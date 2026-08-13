Tử vi học có nói ngày thứ Năm, 13/8, cũng là ngày đầu tiên của tháng 7 âm sẽ mang lại may mắn và thành công cho 3 con giáp dưới đây.

Trong ngày thứ Năm, 13/8/2026, tức ngày 1 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, sự dịch chuyển sang tháng mới Bính Thân kết hợp với năng lượng ngày Kỷ Mùi tạo nên những cặp địa chi tam hợp, lục hợp đại cát, giúp tiền tài đổ về túi các con giáp này ngay ngày đầu tháng.

Ngày Kỷ Mùi có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa, mang ý nghĩa dòng năng lượng của ngọn lửa trên trời rực rỡ và công minh. Do cả thiên can Kỷ thuộc Thổ và địa chi Mùi thuộc Thổ đồng hành, ngọn lửa này có bệ đỡ vững chắc để tỏa sáng và sưởi ấm vạn vật.

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, ánh sáng của Thiên Thượng Hỏa cực kỳ thích hợp cho các hoạt động mang tính minh bạch hoặc cầu danh vọng. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn bước ra ánh sáng, khẳng định uy tín bản thân và tạo dựng nền tảng tài lộc vững chắc.

Tử vi học có nói, ngày Kỷ Mùi, 13/8, cũng là ngày đầu tháng mới sẽ mang lại may mắn đặc biệt là về mặt tài chính cho 3 con giáp dưới đây.



Con giáp tuổi Mão: Tam hợp chống lưng - Tài lộc hanh thông



Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch mang lại cục diện Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) giúp người tuổi Mão trở thành con giáp đón nhận tài lộc hanh thông rực rỡ.



(Ảnh minh họa)

Bản mệnh mở đầu tháng mới với tâm thế tự tin và liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm tiền béo bở. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày diễn ra vô cùng thuận lợi khi lượng khách hàng đặt lịch tăng đột biến. Những dự án đầu tư từ tháng trước nay bắt đầu cho quả ngọt giúp nguồn doanh thu tăng trưởng vượt bậc.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thể hiện năng lực và nhận được những khoản tiền thưởng nóng xứng đáng. Tuổi Mão cũng dễ dàng tìm kiếm được những đối tác chiến lược có cùng tầm nhìn để mở rộng quy mô. Ví tiền luôn trong trạng thái rủng rỉnh giúp con giáp này thoải mái chi tiêu và tích lũy cho các kế hoạch dài hạn. Hãy mạnh dạn triển khai các ý tưởng mới vì thần tài đang đứng về phía bạn ngay từ đầu tháng đấy.

Con giáp tuổi Hợi: Tam hợp chống lưng - Thu nhập tăng mạnh



Người tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp đón nhận cơn mưa tài lộc trong ngày đầu tháng nhờ sự nâng đỡ của cục diện Tam Hợp đại cát. Nguồn thu nhập chính của bản mệnh duy trì ở mức cao và có dấu hiệu tiếp tục tăng trưởng mạnh. Bạn dễ dàng hoàn thành các chỉ tiêu tài chính đặt ra nhờ sự nhạy bén và quyết đoán của bản thân.



(Ảnh minh họa)

Việc hợp tác làm ăn với những người xung quanh mang lại hiệu quả kinh tế cao và giảm thiểu tối đa rủi ro. Khách hàng tự tìm đến cửa giúp các hộ kinh doanh thu về nguồn lợi nhuận lớn ngoài mong đợi. Những khoản nợ khó đòi từ thời gian trước bỗng nhiên được đối tác chủ động hoàn trả sòng phẳng. Tình hình tài chính khởi sắc giúp tuổi Hợi giải tỏa hoàn toàn áp lực kinh tế và tự tin hơn vào tương lai. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này thiết lập một kế hoạch quản lý tài sản thông minh và bền vững để về đích viên mãn dịp cuối năm.



Con giáp tuổi Ngọ: Lục hợp hỗ trợ - Vận may tiền bạc

Cục diện Lục Hợp (Ngọ - Mùi) mang lại vận may tiền bạc bùng nổ cho người tuổi Ngọ trong ngày mùng 1 đầu tháng.



(Ảnh minh họa)



Bạn nhanh chóng nắm bắt được xu hướng thị trường để đi trước một bước và thu về lợi nhuận khổng lồ. Nguồn thu nhập phụ tăng tiến mạnh mẽ nhờ những công việc tay trái gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Người làm kinh doanh có một ngày bận rộn đón khách, chốt đơn liên tục và tiền đổ về tài khoản mỏi tay.

Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng có cơ hội đón nhận những món quà có giá trị vật chất lớn hoặc tiền thưởng bất ngờ. Mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giúp bản mệnh tiếp cận được với những nguồn vốn đầu tư vô cùng dồi dào. Áp lực kinh tế hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự an nhàn và cuộc sống sung túc, viên mĩ. Con giáp tuổi Ngọ hãy tiếp tục giữ vững phong độ này để mạch tài lộc tiếp tục luân chuyển mạnh mẽ suốt cả tháng nhé.

* Lưu ý chung:

Sự cộng hưởng từ nạp âm Thiên Thượng Hỏa trong ngày mùng 1 đầu tháng dễ khiến ba con giáp tuổi Mão, tuổi Hợi, tuổi Ngọ nảy sinh tâm lý chủ quan và hành động có phần nóng vội. Tính khí bốc đồng có thể dẫn đến những bất đồng không đáng có với đối tác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến mạch tài lộc đang hanh thông.

Bản mệnh cần đặc biệt cẩn trọng khi đưa ra các quyết định chi tiêu hoặc đầu tư lớn ngay trong ngày đầu tiên của tháng mới. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh để bảo toàn trọn vẹn nguồn lợi nhuận vừa thu về. Cuối cùng, bạn nên dành thời gian cuối ngày để thanh lọc cơ thể và thư giãn tinh thần, giúp tái tạo năng lượng cho cả tháng dài phía trước.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.