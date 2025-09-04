Tai nạn giao thông vẫn luôn là vấn nạn nhức nhối của nhiều quốc gia trên thế giới. Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm tại Malaysia khiến một người đàn ông tử vong đã khiến nhiều người chú ý và thương xót.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới xảy ra tại thành phố Melaka của Malaysia hôm thứ Tư, 3/9 vừa qua. Theo đó, một người đàn ông 26 tuổi tên là Muhammad Hilman Zulkifli đã không may tử vong sau khi mất lái và ngã xuống đường rồi bị một chiếc xe tải cán qua.

Nạn nhân đang đi thì bị ngã xuống đường và bị xe tải cán qua.

Theo tờ Sinar Harian, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 35 phút sáng ngày 3 tháng 9 trên đường Jalan Klebang Kecil khi nạn nhân đang trên đường đi gặp vợ. Tuy nhiên, khi đang điều khiển chiếc xe máy Yamaha Y15ZR, anh Muhammad Hilman Zulkifli đột nhiên bị mất lái và ngã xuống đường. Do sự việc quá đột ngột nên một chiếc xe tải chở gạo đi đằng sau đã không kịp phanh và cán phải người đàn ông, khiến nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

Nạn nhân đã tử vong thương tâm sau cú va chạm với chiếc xe tải.

Cảnh sát trưởng Quận Trung tâm Melaka, Phó Ủy viên Christopher Patit, cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân đang đi xe máy về nhà vợ ở Serkam sau giờ làm việc tại Sungai Udang. Khi đến gần ngã tư gần Vòng xoay Klebang, anh ta được cho là đã mất lái và ngã xuống đường.

Đáng buồn thay, một chiếc xe tải do một người đàn ông 33 tuổi điều khiển đã không tránh kịp và tông trúng nạn nhân.

Nạn nhân bị thương nặng và đã được các nhân viên y tế xác nhận tử vong tại hiện trường. Ông Christopher Patit cho biết thêm rằng thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa đến Khoa Pháp y tại Bệnh viện Melaka để khám nghiệm tử thi. Tài xế xe tải không bị thương, và vụ việc đang được điều tra theo Điều 41(1) của Đạo luật Giao thông Đường bộ năm 1987.

Căn cứ vào hiện trường khô ráo vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, một số netizen cho rằng có thể nạn nhân đã đi nhanh và đến gần ngã tư, người này không thể làm chủ tốc độ nên mới bị ngã.

Dù nguyên nhân xảy ra tai nạn vẫn đang được điều tra, tuy nhiên vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các tài xế khi tham gia giao thông. Đặc biệt những người điều khiển các phương tiện yếu thế, như xe đạp và xe máy cần tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn giao thông để tránh xảy ra rủi ro.

