặp kim khí ngày Dậu tạo thế rèn giũa ngọc báu, giúp kích hoạt tư duy nhạy bén để đưa ra những quyết định giải ngân vô cùng khôn ngoan. Thần Tài ưu ái dẫn lối giúp những người kinh doanh tự do liên tiếp chốt được những đơn hàng lớn, doanh thu tăng trưởng vượt bậc ngoài mong đợi.

Nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái và các khoản đầu tư ngắn hạn liên tục đổ về túi, giải tỏa hoàn toàn mọi áp lực chi tiêu của gia đình. Kho bách hóa tài lộc mở cửa giúp con giáp tuổi Tỵ thong dong tận hưởng thành quả lao động của mình với một tâm thế an yên vẹn toàn.

Con giáp tuổi Thìn: Thổ Sinh Kim Vượng, Tiền Bạc Đầy Kho

Người tuổi Thìn sẽ là con giáp bước vào ngày Ất Dậu với tâm thế vương giả khi đón nhận luồng cát khí nồng đượm từ trục xoay Lục Hợp trợ mệnh sâu sắc.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh Thổ dày dặn của bạn sinh dưỡng cho năng lượng Kim của ngày, tạo thế "đất vàng sinh ngọc" giúp giữ chặt tài lộc và ngăn chặn hoàn toàn sự thất thoát tiền bạc hoang phí. Công việc có những bước chuyển mình rực rỡ, giúp bạn may mắn tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng mới cho các dự án dài hạn vào nửa cuối năm.

Nguồn thu nhập chính từ lương thưởng tiến triển vượt bậc, mang lại những khoản thù lao xứng đáng cho sự cống hiến thầm lặng của tuổi Thìn. Tóm lại, con giáp này sẽ đón nhận ngày mới với trạng thái viên mãn, tiền bạc luân chuyển nhịp nhàng và gia đạo ngập tràn tiếng cười an vui.

* Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận cát khí vẹn toàn trong ngày Ất Dậu, 3 con giáp tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thìn vẫn cần lưu tâm đến tính chất tuôn chảy liên tục nhưng dễ bị phân tán của nạp âm Tuyền Trung Thủy. Do dòng nước suối có xu hướng chảy tràn lan theo mạch ngầm, các bản mệnh cần tập trung quản lý tài chính có mục tiêu rõ ràng, tránh dốc tiền vào quá nhiều hạng mục cùng lúc gây phân tán nguồn lực.

Sức nóng đan xen từ Hỏa cục của tháng và năm nhắc nhở bạn phải kiểm tra tỉ mỉ mọi điều khoản giấy tờ, không vì sự bốc đồng nhất thời mà bỏ qua các rủi rác pháp lý về sau. Ngày này năng lượng Thủy – Hỏa dịch chuyển rất mạnh dưới bề sâu, đòi hỏi bạn phải chú ý thanh nhiệt cơ thể, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để bảo vệ thể trạng. Hãy dùng sự uyển chuyển của dòng nước mát làm mềm lòng người, biến tư duy nhạy bén thành vũ khí sắc bén giúp bạn bảo toàn và phát triển khối tài sản vững chắc nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.