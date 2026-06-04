3 bố con có gen visual đỉnh nhất Việt Nam: Visual không góc chết, diễn xuất không điểm trừ

Hiếm lắm Vbiz mới có 3 bố con sở hữu gen visual đỉnh thế này.

Trong làng giải trí Việt, không nhiều gia đình vừa sở hữu tài năng nghệ thuật nổi bật, vừa khiến công chúng trầm trồ vì gen visual cực phẩm như gia đình NSƯT Võ Hoài Nam. Từ người cha là gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt đến hai người con Võ Hoài Vũ và Võ Hoài Anh đang dần khẳng định tên tuổi trên bản đồ Vbiz, cả ba đều gây ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật, đường nét sắc sảo cùng khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Mỗi người mang một màu sắc riêng nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên một tổ hợp nhan sắc và tài năng đáng ngưỡng mộ.

NSƯT Võ Hoài Nam là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam. Thời trẻ, nam nghệ sĩ sở hữu ngoại hình phong trần, góc cạnh với đôi mắt sắc, làn da rám nắng và khí chất đậm chất điện ảnh. Không mang vẻ đẹp thư sinh hay hào hoa, Võ Hoài Nam chinh phục khán giả bằng thần thái đàn ông mạnh mẽ, gai góc và đầy trải nghiệm. Ngay cả ở tuổi ngoài 50, nam nghệ sĩ vẫn giữ được phong độ đáng nể với vóc dáng săn chắc cùng gương mặt đậm chất điện ảnh, được nhiều khán giả nhận xét là gừng càng già càng cay.

Về sự nghiệp, Võ Hoài Nam là một trong những diễn viên truyền hình được đánh giá cao nhất của thế hệ mình. Anh ghi dấu ấn sâu đậm qua các tác phẩm như Vua Bãi Rác, Cảnh Sát Hình Sự, Chuyện Phố Phường hay Người Chiến Sĩ. Đặc biệt, vai Trọng trong Vua Bãi Rác từng mang về cho anh giải Diễn viên trẻ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương. Sau nhiều năm tạm rời xa màn ảnh để tập trung cho gia đình, nam nghệ sĩ gây tiếng vang khi trở lại với Hương Vị Tình Thân. Những năm gần đây, anh tiếp tục xuất hiện trong các dự án như Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Đi Giữa Trời Rực Rỡ... và vẫn là gương mặt được khán giả yêu mến nhờ diễn xuất chắc tay, giàu cảm xúc.

Là con trai cả của NSƯT Võ Hoài Nam, Võ Hoài Vũ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cha với gương mặt nam tính, sống mũi cao và đường nét góc cạnh. Nam diễn viên sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng săn chắc, tạo cảm giác khỏe khoắn và năng động. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét Võ Hoài Vũ có ngoại hình không thua kém các hot boy hay người mẫu chuyên nghiệp. Đặc biệt, những bức ảnh chụp cùng cha thường nhận về nhiều bình luận khen ngợi vì hai bố con giống nhau như đúc.

Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh từng hoạt động tại sân khấu Lucteam của NSND Trần Lực trước khi lấn sân sang truyền hình. Khán giả bắt đầu biết đến Võ Hoài Vũ qua vai Quang trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ, nơi anh ghi điểm bằng lối diễn tự nhiên và ngoại hình sáng màn ảnh. Những năm gần đây, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình của VTV, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về nghề nghiệp.

Đến năm 2026, Võ Hoài Vũ có bước tiến lớn khi lần đầu đảm nhận vai nam chính trong bộ phim giờ vàng Phía Bên Kia Thành Phố. Nhân vật Cương do anh thể hiện là một học sinh cá tính, nổi loạn nhưng giàu tình cảm, phải đối diện với nhiều áp lực từ gia đình và cuộc sống. Vai diễn giúp Võ Hoài Vũ nhận được nhiều lời khen từ khán giả và truyền thông, đồng thời được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của nam diễn viên trẻ. Với nền tảng đào tạo bài bản, kinh nghiệm sân khấu cùng lợi thế ngoại hình nổi bật, con trai NSƯT Võ Hoài Nam đang được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đáng chú ý của thế hệ diễn viên truyền hình mới.

Nếu Võ Hoài Vũ thừa hưởng nét nam tính của cha thì Võ Hoài Anh lại được xem là "bản sao nữ" của gia đình với nhan sắc xinh xắn ngay từ những lần đầu xuất hiện trước công chúng. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Vẻ đẹp của Võ Hoài Anh mang vừa mang vẻ ngọt ngào, vừa toát lên nét cá tính, giúp cô nhanh chóng thu hút lượng lớn người hâm mộ trên mạng xã hội.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô theo học đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tiếp tục theo đuổi ngành Âm nhạc ứng dụng. Năm 2024, Võ Hoài Anh nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia bộ phim Hoa Sữa Về Trong Gió, ghi điểm với lối diễn tự nhiên cùng vẻ ngoài trong trẻo chuẩn "nàng thơ" màn ảnh.

Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ Gen Z còn tích cực theo đuổi con đường ca hát. Năm 2025, cô trở thành thí sinh trẻ tuổi nhất của chương trình Điểm Hẹn Tài Năng và gây thiện cảm nhờ chất giọng cảm xúc cùng nền tảng âm nhạc bài bản. Sau cuộc thi, Võ Hoài Anh giành giải Triển vọng và được chọn làm đại diện Việt Nam tham gia ASEAN Friendship Concert 2025 tại Malaysia. Đến năm 2026, cô được xem là một trong những gương mặt trẻ hiếm hoi có thể phát triển song song ở cả hai lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc, hứa hẹn tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình trong tương lai.