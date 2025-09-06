Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp nổi bật với khí chất mạnh mẽ, sự độc lập và bản lĩnh phi thường hiếm có. Không ngại thử thách, khó khăn tuổi Dần dường như lúc nào cũng tràn đầy tự tin để nắm lấy những cơ hội và tạo dựng sự nghiệp lừng lẫy.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm là một trong những thời điểm thử thách sự kiên nhẫn của tuổi Dần. Họ được khuyên không nên nôn nóng mà lao vào việc đầu tư rủi ro, hoặc thay đổi công việc đột ngột. Hãy bình tĩnh dành thời gian cân nhắc và chuẩn bị các điều kiện thật tốt. Vì chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 7 âm kết thúc, tháng 8 âm gõ cửa, con giáp này sẽ bước vào một giai đoạn vô cùng rực rỡ. Tài lộc ngày càng đi lên, đỉnh điểm là tháng 10 âm, tuổi Dần sẽ hiện thực hóa được những kế hoạch ấp ủ bấy lâu của họ. Tài chính dồi dào, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có nhất dịp cuối năm.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp được đánh giá cao về tư duy. Họ vừa có trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có và luôn đổi mới không ngừng. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tháng 7 âm cũng là lúc thử thách những người tuổi Thân. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể rơi vào cảnh thất thoát tài chính hoặc ốm đau. Tuy nhiên, chỉ 3 tuần nữa, khi tháng 8 âm bắt đầu, tuổi Thân sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cũng giống như tuổi Dần, tháng 7 âm là giai đoạn khó khăn nhất của tuổi Thân. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ bị thất thoát tài chính. Tuy nhiên, con giáp này không cần phải lo lắng, vì chỉ 2 tuần nữa, những vận xui này sẽ dần biến mất. Từ tháng 8 âm cho đến hết năm, con giáp tuổi Thân sẽ chỉ đón những điều may mắn, thuận lợi. Đặc biệt, tài lộc ngày càng dồi dào, cuộc sống của tuổi Thân càng về cuối năm sẽ càng viên mãn, thịnh vượng.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp được đánh giá cao bởi sự cầu thị, chăm chỉ, nghiêm túc và nỗ lực hết mình. Trong cuộc sống, họ được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó thường có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố này giúp đem lại thành công cho người tuổi Tuất.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Nếu như tuổi Dần và tuổi Thân sẽ có một tháng 8 âm đầy mong chờ thì ngược lại, tuổi Tuất lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, hung cát đan xen, con giáp này cần phải cẩn thận để tránh mất mát. Họ được khuyên nên chú ý chuyện tiền nong, đầu tư và đề phòng bạn xấu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.