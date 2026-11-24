Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Con giáp tuổi Ngọ: Vận khí suy vi - Đề phòng trắc trở

Tháng 11 âm - tháng Canh Tý mang đến một chu kỳ tương đối thử thách cho người tuổi Ngọ do rơi vào cục diện Tương Xung (Tý – Ngọ tương xung) khá khắc nghiệt. Trường năng lượng của con giáp này bị xáo trộn mạnh mẽ khiến công việc kinh doanh có thể lâm vào cảnh đình trệ hoặc gặp phải những biến động lớn từ thị trường.

(Ảnh minh họa)

Kẻ tiểu nhân cũng rình rập xung quanh luôn tìm cách quấy phá, hãm hại và chực chờ cơ hội để cướp đoạt công sức lao động bấy lâu của bạn. Thị phi bủa vây có thể dẫn đến những tranh chấp tài chính nảy lửa, thậm chí dính dáng đến pháp luật làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cá nhân. Do hỏa khí của tuổi Ngọ bị thủy khí của tháng Tý dập tắt nên tâm lý bản mệnh dễ trở nên nóng nảy, mất kiểm soát dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm. Sức khỏe của bản mệnh cũng có dấu hiệu suy giảm, cần đặc biệt lưu ý các bệnh về hệ tuần hoàn, tim mạch và cẩn trọng khi tham gia giao thông. Tiền bạc trong túi dễ bị thâm hụt nghiêm trọng bởi những khoản chi phí phát sinh ngoài ý muốn liên tục ập đến.

Để hóa giải vận hạn này, tuổi Ngọ cần thực hiện chiến lược thủ thế sâu, giữ chặt nguồn vốn hiện có và tuyệt đối không tham gia vào các dự án mạo hiểm. Lời khuyên dành cho con giáp này là bạn nên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy hành Mộc như vòng tay gỗ sưa hoặc ngọc bích để làm cầu nối điều hòa luồng khí tương xung giữa Thủy và Hỏa. Bên cạnh đó, hãy chú ý giữ gìn hòa khí trong gia đạo, nhường nhịn một bước khi xảy ra tranh cãi để không làm rạn nứt các mối quan hệ cốt lõi. Việc thanh lọc không gian sống bằng trầm hương và tích cực làm việc thiện nguyện sẽ giúp con giáp này tiêu trừ năng lượng tiêu cực, bình an vượt qua giông bão.

Con giáp tuổi Mùi: Hung tinh chiếu mệnh - Cẩn trọng hao tài

Người tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp dễ phải đối mặt với một tháng 11 âm lịch đầy biến động và áp lực do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ cục diện Tương Hại (Tý – Mùi tương hại). Vận trình tài lộc lao dốc khá nghiêm trọng khiến các nguồn thu nhập có dấu hiệu chững lại trong khi các khoản chi tiêu lại tăng vọt.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các hung tinh hao tài khiến bản mệnh dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm, tin tưởng nhầm người dẫn đến cảnh tiền mất tật mang. Các mối quan hệ hợp tác làm ăn vốn dĩ đang tốt đẹp bỗng nhiên phát sinh mâu thuẫn, rạn nứt do sự bất đồng về mặt lợi ích cốt lõi. Kẻ xấu có thể lợi dụng sự cả tin của tuổi Mùi để bày ra những cái bẫy kiếm tiền nhanh đầy rủi ro trên thị trường tài chính. Tinh thần của con giáp tuổi Mùi trong giai đoạn này khá bất ổn, dễ rơi vào trạng thái lo âu, mệt mỏi và thiếu tập trung khi xử lý công việc hàng ngày.

Những sơ suất nhỏ trong việc quản lý sổ sách hoặc ký kết hợp đồng cũng có thể gây ra những tổn thất lớn về mặt tài sản tích lũy. Phương pháp tốt nhất để hóa giải hung khí cho tuổi Mùi trong tháng này là thắt chặt chi tiêu và lập kế hoạch tài chính nghiêm ngặt. Con giáp này cũng nên từ chối các lời mời gọi vay mượn tiền bạc hoặc hùn vốn từ những mối quan hệ mới quen biết chưa được kiểm chứng rõ ràng. Hãy đặt một chậu cây xanh tươi tốt hoặc một tháp văn xương bằng thạch anh ở góc làm việc để kích hoạt cát khí và tăng cường sự tỉnh táo. Khi đối diện với thị phi, hãy chọn giải pháp im lặng và dùng sự điềm tĩnh để hóa giải mọi hiểu lầm nhằm bảo toàn phúc lộc của bản thân.

Con giáp tuổi Tý: Thủy khí quá vượng - Tiết chế bản thân

Đối với người tuổi Tý thì việc bước vào tháng bản mệnh (tháng Canh Tý) kết hợp với năm Bính Ngọ tạo nên cục diện Thái Tuế bao phủ, mang lại một số thử thách về mặt tâm lý. Khi thủy khí đạt đến độ cực vượng, con giáp này dễ rơi vào trạng thái tự đại, chủ quan dẫn đến những nước đi sai lầm trong việc đầu tư dòng vốn.

(Ảnh minh họa)

Công việc dù có nền tảng vững chắc nhưng vẫn có nguy cơ bị trì hoãn do những trở ngại khách quan từ môi trường xung quanh. Bạn dễ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ khiến biên độ lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể so với kỳ vọng ban đầu. Bản mệnh cần đặc biệt tỉnh táo trước những lời mật ngọt dụ dỗ tham gia vào các hoạt động mang tính chất rủi ro hoặc đỏ đen mạo hiểm. Sức khỏe cũng là một vấn đề lớn cần lưu tâm khi áp lực công việc đè nặng dễ gây ra tình trạng suy nhược cơ thể hoặc các bệnh về đường hô hấp.

Dòng chảy tiền bạc trong tháng này có xu hướng luân chuyển chậm, đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn tối đa khi thực hiện các giao dịch lớn. Cách hóa giải hiệu quả nhất cho con giáp tuổi Tý là hãy giữ cho tâm thái luôn bình ổn, biết đủ làm vui và không nên mưu cầu những điều quá tầm tay. Bản mệnh nên tăng cường sử dụng các yếu tố thuộc hành ngũ hành tương sinh như mặc trang phục màu trắng, ánh kim hoặc mang trang sức vàng bạc để tiết giảm bớt sự u uất của thủy khí. Việc lập kế hoạch làm việc chi tiết và lắng nghe ý kiến đóng góp từ những người đi trước sẽ giúp con giáp này tránh được những sai sót đáng tiếc. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và vun đắp tình cảm gia đình để tạo ra màng chắn năng lượng bảo vệ bản thân trước mọi vận hạn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm