Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp có sự hậu thuẫn của quý nhân nên vô cùng suôn sẻ và may mắn trong ngày 10/6 dưới đây không nhé.

Trong ngày thứ Tư, 10/6/2026, tức ngày 25 tháng 4 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, Thiên Can Ất thuộc Mộc và Địa Chi Mão cũng thuộc Mộc, tạo nên cục diện Can Chi đồng hành vô cùng cát lành và thuận lợi.

Sự trùng phùng của năng lượng Mộc giúp cho vận khí trong ngày trở nên mạnh mẽ, thúc đẩy sự sinh trưởng, phát triển và rất thích hợp cho các công việc khởi sự. Về mặt nạp âm, ngày Ất Mão mang ngũ hành Đại Khê Thủy (Nước giữa khe lớn), là nguồn nước suối nguồn dồi dào, mát lành và không bao giờ cạn kiệt.

Theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc, nạp âm Thủy của ngày dưỡng cho Can Chi thuộc Mộc, giúp cho năng lượng tổng hòa của ngày này đạt mức sinh khí tối đa. Cục diện này đặc biệt mang lại sự hanh thông, may mắn cho những người mang bản mệnh thuộc hành Mộc hoặc hành Thủy khi thực hiện đại sự.

Tuy nhiên, do Thủy khí mạnh mẽ, những người thuộc mệnh Hỏa cần có sự cẩn trọng hơn trong các quyết định ký kết hay đầu tư lớn để tránh bị tiêu hao năng lượng. Nhìn chung, đây là một ngày có trường năng lượng rất thuần khiết, tạo điều kiện lý tưởng để con người mở rộng các mối quan hệ xã giao và mưu cầu tài lộc bền vững.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về đường tài lộc trong ngày Ất Mão để bạn tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp đứng đầu về vận may tài lộc trong ngày Ất Mão, 10/6 nhờ cục diện Tam Hợp (Mão - Mùi) nâng đỡ mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

Thần Tài ghé thăm giúp bản mệnh đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tiền bạc, có thể là một khoản thưởng bất ngờ hoặc khoản nợ cũ tưởng như đã mất nay được hoàn trả. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày bận rộn với đơn hàng đổ về tấp nập, doanh thu tăng vọt ngoài mong đợi. Khả năng nhìn nhận thị trường nhạy bén giúp con giáp này đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, sinh lời ngay trong ngày. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tuổi Mùi mở rộng quy mô làm ăn hoặc ký kết các hợp đồng kinh tế lớn.

2. Con giáp tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng là con giáp đón nhận ngày mới 10/6 với sự hanh thông rực rỡ về tài chính nhờ mối quan hệ Lục Hợp giữa Địa chi ngày và tuổi.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp tìm thấy những cơ hội kiếm tiền béo bở mà người khác không nhìn ra. Công việc chính tiến triển thuận lợi mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp bạn hoàn toàn an tâm về vấn đề chi tiêu. Người làm công ăn lương có khả năng nhận được đề xuất tăng lương hoặc thưởng nóng nhờ những đóng góp xuất sắc gần đây. Tài lộc rủng rỉnh cũng giúp con giáp tuổi Tuất thoải mái thực hiện các kế hoạch mua sắm hoặc đầu tư tích lũy cho tương lai.

3. Con giáp tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp có một ngày Ất Mão tràn ngập tài lộc và may mắn nhờ sự trợ lực từ cục diện bán hợp Tam Hợp (Mão - Hợi).

(Ảnh minh họa)

Đường tài lộc của bạn chủ yếu đến từ các công việc tay trái hoặc các dự án đầu tư phụ bắt đầu thu về quả ngọt. Khách hàng và đối tác tự tìm đến đặt vấn đề hợp tác, mang lại nguồn lợi nhuận thặng dư lớn cho doanh nghiệp của bạn. Tiền bạc đổ về túi đều đặn giúp con giáp này giải quyết dứt điểm các áp lực tài chính còn tồn đọng trước đó. Bạn chỉ cần tập trung quản lý tốt nguồn vốn hiện tại là có thể bảo toàn và phát triển khối tài sản này một cách bền vững.

* Lưu ý chung:

Dù gặp nhiều may mắn về tài lộc, cả 3 con giáp tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi vẫn cần giữ sự tỉnh táo và không nên chủ quan trước những quyết định tài chính lớn trong ngày Ất Mão. Do năng lượng Mộc và Thủy của ngày rất vượng, bản mệnh nên chú ý kiềm chế cảm xúc, tránh nóng nảy trong giao tiếp để không vô tình làm rạn nứt các mối quan hệ với đối tác hay đồng nghiệp.

Đây là thời điểm tiền bạc dễ đến nhưng cũng dễ đi nếu bạn chi tiêu hoang phí cho những sở thích mua sắm nhất thời mà thiếu đi kế hoạch tích lũy dài hạn. Khi tiến hành ký kết hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh, hãy rà soát thật kỹ các điều khoản pháp lý để phòng ngừa những rủi ro tranh chấp không đáng có về sau. Cuối cùng, việc duy trì sự khiêm tốn và chia sẻ thành quả với những người xung quanh sẽ giúp 3 con giáp bảo toàn được phúc khí cũng như nhân đôi vận may của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.