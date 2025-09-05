Mới đây, chỉ vì bực tức với bạn gái cũ, một người đàn ông ở Thái Lan đã có hành động thiếu suy nghĩ và sai lầm này sẽ khiến anh ta phải trả giá.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào sau lúc nửa đêm ngày thứ Hai, ngày 1/9 vừa qua tại Phuket, Thái Lan. Từ hình ảnh do camera an ninh ghi lại, có thể thấy vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 1/9, khi mà đa số mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ thì có một người đàn ông với điệu bộ khả nghi xuất hiện trước cửa nhà một người phụ nữ tên là Thitipha Suppasamran, 49 tuổi.

Người đàn ông khả nghi xuất hiện trước nhà cô Thitipha Suppasamran.

Hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường cho thấy một người đàn ông mặc quần short đen, áo sơ mi đen, mặc áo mưa trong suốt và đội mũ bảo hiểm xe máy. Anh ta được nhìn thấy đã đổ xăng lên chiếc ô tô đang phủ bạt trước khi châm lửa khiến cho chiếc xe bốc cháy.

Sau khi thực hiện hành vi đáng lên án, người đàn ông bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong lúc đó, ngọn lửa bắt đầu lan rộng, và vì xung quanh có cả các phương tiện xe máy và ô tô khác ở khoảng cách rất gần nên rất có thể sẽ gây ra một đám cháy lớn. Đoạn video kết thúc trong sự lo lắng tột cùng của người xem vì không rõ sẽ có bao nhiêu tài sản bị hủy hoại.

Người đàn ông châm lửa đốt chiếc ô tô vào lúc nửa đêm.

Hiện tình trạng chiếc xe của gia chủ sau đó không được tiết lộ, cũng không rõ vụ việc có gây ra thiệt hại nào về người hay không.

Dựa trên hình ảnh nghi phạm trong đoạn phim, Thitipha nghi ngờ bạn trai cũ của cô, Sarayut, người mà cô đã chia tay hai tháng trước đó là thủ phạm.

Cảnh sát đã đột kích nhà của Sarayut vào thứ Ba, ngày 2 tháng 9, nơi anh ta đã thú nhận tội lỗi của mình. Sarayut thú nhận đã phóng hỏa xe của bạn gái cũ 2 tháng sau khi mối quan hệ của họ kết thúc, thừa nhận anh ta hành động theo sự bốc đồng. Hiện anh ta đang hối hận về hành động của mình và cầu xin sự tha thứ của đối phương.

Cảnh sát đã thu giữ xe máy và quần áo anh ta mặc trong vụ việc làm bằng chứng. Nghi phạm Sarayut đã bị buộc tội theo Điều 217 của Bộ luật Hình sự về tội phóng hỏa tài sản của người khác, một hành vi có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến bảy năm và phạt tiền từ 10.000 baht (tương đương khoảng 8 triệu VNĐ) đến 140.000 baht (tương đương khoảng 115 triệu VNĐ). Bên cạnh đó, Sarayut sẽ còn phải bồi thường thiệt hại tài sản cho cô Thitipha Suppasamran.

Gia Linh (Theo The Thaiger)