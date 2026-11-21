Tử vi học có nói 3 con giáp sau sẽ đón ngày cuối tuần, thứ Bảy, 21/11 trong sự dư dả, đủ đầy với nhiều niềm vui bất ngờ.

Ngày thứ Bảy, 21/11/2026, tức ngày 13 tháng 10 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, mang ngũ hành nạp âm là Bình Địa Mộc, tức cây cối mọc ở vùng đất bằng phẳng, tượng trưng cho sự sinh trưởng bền bỉ, hiền hòa và có tính ứng dụng thực tế cao. Về mặt can chi, thiên can Kỷ thuộc hành Thổ khắc địa chi Hợi thuộc hành Thủy, tạo nên thế Thổ khắc Thủy đòi hỏi sự chủ động kiểm soát tình hình và giữ vững kỷ luật để biến nguồn lực thành thành quả rõ nét.

Nguồn năng lượng của Bình Địa Mộc trong ngày này đặc biệt thuận lợi cho các kế hoạch phát triển ổn định, mở rộng hợp tác dựa trên sự chân thành và xây dựng nền tảng lâu dài thay vì tìm kiếm lợi ích chớp nhoáng. Khi biết phát huy sự điềm tĩnh và linh hoạt thích nghi với hoàn cảnh, bản mệnh của các tuổi tương hợp sẽ dễ dàng nuôi dưỡng vận khí tốt lành để gặt hái nhiều may mắn trong công việc lẫn tài chính.

Tử vi học có nói, đây là 3 con giáp sẽ gặt hái tài lộc rực rỡ nhất trong ngày Kỷ Hợi này.

Con giáp tuổi Dần

Bước vào ngày thứ Bảy Kỷ Hợi, người tuổi Dần là con giáp được cục diện Dần – Hợi Lục Hợp che chở nên vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc và hanh thông. Quý nhân xuất hiện đúng lúc mang đến cho bản mệnh những cơ hội hợp tác làm ăn đầy tiềm năng và giá trị.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công ăn lương dễ dàng ghi điểm tuyệt đối với cấp trên nhờ sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, lượng khách hàng tìm đến tăng vọt giúp doanh thu cuối tuần bùng nổ ngoài mong đợi. Các kế hoạch đầu tư tài chính trước đó bắt đầu sinh lời ổn định, mang lại nguồn thu nhập thụ động đáng kể cho bản mệnh.

Sự quyết đoán và tầm nhìn xa giúp tuổi Dần nhanh chóng nắm bắt được những xu hướng kiếm tiền mới trước đối thủ cạnh tranh. Các khoản tiền thưởng nóng, hoa hồng dự án hoặc nợ cũ khó đòi cũng có dấu hiệu được thanh toán sòng phẳng trong ngày. Dù túi tiền rủng rỉnh, con giáp này vẫn giữ được sự tỉnh táo để quản lý chi tiêu hợp lý và tích lũy thêm cho tương lai. Nhìn chung, đây là một ngày vượng tài vượng lộc giúp người tuổi Dần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế cá nhân.

Lời khuyên: Con giáp này nên tận dụng tối đa sự tự tin và quyết đoán để chốt các thỏa thuận quan trọng hoặc triển khai dự án mới ngay trong buổi sáng nhằm đón đầu vận khí tốt. Bên cạnh đó, hãy chú ý lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh và tránh nóng vội trong các quyết định chi tiêu lớn để bảo toàn trọn vẹn nguồn lợi nhuận.

Con giáp tuổi Mão

Nằm trong cục diện Hợi – Mão – Mùi Tam Hợp Mộc cục, người tuổi Mão cũng sẽ là con giáp có một ngày thứ Bảy tràn đầy năng lượng tích cực và đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc. Sự khéo léo trong giao tiếp giúp bản mệnh dễ dàng thuyết phục được những khách hàng khó tính và ký kết thành công các hợp đồng lớn.

(Ảnh minh họa)

Người làm nghề tự do hoặc kinh doanh online gặp thời gặp thế, đơn hàng chốt liên tục giúp lợi nhuận ròng tăng lên từng giờ. Những ai đang làm việc văn phòng cũng có cơ hội nhận thêm các dự án ngoài giờ với mức thù lao vô cùng hậu hĩnh. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, mọi rắc rối hay ách tắc về dòng tiền của tuổi Mão trong thời gian qua đều được tháo gỡ triệt để. Ngoài ra, con giáp này còn có lộc ăn uống, quà tặng hoặc nhận được sự hỗ trợ tài chính bất ngờ từ người thân và bạn bè.

Khả năng cân đối ngân sách thông minh giúp bạn vừa có thể tự thưởng cho bản thân những món đồ yêu thích vừa đảm bảo nguồn vốn dự phòng. Tuy nhiên, tuổi Mão cũng nên chia sẻ một phần may mắn của mình thông qua việc giúp đỡ đồng nghiệp để duy trì nguồn năng lượng thiện lành. Khép lại ngày 13 tháng 10 Âm lịch, con giáp tuổi Mão hoàn toàn hài lòng với số dư tài khoản tăng trưởng và vận trình tài lộc rực rỡ.

Lời khuyên: Con giáp này hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ giao tiếp và mạnh dạn đề xuất những ý tưởng sáng tạo của bản thân để thu hút thêm cơ hội gia tăng thu nhập. Đồng thời, bản mệnh cần giữ tâm thế khiêm tốn, kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản giấy tờ trước khi ký kết nhằm hạn chế tối đa những sai sót không đáng có.

Con giáp tuổi Mùi

Tuổi Mùi Nhờ được bộ Tam Hợp với địa chi Hợi của ngày nâng đỡ mạnh mẽ, người tuổi Mùi đón nhận trọn vẹn cát khí và gặp nhiều may mắn bất ngờ trên phương diện tài chính. Sự chăm chỉ, tỉ mỉ và kiên trì của con giáp này suốt thời gian qua nay đã đơm hoa kết trái bằng những khoản lợi nhuận thực tế.

(Ảnh minh họa)

Người làm kinh doanh buôn bán có duyên gặp được những đối tác lớn, mở ra cơ hội mở rộng quy mô làm ăn với nguồn vốn dồi dào. Đối với người làm công ăn lương, sự cống hiến thầm lặng của bạn được ban lãnh đạo ghi nhận xứng đáng qua quyết định tăng lương hoặc thưởng thành tích. Các khoản đầu tư an toàn mà tuổi Mùi lựa chọn trước đây đều cho thấy tín hiệu tăng trưởng tích cực, giúp bạn an tâm hơn về tương lai.

Bản mệnh cũng rất nhạy bén trong việc phát hiện ra những ngách thị trường mới, từ đó tạo ra nguồn thu nhập phụ vô cùng ổn định. Sự điềm tĩnh và chắc chắn giúp bạn tránh xa được những lời mời gọi đầu tư mạo hiểm, bảo toàn trọn vẹn thành quả lao động. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan và cởi mở giúp con giáp tuổi Mùi thu hút thêm nhiều mối quan hệ chất lượng mang lại lợi ích kinh tế lâu dài. Có thể nói, ngày Kỷ Hợi chính là thời điểm vàng để người tuổi Mùi bứt phá mạnh mẽ và gặt hái những thành công rực rỡ về tiền bạc.

Lời khuyên: Bạn nên kiên trì theo đuổi những kế hoạch tài chính an toàn đã vạch ra từ trước thay vì chạy theo các xu hướng đầu tư mạo hiểm nhất thời. Ngoài ra, con giáp này hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe và cân bằng giữa công việc với nghỉ ngơi để duy trì sự tỉnh táo trong mọi giao dịch tiền bạc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm