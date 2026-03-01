Bước sang năm 2026, nhiều dự báo phong thủy và tử vi cho rằng vận trình của một số con giáp sẽ có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt ở phương diện sức khỏe và năng lượng tinh thần. Sau giai đoạn trước đó dễ gặp áp lực, mệt mỏi hoặc những biến động ngoài ý muốn, ba con giáp dưới đây được nhận định sẽ dần lấy lại trạng thái cân bằng, thể chất ổn định hơn, từ đó tạo nền tảng tốt cho công việc và cuộc sống.

Dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng yếu tố phong thủy hay tử vi chỉ mang tính tham khảo. Để duy trì sức khỏe lâu dài, mỗi người vẫn cần chú ý lối sống, chế độ sinh hoạt và chăm sóc bản thân hợp lý.

1. Tuổi Thân - Năng lượng dồi dào trở lại

Trong thời gian trước, người tuổi Thân thường phải đối mặt với nhịp sống khá bận rộn. Khối lượng công việc lớn, áp lực từ nhiều phía có thể khiến họ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, thiếu thời gian nghỉ ngơi.

Theo góc nhìn tử vi, năm 2026 được xem là giai đoạn vận khí của tuổi Thân dần ổn định hơn. Khi các yếu tố cản trở giảm bớt, nhịp sống cũng trở nên cân bằng hơn, giúp người tuổi Thân có điều kiện cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Yếu tố con giáp ở đây chủ yếu liên quan đến nhịp vận trình ổn định trở lại , giúp người tuổi Thân không còn bị cuốn vào quá nhiều áp lực cùng lúc. Khi tâm lý được giải tỏa, cơ thể cũng dễ hồi phục năng lượng hơn.

Tuy nhiên, để tận dụng giai đoạn thuận lợi này, người tuổi Thân nên chú ý xây dựng thói quen sinh hoạt điều độ:

Duy trì lịch nghỉ ngơi ổn định

Tăng cường vận động nhẹ như chạy bộ, yoga hoặc đạp xe

Hạn chế thức khuya kéo dài

Việc chủ động chăm sóc sức khỏe sẽ giúp họ duy trì thể trạng tốt trong thời gian dài.

2. Tuổi Sửu - Thể trạng ổn định, ít biến động

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với tính cách bền bỉ, chịu khó và thích sự ổn định. Tuy nhiên trong giai đoạn trước đó, cuộc sống của họ có thể xuất hiện nhiều tình huống bất ngờ, khiến nhịp sinh hoạt bị xáo trộn.

Từ năm 2026, vận trình của tuổi Sửu được dự đoán sẽ quay về trạng thái ổn định hơn , đặc biệt ở phương diện đời sống thường ngày. Khi lịch trình ít biến động, cơ thể cũng dễ duy trì trạng thái cân bằng, giảm nguy cơ căng thẳng kéo dài.

Trong góc nhìn phong thủy, tuổi Sửu thuộc nhóm con giáp có nền tảng thể lực khá tốt. Khi môi trường sống và công việc trở nên ổn định, lợi thế này càng phát huy rõ rệt, giúp họ giữ được sức khỏe bền bỉ.

Dù vậy, người tuổi Sửu cũng nên lưu ý một số điểm để bảo vệ sức khỏe:

Tránh làm việc quá sức trong thời gian dài

Duy trì chế độ ăn uống khoa học

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Sự chủ động trong việc chăm sóc bản thân sẽ giúp tuổi Sửu tận dụng tốt giai đoạn vận khí thuận lợi.

3. Tuổi Hợi - Vận khí hanh thông, tinh thần thoải mái

Đứng đầu danh sách những con giáp có vận sức khỏe tích cực trong năm 2026 là tuổi Hợi. Trong những năm gần đây, người tuổi Hợi tuy có nhiều cơ hội trong cuộc sống nhưng thường phải đối mặt với không ít thử thách, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc lo nghĩ.

Từ năm 2026, vận trình của tuổi Hợi được cho là bước sang giai đoạn thuận lợi hơn. Khi các trở ngại giảm bớt, tâm lý cũng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, từ đó tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể.

Trong tử vi phương Đông, tuổi Hợi thường được xem là con giáp có xu hướng sống tình cảm, nhạy cảm với áp lực tinh thần. Vì vậy khi môi trường xung quanh ổn định, cảm xúc cân bằng, sức khỏe của họ cũng cải thiện rõ rệt.

Để duy trì trạng thái này, người tuổi Hợi nên:

Dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý

Tập các hoạt động giúp cân bằng tinh thần như thiền hoặc thể thao nhẹ

Hạn chế ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc

Khi biết điều chỉnh nhịp sống phù hợp, tuổi Hợi hoàn toàn có thể duy trì thể trạng tốt và tận hưởng một năm 2026 nhiều năng lượng tích cực.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.