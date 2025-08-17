Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là mẫu con giáp sở hữu tài năng nổi bật, với sự am hiểu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, dễ phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thìn cũng luôn sống với sự hào sảng, rộng rãi và tử tế nên thường có quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ hết mình.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Chỉ cần vượt qua tháng 9 âm, tuổi Thìn sẽ bước vào giai đoạn cuối năm đầy thuận lợi, tài lộc vô cùng rực rỡ. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 11 âm, đón đợi con giáp này đều là các tin vui, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, nhiều cơ hội kiếm tiền. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Thìn được cho là cũng vô cùng xuôi chèo mát mái, người độc thân nên biết tận dụng.

Ngoài ra, Bính Ngọ 2026 cũng được dự báo là một năm tốt lành cho tuổi Thìn. Con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, chuyện đầu tư sẽ có lợi, tình duyên cũng dễ được như ý nguyện.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữunhiều điểm mạnh về tư duy. Với trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, người tuổi Thân luôn biết cách thay đổi, sáng tạo không ngừng để khai phá những hướng đi mới. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Chỉ cần đi qua tháng 7 âm, tuổi Thân có thể kê cao gối mà ngủ vì từ đó đến cuối năm 2025, con giáp này như được trải hoa hồng. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp tuổi Thân có tin vui lớn trong sự nghiệp. Đó có thể là sự thăng tiến mạnh mẽ sau bao cố gắng của họ, cũng có thể là một đơn hàng lớn đối với những người làm kinh doanh. Dù thế nào thì đây cũng là cơ hội kiếm được kha khá, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự viên mãn.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, tuổi Thân sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tài lộc tăng tiến mỗi ngày, cần biết để nắm bắt.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự nghiêm túc, chân thành và tử tế. Trong công việc, họ luôn cầu thị, chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Trong cuộc sống, người tuổi Tuất được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó thường có quý nhân trợ giúp.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Tuổi Tuất cũng nằm trong số những con giáp càng về cuối năm càng ăn nên làm ra, của cải tích tụ. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Tuất sẽ là con giáp có công danh sự nghiệp thành công viên mãn, vừa có tiền vừa có tiền, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặc biệt, tài lộc của họ chưa dừng lại ở đây. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tuất được thế cục tam hợp nâng đỡ nên từ công việc đến cuộc sống đều vô cùng thuận lợi, dễ phát tài, tình duyên cũng suôn sẻ, người độc thân nên biết nắm bắt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.