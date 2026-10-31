Hãy xem bạn có nằm trong những con giáp sẽ chính thức bước vào giai đoạn rực rỡ từ tháng 10 âm sắp tới không nhé.

Con giáp tuổi Thìn: Khép lại vận xui - Nghênh tài đón lộc

Tử vi học có nói, tháng 9 âm lịch là khoảng đầy biến động và hao tổn do cục diện Tuất Thìn Tương Xung gây ra nên người tuổi Thìn cũng ít nhiều chịu thiệt hại. Tuy nhiên, bước sang tháng 10 âm lịch, tình hình tài chính của con giáp này sẽ đón nhận sự khởi sắc mạnh mẽ.

Áp lực tiền bạc và những khoản chi phí phát sinh ngoài ý muốn từ tháng trước chính thức chấm dứt khi dòng mạch tài lộc của bản mệnh bắt đầu được khơi thông trơn tru. Những dự án bị trì trệ hoặc vướng mắc về mặt giấy tờ pháp lý trước đây nay bỗng nhiên nhận được tín hiệu phản hồi tích cực và vận hành trôi chảy trở lại. Khả năng chịu đựng áp lực cao cùng tư duy kiên định giúp bạn nhanh chóng biến những bài học kinh nghiệm xương máu thành những chiến lược kiếm tiền vô cùng thực tế.

(Ảnh minh họa)

Đối với những người làm công ăn lương, sự nỗ lực âm thầm của tuổi Thìn trong giai đoạn khủng hoảng đã lọt vào mắt xanh của cấp trên từ đó mang lại cơ hội tăng thưởng xứng đáng. Việc kinh doanh buôn bán của con giáp này có những bước chuyển mình mang tính đột phá khi lượng khách hàng mới tìm đến tăng lên một cách tự nhiên nhờ uy tín lâu năm. Bản mệnh luôn giữ được sự tỉnh táo và cái đầu lạnh nên có thể dễ dàng giải quyết triệt để các vướng mắc về mặt nợ nần còn tồn đọng trước đó với đối tác.

Nguồn thu nhập phụ từ các công việc làm thêm hoặc đầu tư nhỏ lẻ cũng tăng trưởng ổn định giúp bạn có thêm một khoản ngân sách dư dả. Tuổi Thìn có xu hướng chi tiêu vô cùng thông minh và khoa học khi chỉ tập trung vào các mặt hàng thực sự thiết yếu để nhanh chóng tái thiết lập lại quỹ dự phòng an toàn. Sự xuất hiện của một vị quý nhân giàu kinh nghiệm sẽ mang đến cho con giáp này những lời khuyên đắt giá về cách vận hành dòng tiền sao cho sinh lời tối ưu. Tinh thần phấn chấn và không còn bị gánh nặng cơm áo đè nặng giúp bạn luôn giữ được sự sáng suốt để đưa ra các quyết định phân bổ vốn chính xác. Nhìn chung tháng mới mang lại cho tuổi Thìn một bệ phóng kinh tế vững chắc để bạn tự tin hiện thực hóa các mục tiêu tài chính lớn cuối năm.

Con giáp tuổi Dậu: Qua nạn hại cục - Phú quý tự tìm

Chẳng bao lâu nữa, người tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp chính thức rũ bỏ được những thị phi, trắc trở và nguy cơ hao tài do cục diện Tuất Dậu Tương Hại bủa vây trong tháng cũ để vươn mình mạnh mẽ trong tháng 10 âm lịch này. Đường tài lộc của bản mệnh có những bước chuyển biến đột phá mang tính quyết định khi các kênh đầu tư tưởng chừng đóng băng bắt đầu mang lại nguồn lợi nhuận vượt trội.

(Ảnh minh họa)

Những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ đón nhận một tháng bận rộn với các đơn hàng mới đổ về liên tục giúp doanh số tăng vọt. Sự nhạy bén đặc biệt với thị trường giúp bạn nhanh chóng nhận ra các cơ hội chênh lệch giá để thu về những khoản tiền lời chênh lệch vô cùng đáng kể. Tuổi Dậu không còn phải đau đầu vì sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ nhờ vào chất lượng sản phẩm vượt trội và các chiến lược tiếp cận thông minh. Nguồn lực tài chính dồi dào chảy về tài khoản đều đặn giúp con giáp này nhanh chóng bù đắp được các khoản thất thoát ở giai đoạn trước đó.

Bạn cũng có vận may đón nhận những khoản tiền bất ngờ từ việc thu hồi nợ cũ, được tặng quà hoặc trúng thưởng từ các chương trình tri ân lớn. Việc chủ động đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp con giáp này giảm thiểu tối đa rủi ro và tối ưu hóa được nguồn thu nhập thụ động bền vững. Mọi kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết giao dịch trong tháng này đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Dậu cũng nên dành một phần ngân sách hợp lý để đầu tư nâng cấp công cụ làm việc hoặc học hỏi thêm các kiến thức quản lý tài sản cao cấp. Sự vượng phát về mặt tiền bạc giúp tâm trạng của con giáp này luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực và sẵn sàng chia sẻ may mắn đến mọi người. Tóm lại tháng 10 âm lịch chính là chương mới đầy rạng rỡ giúp tuổi Dậu khẳng định năng lực làm giàu và tận hưởng cuộc sống thịnh vượng.

Con giáp tuổi Sửu: Hóa giải hình hại - Tài mạch hanh thông

Chia tay tháng 9 âm lịch đầy mệt mỏi vì cục diện Sửu Tuất Tương Hình gây cản trở, người tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp chào đón tháng 10 âm lịch với vận trình tài lộc đạt đến độ viên mãn. Sự nghiệp tài chính của bạn tiến triển song hành vô cùng thuận lợi khi cả nguồn thu nhập chính và các nguồn thu phụ đều đồng loạt tăng trưởng rõ rệt.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc ở những dự án mới, từ đó nhận được sự thăng tiến hoặc mức thưởng nóng rất hậu hĩnh. Việc tìm kiếm các đối tác chiến lược mới diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhờ đó bản mệnh sẽ ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế cao và mang tính ổn định. Tuổi Sửu sở hữu trực giác cực kỳ nhạy bén với sự biến động của thị trường nên luôn đưa ra được các quyết định mua vào bán ra ở thời điểm vàng, giúp con giáp này tích lũy được một khoản đáng kể.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân là người lớn tuổi hoặc cấp trên cũng mang lại cho bạn những cơ hội đầu tư sinh lời độc quyền mang tính chiến lược. Có thể khẳng định rằng tháng 10 âm lịch chính là thời điểm vàng để tuổi Sửu tỏa sáng rực rỡ và ghi lại dấu ấn đậm nét trên con đường sự nghiệp.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.