3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 31/10/2026

Tử vi học có nói đây sẽ là 3 con giáp có vận trình hanh thông, may mắn với túi tiền rủng rỉnh trong ngày cuối cùng của tháng 10, tức thứ Bảy, 31/10.

Ngày thứ Bảy, 31/10/2026, tức ngày 22 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Thành Đầu Thổ mang ý nghĩa là đất trên thành trì thể hiện tính chất kiên cố, vững chãi và vô cùng nguyên tắc. Nguồn năng lượng này đại diện cho sự bảo thủ nhưng đáng tin cậy, có khả năng che chở, bảo vệ vững vàng và duy trì sự ổn định tối đa trước mọi biến động bên ngoài.

Trong ngày này, mọi kế hoạch hành sự cần ưu tiên tính chính thống, tuân thủ các quy tắc nền tảng sẵn có và hạn chế những thay đổi mang tính đột phá hay rủi ro cao. Đây là thời điểm lý tưởng để xây dựng hệ thống quản lý, củng cố các mối quan hệ đối tác lâu năm và thiết lập các cam kết tài chính mang tính bền vững lâu dài.

Tử vi học có nói, đây sẽ là 3 con giáp gặt hái nhiều thành công và may mắn nhất trong ngày cuối cùng của tháng 10, thứ Bảy, ngày 31/10 này.

Con giáp tuổi Ngọ: Bứt phá giới hạn, nguồn thu bùng nổ

Dưới tác động tích cực của cục diện Dần Ngọ Bán Hợp, trong ngày thứ Bảy này, người tuổi Ngọ sẽ là con giáp đón nhận những bước tiến vượt bậc mang tính bước ngoặt trên con đường tài lộc. Bản mệnh như được tiếp thêm một nguồn năng lượng sáng tạo vô hạn giúp bạn liên tục đưa ra những ý tưởng kinh doanh độc đáo và mang lại lợi nhuận ngay tức thì.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của các cơ hội đầu tư ngắn hạn nhưng có độ an toàn cao giúp dòng tiền chảy về tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và đều đặn hơn hẳn thời gian trước. Những người làm trong lĩnh vực dịch vụ hoặc công nghệ sẽ thấy lượng khách hàng tiềm năng tăng lên đột biến kéo theo nguồn doanh thu thực tế vượt xa chỉ tiêu ban đầu. Tuổi Ngọ cũng thể hiện được khả năng đàm phán xuất sắc khi thuyết phục thành công các nhà đầu tư lớn rót vốn vào những dự án dài hạn mà bản thân đang ấp ủ.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này cân đối lại danh mục tài sản, chuyển hướng dòng tiền từ các kênh đầu tư rủi ro sang các tài sản có tính thanh khoản cao và bền vững hơn. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ một người đồng nghiệp hoặc cấp trên giàu kinh nghiệm giúp bạn né tránh được những cạm bẫy tài chính vô hình trên thị trường. Việc mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý tài chính cũ kỹ giúp bạn tối ưu hóa được mọi khoản chi phí vận hành và giữ lại được nguồn lợi nhuận tối đa cho bản thân. Nhìn chung ngày hôm nay mang lại cho con giáp tuổi Ngọ một bệ phóng kinh tế vững chắc để bạn tự tin hiện thực hóa các mục tiêu lớn trong tương lai gần.

Con giáp tuổi Tuất: Cát tinh chiếu rọi, tích sản thành công

Cục diện Dần Tuất Bán Hợp mang đến cho người tuổi Tuất một ngày thứ Bảy ngập tràn tin vui liên quan đến tiền bạc và các kế hoạch tích lũy dài hạn. Mọi nỗ lực làm việc chăm chỉ và kiên trì của con giáp này trong suốt thời gian qua giờ đây đã bắt đầu kết trái ngọt bằng những khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận vô cùng xứng đáng.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh luôn giữ được sự tỉnh táo và cái đầu lạnh nên có thể dễ dàng giải quyết triệt để các vướng mắc về mặt tài chính hoặc nợ nần còn tồn đọng trước đó. Những người đang hoạt động trong ngành bất động sản, sản xuất hoặc nông nghiệp sẽ gặp được những đối tác có chung tầm nhìn chiến lược để cùng hợp tác sinh lời bền vững. Nguồn thu nhập phụ từ các công việc làm thêm hoặc đầu tư nhỏ lẻ cũng tăng trưởng ổn định giúp tuổi Tuất có thêm một khoản ngân sách dư dả để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Bạn có xu hướng chi tiêu vô cùng thông minh khi chỉ tập trung vào các mặt hàng thực sự thiết yếu hoặc các công cụ giúp gia tăng năng suất lao động của bản thân. Ngày này cũng rất thuận lợi cho các hoạt động ký kết hợp đồng đại lý, mở rộng thị trường tiêu thụ hoặc thu hồi các khoản công nợ từ những khách hàng khó tính. Tinh thần thoải mái và không bị áp lực tiền bạc đè nặng giúp con giáp này luôn giữ được sự sáng suốt để đưa ra các quyết định phân bổ dòng tiền cực kỳ chính xác. Có thể khẳng định rằng tuổi Tuất đang có những bước đi rất vững chắc trên hành trình xây dựng sự thịnh vượng và độc lập về mặt tài chính cho riêng mình.

Con giáp tuổi Hợi: Nhị hợp vây quanh, lộc lá tự phương xa

Nhờ có sự che chở mạnh mẽ từ cục diện Hợi Dần Nhị Hợp, người tuổi Hợi sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Bảy vô cùng hanh thông với những khoản lợi nhuận tự tìm đến cửa. Vận may tiền bạc của con giáp này trong ngày hôm nay chủ yếu đến từ các mối quan hệ xã giao hài hòa hoặc những lời giới thiệu làm ăn từ bạn bè thân thiết.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công việc tự do hoặc kinh doanh online sẽ đón nhận làn sóng đơn hàng mới đổ về liên tục từ các tỉnh thành khác hoặc thậm chí là từ thị trường nước ngoài. Bản mệnh sở hữu trực giác cực kỳ nhạy bén với các con số nên có thể nhanh chóng phát hiện ra các cơ hội chênh lệch giá trên thị trường để thu về khoản chênh lệch đáng kể. Cát khí lan tỏa cũng mang lại cho tuổi Hợi duyên may nhận được quà tặng có giá trị lớn hoặc những khoản tiền bất ngờ từ các chương trình tri ân, bốc thăm trúng thưởng.

Việc chủ động đa dạng hóa các nguồn thu nhập giúp túi tiền của người tuổi Hợi luôn ở trạng thái rủng rỉnh và bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn mua sắm. Mọi kế hoạch luân chuyển dòng vốn hay giải ngân cho các dự án mới đều diễn ra rất suôn sẻ dưới sự giám sát và tính toán khoa học của bản thân bạn. Con giáp này cũng có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ những chuyên gia tài chính hàng đầu giúp mở rộng tầm nhìn và định hình rõ ràng hơn con đường làm giàu tiếp theo. Tóm lại đây là một ngày tràn ngập may mắn giúp tuổi Hợi củng cố lòng tin vào năng lực kiếm tiền của bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống.

* Lưu ý chung:

Dù được cục diện tam hợp và lục hợp che chở mang lại vận trình tài lộc dồi dào, 3 con giáp tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi vẫn cần hành sự cẩn trọng trước sức ảnh hưởng mang tính kiên cố của nạp âm Thành Đầu Thổ. Bản chất của đất thành trì đòi hỏi sự nguyên tắc và vững chãi, do đó bản mệnh nên ưu tiên duy trì sự ổn định trong các dự án hiện tại thay vì vội vàng mở rộng quy mô kinh doanh một cách mạo hiểm.

Tuổi Ngọ và tuổi Tuất tuy gặp bán hợp mang lại nhiều cơ hội lớn nhưng tuyệt đối không được chủ quan làm việc theo cảm tính mà cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý và quy trình sẵn có. Đối với tuổi Hợi, mối quan hệ Nhị Hợp mang lại dòng tiền đều đặn song bản mệnh vẫn cần rà soát kỹ lưỡng sổ sách, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu phát sinh để tránh làm thất thoát nguồn tài sản tích lũy. Việc giữ vững lập trường, kiên trì với mục tiêu dài hạn và đặt sự an toàn tài chính lên hàng đầu sẽ giúp cả ba con giáp bảo toàn trọn vẹn thành quả phú quý trong ngày thứ Bảy này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm