3 con giáp may mắn nhất ngày 14/8

Ngày 14/8 rơi vào ngày Canh Thân, không phải ngày ngũ hành rực rỡ nhất tháng, nhưng ba con giáp Thân, Tý, Thìn lại hội đủ trọn bộ tam hợp, tạo nên một điểm sáng riêng.

Ngày 14/8 mang Can Chi Canh Thân, ngũ hành nạp âm Thạch Lựu Mộc, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Lịch vạn niên xếp đây vào nhóm ngày Hắc Đạo, không phải ngày ai làm gì cũng thuận. Nhưng đúng ngày Thân, trọn vẹn bộ tam hợp Thân, Tý, Thìn hội đủ, ba con giáp này nhờ vậy được trợ lực rõ hơn hẳn phần còn lại, giống ba người bạn thân cùng đứng chung một phe giữa một ngày không phải ai cũng dễ dàng.

Không phải ngày nào bộ tam hợp cũng hội đủ cả ba. Ngày 14/8, chi ngày rơi đúng vào Thân, kéo theo Tý và Thìn cùng về một nhóm tạo thành thế tam hợp Thủy cục vững vàng. Ngày chung có phần trầm hơn thường lệ theo lịch vạn niên, nhưng riêng với ba con giáp này, đây lại là dịp hiếm để dựa vào nhau mà đi qua một ngày không mấy dễ dàng.

Tuổi Thân

Thân là chủ nhân trực tiếp của ngày 14/8 nên cảm nhận rõ nhất luồng năng lượng này. Một tình huống công việc phát sinh bất ngờ, tưởng gây khó nhưng lại là dịp để thể hiện khả năng ứng biến vốn có. Một đề xuất đưa ra đúng lúc có thể được cấp trên chú ý hơn bình thường, hoặc một kế hoạch tưởng phải hoãn lại bỗng tìm được cách xoay xở để vẫn kịp tiến độ. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là: Đừng ngại nhận thêm một việc khó trong ngày này, khả năng xoay xở đang ở trạng thái tốt hơn thường lệ, chỉ cần giữ đầu óc tỉnh táo thay vì vội vàng.

Tuổi Tý

Nằm trong tam hợp Thủy cục cùng Thân, Tý đón vận về đường tài lộc. Một khoản tiền tưởng đã quên có thể được thanh toán đúng lúc, hoặc một nguồn thu phụ nhỏ xuất hiện từ một mối quan hệ cũ. Dòng tiền trong giai đoạn này có xu hướng chảy vào đều hơn chảy ra, đặc biệt với những khoản liên quan tới công sức đã bỏ ra từ trước chứ không phải may rủi bất chợt. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là: Nên ghi lại các khoản thu bất ngờ này, đừng để tiêu tan không dấu vết, vì tiền đến dễ trong ngày Hắc Đạo cũng dễ đi nếu không giữ ý.

Tuổi Thìn

Cũng thuộc tam hợp Thủy cục, tuổi Thìn đón vận về đường quý nhân và các mối quan hệ. Một người có tiếng nói trong công việc có thể chủ động để mắt tới, hoặc một lời giới thiệu từ người quen cũ mở ra một cơ hội đáng cân nhắc. Sự chú ý dành cho tuổi Thìn trong giai đoạn này mang tính tích cực nhiều hơn là áp lực, giống như đang được ai đó âm thầm ủng hộ từ phía sau mà bản thân chưa nhận ra ngay. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là: Nên chủ động giữ liên lạc với người vừa xuất hiện trong đầu khi đọc tới đây, đôi khi quý nhân chỉ chờ một tin nhắn hỏi thăm để bắt đầu giúp đỡ.

Ba con giáp Thân, Tý, Thìn tuy mỗi người một vùng vận khác nhau, nhưng đều đứng chung trong một thế tam hợp hiếm hoi giữa một ngày lịch vạn niên xếp vào nhóm trầm. Điều đáng nhớ là không phải ngày nào cũng dễ dàng với tất cả mọi người, nhưng luôn có một nhóm tìm được điểm tựa riêng nếu biết mình đang đứng ở đâu trong vòng quay ngũ hành. Một gợi ý chung cho cả ba là nên tận dụng ngày này để làm việc cùng nhau nếu có dịp, ba con giáp hợp tác trong cùng một dự án hoặc một cuộc trò chuyện ba người có thể mang lại hiệu quả bất ngờ hơn làm một mình. Vận may khi có bạn đồng hành thường bền hơn khi đi lẻ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.