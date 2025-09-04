Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến dư luận nước này không khỏi rúng động. Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sự việc được báo cho cảnh sát vào ngày thứ Hai, 1/9 vừa qua ở tỉnh Nakhon Ratchasima, vùng Isaan của Thái Lan.

Theo đó, một người phụ nữ 60 tuổi tên là Thawee Paekratoke đã gọi cho Đồn Cảnh sát Nong Boon Mak đến nhà bà ở tiểu khu Laem Thong, huyện Nong Boon Mak. Bà báo cáo rằng bà đã tìm thấy thứ mà bà tin là bộ xương của người chồng mất tích của mình, ông Soeng Paekratoke, 65 tuổi.

Bà Thawee Paekratoke, 60 tuổi đang kể lại sự việc cho các phóng viên.

Thawee giải thích rằng chồng bà đã biến mất khỏi nhà vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Bà đã nộp đơn trình báo mất tích lên cảnh sát, nhưng không có tin tức gì. Cuối cùng, bà và các con đã ngừng tìm kiếm ông Soeng sau khi người dân địa phương khẳng định họ đã nhìn thấy ông ta ở chợ cùng một người phụ nữ khác. Vì tin rằng chồng đã bỏ vợ con để đi theo người tình nên bà cũng không còn cố gắng liên lạc hay tìm kiếm chồng nữa.

Bà Thawee định dọn dẹp bể phốt thì phát hiện ra những mảnh xương và sọ người.

Vào ngày 1/9 vừa qua, Thawee cho biết bà đang cắt cỏ ở phía sau nhà thì nhận thấy bể phốt bỏ hoang chứa đầy đất. Định đổ đất đi, bà bắt đầu đào và phát hiện ra những mảnh xương. Ban đầu bà bỏ qua, nhưng sau đó bà tiếp tục đào cho đến khi phát hiện thêm xương và một hộp sọ dưới đáy bể. Bà cũng phát hiện ra một chiếc áo sơ mi, mà bà ngay lập tức nhận ra là của chồng mình, khiến bà tin chắc rằng đó là hài cốt của chồng.

Bên cạnh bộ xương là chiếc áo của chồng khiến bà tin rằng đó là hài cốt của chồng bà.

Thawee đã kể cho các con nghe về phát hiện này trước khi báo cảnh sát, và cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác nhận danh tính của bộ xương. Bà suy đoán rằng chồng mình có thể đã đi bộ ra phía sau nhà trong lúc say rượu và vô tình ngã xuống bể phốt. Mặc dù gia đình đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trong khu vực, nhưng họ cho rằng đó là do phân hữu cơ mà chồng bà thường sử dụng để bón cây.

Bộ hài cốt đã được gửi đến khoa pháp y của Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima để nhận dạng và xác định nguyên nhân tử vong.

Khi câu chuyện được chia sẻ trên truyền thông, nó đã khiến nhiều người đưa ra những suy đoán. Một số người cho rằng nếu nạn nhân say rượu và ngã xuống bể phốt vào đúng thời điểm mất tích thì khó mà không được phát hiện vì khi đó bể phốt không đóng nắp. Vì thế, đây có thể là dấu hiệu của một án hình sự. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Gia Linh (Theo The Thaiger)