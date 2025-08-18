Tuổi Mão

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là con giáp không thích đao to búa lớn, nhưng lại sở hữu những tố chất đặc biệt. Họ mềm mỏng nhưng không yếu đuối, trái lại còn rất kiên trì theo đuổi mục tiêu. Tuổi Mão cũng rất biết cách dung hòa các mối quan hệ, từ đó gặt hái nhiều thành công trong cả cuộc sống và sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tháng 7 âm được coi là một trong những giai đoạn vô cùng may mắn của tuổi Mão. Với nền tảng tài chính vững vàng từ tháng 6 âm và tháng 6 âm nhuận, con giáp này tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp. Không chỉ có tài lộc dư dả, các mối quan hệ cá nhân của họ cũng rất suôn sẻ, từ đây mở ra những triển vọng tốt đẹp trong đầu tư và làm ăn. Đặc biệt, chuyện tình cảm của tuổi Mão được cho là cũng sẽ có những tiến triển khả quan, người độc thân nên biết nắm bắt.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là mẫu con giáp sở hữu tài năng nổi bật, với sự am hiểu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, có tiềm lực lớn để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thìn cũng luôn sống với sự hào sảng, nhân hậu nên thường có quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ hết mình.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Sau tháng 6 âm nhuận với sự ổn định, tuổi Thìn sẽ bước vào tháng 7 âm với nhiều tín hiệu vô cùng tích cực. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, có quý nhân trợ giúp, con giáp này sẽ có tiền đồ rộng mở, sự nghiệp có những thành tựu đáng kể. Thu nhập không ngừng tăng lên giúp con giáp tuổi Thìn có cuộc sống đủ đầy nếu không muốn nói là giàu sang, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp nổi bật với khí chất mạnh mẽ, sự độc lập và bản lĩnh phi thường. Không ngại khó, ngại khổ, dám bứt phá để thử thách, tuổi Dần dường như lúc nào cũng tràn đầy tự tin để nắm lấy những cơ hội và làm chủ cuộc sống của mình. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã nỗ lực thì sẽ vô cùng thành công và giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Nếu như tuổi Mão và tuổi Thìn có một tháng 7 âm đầy hứa hẹn ở phía trước thì ngược lại, tuổi Dần lại cần có những sự thận trọng nhất định để bảo toàn tài lộc. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, sự nghiệp của tuổi Dần sẽ chững lại đôi chút. Con giáp này được khuyên không nên nóng vội tìm thời cơ mà đầu tư bất chấp. Thay vào đó, tuổi Dần nên bình tĩnh, chuẩn bị thật tốt các nguồn lực cho những cơ hội về sau. Ngoài ra, con giáp tuổi Dần chăm sóc sức khỏe thật tốt để tránh nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.