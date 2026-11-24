Trước khi chiến hạm Nga bị đánh chìm tại cảng Benghazi (Libya), hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine được cho là đã hiện diện tại miền Tây Libya.

Tàu hộ vệ Merkury của Nga trước và sau khi bị tấn công.

Tàu hộ vệ Nga bị đánh chìm tại Benghazi

Ngày 22/11, tàu hộ vệ Merkury của Nga bị một thiết bị không người lái tấn công khi đang neo đậu tại Benghazi để tiếp nhiên liệu và tiếp tế. Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu bị lật, chìm một phần lớn thân tàu.

Ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này sử dụng tàu mặt nước không người lái để tấn công tàu hộ vệ Merkury và tàu vận tải Angara. Diễn biến này cho thấy xung đột Nga-Ukraine đang lan sang các khu vực xa chiến trường chính.

Đáng chú ý, hồi tháng 4/2026, Đài Phát thanh quốc tế Pháp (RFI) đưa tin hơn 200 sĩ quan và chuyên gia quân sự Ukraine được cho là hiện diện tại miền Tây Libya theo thỏa thuận với chính quyền Libya.

Nếu thông tin này phản ánh đúng thực tế, Libya có nguy cơ trở thành địa bàn cạnh tranh trực tiếp giữa Nga và Ukraine, làm phức tạp thêm tình hình an ninh khu vực, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì vị thế của Nga ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi.

Theo bài viết trên trang Reporter (Nga), nhà phân tích chính trị Yuri Baranchik nhấn mạnh, cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhằm vào tàu hộ vệ Merkury tại cảng Benghazi của Libya mang ý nghĩa chiến lược lớn hơn nhiều so với thiệt hại của một tàu chiến.

Ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất của vụ tấn công là sự mở rộng phạm vi địa lý của các mối đe dọa đối với Nga.

Ukraine đang tìm cách buộc Nga phải trả giá cho từng địa bàn hiện diện ở nước ngoài, thay vì chỉ đối phó với các cuộc tấn công gần lãnh thổ Nga, nên nếu không có điều chỉnh phù hợp, những vụ việc tương tự có thể tiếp tục gây sức ép lên chiến lược của Nga tại châu Phi và Địa Trung Hải.

Tác động lớn đến chiến lược và vị thế của Nga ở châu Phi

Theo ông Baranchik, vụ tấn công là phép thử đối với khả năng bảo vệ các căn cứ, tuyến vận tải và lợi ích quân sự của Nga ở Địa Trung Hải và châu Phi, trong bối cảnh Nga phải phân tán nguồn lực để đối phó những mối đe dọa ngày càng mở rộng.

Theo ông Baranchik, Libya giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hậu cần của Nga tại Trung Đông-Bắc Phi, đặc biệt sau khi vị thế của Nga tại Syria suy giảm.

Các cảng ở miền Đông Libya trở thành điểm tựa để Nga duy trì hoạt động vận tải, hỗ trợ lực lượng đối tác và mở rộng ảnh hưởng chính trị sang châu Phi và cả Trung Đông.

Nga từ lâu đã hợp tác chặt chẽ với Thống chế Khalifa Haftar - thống lĩnh Quân đội Quốc gia Libya (LNA/LAAF) - lực lượng đang kiểm soát cả khu vực miền Đông Libya chứ không chỉ riêng thành phố Benghazi và các cơ sở quân sự, căn cứ hải quân tại đây.

Do đó, vụ tấn công đã đặt ra câu hỏi về khả năng bảo đảm an ninh cho các phương tiện quân sự Nga ngay tại những khu vực do đồng minh kiểm soát.

Yếu tố Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến phản ứng của Nga trở nên khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quan hệ với chính quyền Libya, đồng thời mở rộng tiếp xúc với các lực lượng ở miền Đông Libya.

Vì vậy, bất kỳ biện pháp đáp trả nào của Nga cũng cần tính đến lợi ích và phản ứng của những quốc gia liên quan.

Theo vị chuyên gia, Nga có thể cân nhắc tăng cường đối thoại ngoại giao, điều chỉnh cơ chế hợp tác an ninh với các đối tác Libya và củng cố khả năng bảo vệ hoạt động hàng hải.

Tuy nhiên, các biện pháp này đều đòi hỏi nguồn lực đáng kể, qua đó làm gia tăng chi phí duy trì hiện diện quân sự ở nước ngoài.