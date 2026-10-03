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200 triệu đồng liên quan tới Phương Mỹ Chi và Quang Lê

Hoa Bay
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Quang Lê từng gây chú ý khi tặng món quà giá 200 triệu đồng cho Phương Mỹ Chi.

Quang Lê vừa trở về Việt Nam để tham gia Nhạc hội Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tối nay (3/10) tại TP.HCM. Theo chia sẻ của Phương Mỹ Chi với truyền thông, cô cảm động khi ba nuôi sắp xếp lịch trình bay từ Mỹ về Việt Nam để góp mặt trong đêm nhạc của cô.

200 triệu đồng liên quan tới Phương Mỹ Chi và Quang Lê - Ảnh 1.

Được biết, Quang Lê từng có thời gian quản lý và đồng hành với Phương Mỹ Chi từ những ngày cô mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau hơn một thập kỷ, việc cả hai tái ngộ trên sân khấu khiến những kỷ niệm về mối quan hệ giữa họ được nhắc lại, trong đó có món quà trị giá khoảng 200 triệu đồng mà nam ca sĩ từng tặng con gái nuôi.

Cụ thể cuối năm 2013, Quang Lê từng gây chú ý khi tiết lộ sẽ tặng Phương Mỹ Chi một chiếc micro trị giá 10.000 USD, tương đương khoảng 200 triệu đồng vào thời điểm đó. Món quà được anh đặt từ Mỹ dành riêng cho con gái. Và khi trở về Việt Nam vào tháng 12/2013, nam ca sĩ thực hiện đúng lời hứa và mang món quà về trao cho Phương Mỹ Chi.

Thời điểm ấy, Phương Mỹ Chi mới 10 tuổi và vừa được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Quang Lê sau đó nhận cô bé làm con nuôi và ký hợp đồng quản lý. Tuy nhiên sau 6 năm, cả hai dừng lại, không hợp tác.

Hiện tại, Phương Mỹ Chi đã trưởng thành, xây dựng được con đường âm nhạc riêng và trở thành một trong những ca sĩ trẻ được chú ý. Quang Lê hiện vẫn gọi cô là con gái nuôi. Việc anh bay từ Mỹ về Việt Nam để xuất hiện trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi một lần nữa cho thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn được duy trì dù không còn hợp tác.

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Tags

Phương Mỹ Chi

Quang Lê

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sao Việt

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200 triệu đồng

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