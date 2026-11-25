Giới chuyên gia Mỹ lý giải ông Trump đã đúng khi tìm kiếm hòa bình với Nga, sau khi 25.000 lệnh trừng phạt vẫn không làm gì được nước này.

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25.000 lệnh trừng phạt không ép được Nga thay đổi

Tạp chí chuyên về chính sách đối ngoại của Mỹ Foreign Affairs mới đây đã có bài viết nhận định chiến lược gây sức ép của phương Tây đối với Nga chưa đạt được bất cứ kết quả gì, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo chính quyền Mỹ và Ukraine cân nhắc những nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh.

Foreign Affairs cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lý khi tìm cách thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga, thay vì tiếp tục dựa chủ yếu vào các biện pháp trừng phạt và sức ép quân sự.

Theo bài viết, kể từ năm 2014, đặc biệt sau khi xung đột bùng phát năm 2022, Nga đã phải đối mặt với hơn 25.000 biện pháp trừng phạt của phương Tây, nhưng các biện pháp này không khiến Nga thay đổi lập trường chiến lược, cũng không giúp Ukraine giành được những kết quả quyết định trên chiến trường.

Tác giả cho rằng, phương Tây cần thừa nhận chiến lược gây sức ép đã không đạt mục tiêu như kỳ vọng, đồng thời xem xét những biện pháp khuyến khích để tạo điều kiện cho đàm phán.

Những động thái của ông Trump nhằm điều chỉnh một số biện pháp trừng phạt và thúc đẩy đối thoại với Nga được tạp chí ngoại giao Mỹ đánh giá là “có thể mở ra cơ hội chấm dứt xung đột”.

Ukraine phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn

Foreign Affairs cũng đặt vấn đề về tổn thất của Quân đội Ukraine khi cho rằng, các số liệu chính thức từ Ukraine đã phản ánh thiếu chân thật hoặc có thể chưa thể hiện đầy đủ tình hình thực tế trên chiến trường.

Bài viết dẫn nghiên cứu của ông Alexander Grable thuộc Đại học King's College London về việc Ukraine có thể chịu tổn thất lớn hơn Nga xét về số lượng tuyệt đối.

Theo tác giả, trong khi Ukraine thường tiến hành các chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ, Nga tập trung vào việc bao vây các vị trí phòng thủ, hạn chế những cuộc tiến công trực diện gây tổn thất lớn và sử dụng hỏa lực để trấn áp các nồi hầm đang vây nhốt các đơn vị Ukraine.

Do đó, các chuyên gia đánh giá là tỷ lệ thương vong của Ukraine thường được xác thực là cao hơn nhiều lần so với Nga và so với số liệu thực tế.

Bài viết cho rằng, để chấm dứt bế tắc trong quá trình đàm phán, giới lãnh đạo Ukraine cần cân nhắc những nhượng bộ, bao gồm việc từ bỏ triển vọng gia nhập NATO, không chấp nhận triển khai lực lượng NATO thường trực ở nước này và nghiêm túc xem xét vấn đề lãnh thổ trong yêu sách của Nga.

Mỹ có thể điều chỉnh hỗ trợ và trừng phạt

Foreign Affairs cho rằng Mỹ có thể sử dụng con bài viện trợ quân sự như một công cụ thúc đẩy Ukraine chấp nhận giải pháp đàm phán.

Bên cạnh đó, việc hạn chế hỗ trợ tình báo, các hệ thống phòng không Patriot, dịch vụ vệ tinh Starlink và Starshield cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến năng lực tác chiến của Ukraine, khiến Ukraine buộc phải nhượng bộ.

Mỹ cũng có thể xem xét dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt Nga nhằm tạo điều kiện cho thỏa thuận.

Bài viết nhận định, những yêu cầu của Nga liên quan đến Donbass, Crimea và các vùng lãnh thổ khác đã được thể hiện rõ trong quá trình xung đột. Vì vậy, việc tiếp tục kỳ vọng Nga từ bỏ những mục tiêu này mà không có sự điều chỉnh trong cách tiếp cận của phương Tây khó đem lại kết quả.

Foreign Affairs kết luận, Tổng thống Donald Trump có thể trở thành người thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến nếu Mỹ sẵn sàng chuyển từ chiến lược gây sức ép đơn thuần sang ngoại giao, dù giải pháp đó sẽ đòi hỏi những nhượng bộ khó khăn từ Ukraine và các đồng minh.

Theo Topcor.ru