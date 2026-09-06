20 năm, mỗi ngày tuần tra trên cầu 10 lần, cứu được gần 500 cuộc đời khỏi sự túng quẫn

Hơn 20 năm qua, ông Chen Si vẫn kiên trì tuần tra cầu Trường Giang Nam Kinh, Trung Quốc, kịp thời ngăn gần 500 người có ý định nhảy cầu. Ông được nhiều người đặt biệt danh “Thiên thần Nam Kinh”.

Ông Chen Si là tình nguyện viên hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tự tử. Ông thường xuyên có mặt trên cầu Trường Giang Nam Kinh, cây cầu bắc qua sông Dương Tử ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Mặc bộ đồng phục tình nguyện viên màu đỏ, trên đó có dòng chữ tiếng Trung mang ý nghĩa “Trân trọng cuộc sống mỗi ngày”, ông Chen tuần tra cây cầu khoảng 10 lần mỗi ngày. Ông đã duy trì công việc này trong hơn hai thập kỷ.

Ông Chen được mệnh danh là thiên thần Nam Kinh - Ảnh: SCMP

Ông thường chủ động tiếp cận những người đứng một chỗ quá lâu hoặc đi lại không mục đích trên cầu. Ông trò chuyện với họ, tìm cách giúp họ bình tĩnh và từ bỏ ý định nhảy cầu. Nhiều lần, Chen trực tiếp kéo những người đang đứng sát mép cầu trở lại nơi an toàn. Ông cũng tham gia cứu những người đã nhảy xuống sông.

Năm 2000, Chen bắt gặp một cô gái có vẻ tuyệt vọng đang lang thang trên cầu. Lo cô có thể gặp chuyện, ông chủ động đến gần và trò chuyện nhằm giúp cô giải tỏa tâm lý. Biết cô không có tiền, Chen mua nước, thức ăn và một vé về nhà cho cô.

Chen cho biết, đó là lần đầu tiên ông nghĩ đến việc có thể ngăn cản người tìm đến cái chết. “Tôi nhận ra rằng những người này vẫn có thể được cứu”, ông nói.

Theo New Weekly, kể từ tháng 9/2003, Chen đã cứu hàng trăm người có ý định tự tử.

Sau nhiều năm tiếp xúc với những người đang tuyệt vọng, Chen cho biết ông dần học được cách nhận biết tâm trạng của họ qua tư thế và cử chỉ.

Mỗi ngày, ông Chen đi tuần tra trên cầu 10 lần để giúp đỡ và ngăn chặn kịp thời những người có ý định nhảy cầu - Ảnh: QQ.com

“Những người đang trải qua giằng xé nội tâm dữ dội thường không có cử động cơ thể thoải mái, trông họ như đang mang một sức nặng”, Chen nói.

“Tôi muốn nói với những người này rằng chỉ cần còn hơi thở, họ vẫn còn hy vọng để bắt đầu lại cuộc đời”, ông chia sẻ với New Weekly.

Có lần, Chen ngăn một người phụ nữ nhảy cầu sau khi biết cô có ý định tự tử vì chồng ngoại tình.

“Nếu bầu trời có sụp xuống, tôi sẽ là người anh lớn, đỡ lấy nó cho cô”, Chen nói với người phụ nữ.

Trong một trường hợp khác, Chen thuyết phục một cô gái từ bỏ ý định nhảy cầu. Cô vừa đỗ đại học nhưng không đủ tiền đóng học phí. Chen cùng bạn bè quyên góp hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) để giúp cô tiếp tục việc học.

Hành động ý nghĩa của ông Chen trong hơn hai thập kỷ qua đã được vinh danh trong một bộ phim tài liệu truyền hình - Ảnh: QQ.com

“Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng, chỉ kéo một người trở lại từ bờ vực trên cây cầu là chưa đủ để giúp họ thực sự thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc”, Chen nói.

Ông dùng tiền tiết kiệm để thuê phòng cho một số người mà mình thuyết phục từ bỏ ý định tự tử. Chen cũng tự chi trả các khoản chi phí khác để hỗ trợ họ.

Câu chuyện của Chen sau đó được thực hiện thành bộ phim tài liệu “Angel of Nanjing” (Thiên thần Nam Kinh).

“Tôi từng nhìn thấy ông ấy trên bản tin cách đây hơn 20 năm. Tôi không nghĩ rằng đến tận bây giờ ông vẫn tiếp tục cứu người”, một người dùng Weibo viết.

“Mang đến hy vọng và cơ hội sống cho những người đang tuyệt vọng, Chen thực sự là một thiên thần”, một người khác bình luận.

Theo SCMP