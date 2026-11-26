Tử vi học có nói đây là 3 con giáp sẽ đón chào một ngày thứ Năm, 26/11 với nhiều hanh thông, may mắn, tài chính dư dả nhất.

Ngày thứ Năm, 26/11/2026, tức ngày 18 tháng 10 âm lịch, còn gọi là ngày Giáp Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Phú Đăng Hỏa, tức là ngọn lửa đèn dầu ấm áp, bền bỉ dùng để soi sáng trong đêm tối. Sự kết hợp giữa thiên can Giáp thuộc hành Mộc và địa chi Thìn thuộc hành Thổ tạo nên thế Mộc khắc Thổ, đòi hỏi mỗi người cần có sự kiên trì và nỗ lực vượt qua thử thách ban đầu để gặt hái thành quả.

Nhờ tính chất soi đường và mang lại ánh sáng hy vọng của Phú Đăng Hỏa, ngày này rất thích hợp cho việc học tập, nghiên cứu, lên kế hoạch dài hạn hoặc tìm kiếm sự khai thông bế tắc trong công việc. Tuy nhiên, đặc tính của ngọn lửa đèn tuy nhỏ nhưng dễ bùng phát nếu gặp gió lớn, nhắc nhở bạn cần giữ tâm thế điềm tĩnh và tránh nóng vội khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp có nhiều thuận lợi trong ngày Giáp Thìn, nếu biết tận dụng cơ hội thì có thể gặt hái những thành tựu vô cùng rực rỡ.

1. Tuổi Thân

Nhờ cục diện Tam hợp với ngày Giáp Thìn, người tuổi Thân sẽ là con giáp bước vào ngày thứ Năm với tinh thần phấn chấn và khả năng nhạy bén tuyệt vời trước các cơ hội kiếm tiền. Những kế hoạch kinh doanh từng gặp trở ngại trước đây bất ngờ được khơi thông và mang lại nguồn lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.

(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương dễ dàng ghi điểm với cấp trên nhờ những sáng kiến đột phá, từ đó mở ra cơ hội nhận thưởng nóng hoặc tăng thu nhập. Đối với người buôn bán, lượng khách hàng tìm đến tấp nập giúp doanh số trong ngày tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Bạn cũng rất có duyên với các mối hợp tác làm ăn mới khi gặp được những đối tác uy tín và sẵn sàng chia sẻ lợi ích công bằng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bắt đầu sinh lời rõ rệt, giúp túi tiền của tuổi Thân trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Dòng tiền lưu thông thuận lợi cho phép con giáp này giải quyết êm đẹp các khoản chi tiêu phát sinh mà vẫn dư dả một khoản tiết kiệm đáng kể. Nhìn chung, đây là một ngày bội thu rực rỡ giúp con giáp tuổi Thân củng cố vững chắc nền tảng tài chính cá nhân.

Lời khuyên: Tuổi Thân nên tận dụng nguồn năng lượng sáng suốt của ngày Giáp Thìn để tập trung giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn đọng và mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới. Dù dòng tiền đang lưu thông thuận lợi, bạn vẫn cần giữ sự điềm tĩnh và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định góp vốn đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào.

2. Tuổi Tý

Được bộ ba Tam hợp nâng đỡ mạnh mẽ, người tuổi Tý cũng là con giáp đón nhận vô số tín hiệu khởi sắc trên phương diện tiền bạc và sự nghiệp trong ngày Giáp Thìn. Tư duy sắc bén cùng sự quyết đoán giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được những ngách thị trường tiềm năng mà ít người để ý tới.

(Ảnh minh họa)

Các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ giúp bạn mang về những thỏa thuận thương mại có giá trị kinh tế cao. Người làm nghề tự do hoặc kinh doanh tự phát sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn, đảm bảo nguồn thu nhập dồi dào chảy về túi. Tài lộc không chỉ đến từ công việc chính mà còn gõ cửa thông qua các khoản thu phụ hoặc may mắn bất ngờ trong các chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Khả năng quản lý ngân sách khoa học, hiệu quả đặc trưng của tuổi Tý giúp bản mệnh phân bổ dòng tiền hợp lý và tránh được những khoản mua sắm bốc đồng không cần thiết. Con giáp này cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và quý nhân, giúp công việc trôi chảy và tiết kiệm được nhiều thời gian lẫn chi phí. Cuối ngày, cảm giác dư dả về vật chất mang lại cho bản mệnh sự tự tin để lên kế hoạch cho những mục tiêu tài chính dài hạn hơn. Đây thực sự là thời điểm vàng để tuổi Tý bứt phá doanh thu và gia tăng giá trị tài sản của mình.

Lời khuyên: Tuổi Tý hãy chủ động nắm bắt các cơ hội hợp tác làm ăn mới và tự tin đàm phán để mang về những hợp đồng có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, việc duy trì kế hoạch chi tiêu khoa học và tránh mua sắm bốc đồng sẽ giúp con giáp này bảo toàn tối đa nguồn tài lộc dồi dào trong ngày.

3. Tuổi Dậu

Nhờ cục diện Thìn Dậu Lục hợp, người tuổi Dậu cũng là con giáp gặp nhiều may mắn bất ngờ về tiền bạc và luôn có quý nhân âm thầm chỉ lối mỗi khi đứng trước các lựa chọn tài chính. Vận trình tài lộc hanh thông giúp các khoản tiền nợ đọng hoặc lợi nhuận chậm trễ lâu ngày bỗng dưng được thanh toán sòng phẳng.

(Ảnh minh họa)

Người làm kinh doanh buôn bán gặp được bạn hàng xởi lởi, giao dịch chốt đơn nhanh chóng và thu về khoản lãi ròng cao hơn hẳn mọi ngày. Với những ai đang làm việc văn phòng, sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được đãi ngộ xứng đáng. Tuổi Dậu còn dễ có lộc ăn uống hoặc nhận được những món quà biếu tặng giá trị từ người thân, bạn bè hay đối tác lâu năm.

Sự khéo léo và sắc sảo trong giao tiếp giúp tuổi Dậu mở rộng mạng lưới quan hệ chất lượng, tạo tiền đề vững chắc cho việc kiếm tiền trong tương lai. Dù tài chính khởi sắc nhưng bản mệnh vẫn giữ được thói quen chi tiêu tiết kiệm nên không bao giờ lo rơi vào cảnh thiếu hụt. Nếu có ý định mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc hoặc mở rộng quy mô cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể tự tin triển khai ngay trong ngày cát lành này. Khép lại ngày thứ Năm, sự sung túc về tiền bạc giúp con giáp tuổi Dậu tận hưởng cuộc sống thoải mái và trọn vẹn niềm vui bên gia đình.

Lời khuyên: Tuổi Dậu có thể tự tin triển khai kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh hoặc mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc nhờ có quý nhân âm thầm nâng đỡ. Bạn cũng nên chú ý giữ thái độ khiêm tốn, hòa nhã trong giao tiếp để duy trì các mối quan hệ tốt đẹp và tránh những thị phi không đáng có.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm