Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không để biết cách tận dụng cơ hội cũng như bảo toàn tài lộc vào thời điểm cuối tháng 10 âm này nhé.

Theo tử vi phương Đông cho giai đoạn cuối tháng 10 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 (tháng Kỷ Hợi), có 2 con giáp đón nhận cát khí vượng phát và tiền bạc rủng rỉnh nhất, trong khi 2 con giáp khác lại cần cẩn trọng hơn trong công việc và cuộc sống.

2 con giáp tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh

1. Con giáp tuổi Mão

Nhờ cục diện Tam hợp Hợi – Mão – Mùi nâng đỡ mạnh mẽ vào giai đoạn cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão sẽ là con giáp đón nhận vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ. Công việc chính của bản mệnh diễn ra vô cùng hanh thông khi nhận được sự trợ giúp kịp thời từ quý nhân và đồng nghiệp xung quanh.

(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương dễ dàng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, từ đó mở ra cơ hội nhận thưởng nóng hoặc đề xuất tăng lương xứng đáng. Đối với những người làm kinh doanh buôn bán, lượng khách hàng tìm đến tấp nập giúp doanh thu tăng trưởng vượt trội so với thời điểm đầu tháng. Các kế hoạch hợp tác đầu tư từng được ấp ủ bấy lâu nay cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định và mang lại những khoản lợi nhuận đầu tiên.

Không chỉ dừng lại ở nguồn thu chính, nghề tay trái hay các công việc tự do bên ngoài cũng đem về cho tuổi Mão một khoản tiền rủng rỉnh. Dòng tiền lưu thông thuận lợi giúp con giáp này giải tỏa hoàn toàn áp lực chi tiêu và tự tin hơn vào mục tiêu tích lũy tài sản dịp cuối năm. Nhờ biết cách cân đối ngân sách thông minh, con giáp này vừa có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái vừa gia tăng đáng kể số dư trong tài khoản cá nhân.

2. Con giáp tuổi Mùi

Cùng nằm trong bộ Tam hợp với tháng Kỷ Hợi, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ bước vào những ngày cuối tháng 10 âm lịch với vận khí tài chính khởi sắc rõ nét. Sự chăm chỉ, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao trong suốt thời gian qua giúp bản mệnh gặt hái được những thành quả kinh tế vô cùng xứng đáng.

(Ảnh minh họa)

Những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại hoặc tư vấn sẽ có cơ hội ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn với các đối tác uy tín. Các khoản công nợ khó đòi hoặc tiền hoa hồng dự án bị trì hoãn trước đó bất ngờ được thanh toán sòng phẳng, giúp túi tiền của bản mệnh thêm dày dặn. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn có duyên đón nhận những khoản lộc bất ngờ như quà tặng giá trị, lộc ăn uống hoặc sự hỗ trợ tài chính từ người thân trong gia đình.

Những hạng mục đầu tư an toàn mà bạn kiên trì theo đuổi từ trước cũng bắt đầu sinh lời đều đặn, tạo ra nguồn thu nhập thụ động ổn định. Nhờ tư duy quản lý tiền bạc thực tế và kỷ luật, con giáp này sẽ tránh được các khoản chi tiêu lãng phí và bảo toàn trọn vẹn thành quả lao động của mình. Khép lại tháng 10 âm lịch, sự dư dả và vững vàng về mặt tiền bạc chính là bước đệm hoàn hảo để tuổi Mùi bứt phá mạnh mẽ và tích được nhiều tài sản hơn trong giai đoạn nước rút cuối năm.

2 con giáp cần thận trọng về tài chính

1. Con giáp tuổi Tỵ

Do chịu tác động trực tiếp từ cục diện Tỵ – Hợi tương xung, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tỵ trong giai đoạn cuối tháng 10 âm lịch có dấu hiệu chững lại, có thể tiềm ẩn nhiều biến động đòi hỏi bản mệnh phải thật cẩn trọng.

(Ảnh minh họa)

Nguồn thu nhập tuy vẫn duy trì ở mức cơ bản nhưng bản mệnh lại phải đối mặt với hàng loạt chi phí phát sinh ngoài dự kiến liên quan đến gia đình, sức khỏe hoặc sửa chữa đồ đạc. Người làm công ăn lương cần tập trung cao độ vào nhiệm vụ chuyên môn, tránh để xảy ra sai sót hành chính dẫn đến việc bị phạt tiền hoặc cắt giảm thưởng. Đối với người kinh doanh buôn bán, sức mua có phần giảm sút đòi hỏi bạn phải tính toán kỹ lưỡng bài toán dòng tiền để không bị chôn vốn vào hàng tồn kho.

Tuổi Tỵ cũng nên tránh xa các lời mời chào đầu tư mạo hiểm, đầu cơ lướt sóng hoặc góp vốn làm ăn thiếu sự minh bạch về pháp lý. Việc cho bạn bè hoặc người quen vay mượn tiền bạc trong thời điểm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mất trắng hoặc gây rạn nứt tình cảm. Thay vì tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, con giáp này nên ưu tiên chiến lược phòng thủ, cắt giảm các khoản mua sắm xa xỉ không cần thiết. Sự tỉnh táo, kiên nhẫn và kỷ luật trong chi tiêu sẽ là chiếc chìa khóa quan trọng giúp bản mệnh giữ an toàn cho túi tiền của mình vượt qua giai đoạn sóng gió này và đến với thời kỳ may mắn trong tháng 12 âm.

2. Con giáp tuổi Hợi

Bước vào những ngày cuối của tháng bản mệnh dưới ảnh hưởng của cục diện Tự Hình, người tuổi Hợi cũng là con giáp dễ rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo và gặp nhiều bất lợi về phương diện tài chính nếu không cẩn thận.

(Ảnh minh họa)

Tâm lý chủ quan hoặc muốn khẳng định bản thân quá mức có thể khiến bản mệnh đưa ra những quyết định tiêu xài bốc đồng, vung tay quá trán cho các sở thích nhất thời. Trong công việc, sự nóng vội khi xử lý tình huống hoặc thiếu kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng dễ dẫn đến những tổn thất tiền bạc không đáng có. Người làm kinh doanh cần đặc biệt đề phòng sự cạnh tranh thiếu lành mạnh từ đối thủ và tránh mở rộng quy mô ồ ạt khi chưa chuẩn bị đủ nguồn lực dự phòng.

Các kế hoạch đầu tư tài chính trong giai đoạn cuối tháng 10 âm lịch cũng không mang lại tỷ suất sinh lời như kỳ vọng, thậm chí có nguy cơ hao hụt vốn nếu bạn chạy theo tâm lý đám đông. Bên cạnh đó, tuổi Hợi nên hạn chế mang theo quá nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị khi di chuyển xa để tránh rơi vào cảnh mất mát, hao tài tốn của. Bản mệnh cần nhanh chóng thiết lập lại kế hoạch ngân sách chặt chẽ, ghi chép rõ ràng từng khoản thu chi hằng ngày để kiểm soát dòng tiền hiệu quả hơn. Chỉ khi giữ được cái đầu lạnh và biết trân trọng từng đồng tiền mồ hôi công sức, con giáp tuổi Hợi mới có thể bình an khép lại tháng 10 âm lịch mà không rơi vào cảnh túng thiếu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm