Mới đây, một bi kịch gia đình đã xảy ra tại Thái Lan, khiến cho nhiều người kinh hãi. Không chỉ qua lại với em gái của vợ, người đàn ông còn gây ra hành động tàn ác không thể tha thứ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra hôm thứ Ba, 2/9 vừa qua tại tỉnh Pathum Thani của đất nước chùa vàng.

Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Khlong Ha nhận được báo cáo về một vụ giết người rồi tự tử, khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương dẫn đến việc điều tra tại một ngôi nhà ở Soi Chaloemphrakiat 2, huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani, vào khoảng 10 giờ tối hôm 2/9.

Viên đạn được tìm thấy tại hiện trường.

Khi đến nơi, các sĩ quan phát hiện thi thể đầu tiên bên ngoài ngôi nhà một tầng. Nạn nhân là một người phụ nữ tên là Thatsanee, 46 tuổi, bị hai vết thương do súng bắn vào nách. Bên trong ngôi nhà, họ tìm thấy hai nạn nhân bị thương, một người đàn ông 43 tuổi tên Chaiwat, em trai của bà Thatsanee, và một bé gái 13 tuổi.

Vụ việc khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Trong một chiếc xe tải đỗ bên ngoài ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy nghi phạm, Kiattisak, 35 tuổi, trong tình trạng nguy kịch do vết thương do súng bắn vào đầu. Đội cứu hộ đã tiến hành hô hấp nhân tạo và đưa anh ta đến bệnh viện, nhưng anh ta đã tử vong ngay sau đó.

Một nạn nhân khác, Anurak, 36 tuổi, bị thương do súng bắn nhưng đã kịp chạy xe máy đến Bệnh viện Khlong Luang để điều trị trước khi cảnh sát đến.

Nghi phạm đã tự sát và tử vong sau đó.

Vợ của nghi phạm Kiattisak, cô Nannaphat, 26 tuổi, khai với cảnh sát rằng cô đã kết hôn với anh ta được bảy năm và họ có một con trai 5 tuổi. Cô Nannaphat gần đây phát hiện ra Kiattisak có quan hệ tình cảm với cô em gái 13 tuổi của mình. Nannaphat đã cố gắng tìm bằng chứng để giải quyết mối quan hệ phức tạp của họ. Theo lời cô, cô và Kittisak đã sắp xếp một cuộc gặp tại nhà anh trai của Kittisak ở Ayutthaya để thảo luận về vấn đề này vào đầu ngày hôm đó.

Nannaphat cho biết Kiattisak không đến đúng giờ hẹn nên cô đã quay trở lại nhà ở Pathum Thani. Ngay trước khi đến nơi, Kiattisak đã gọi điện cho cô và thú nhận rằng anh ta đã bắn mẹ vợ, cậu và em gái cô. Khi Nannaphat về đến nơi, cô nghe thấy một tiếng súng khác và phát hiện Kiattisak tự bắn vào đầu anh ta trong xe tải.

Các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Thanyaburi và một bệnh viện khác gần đó. Tình trạng của họ không được tiết lộ.

Gia Linh (Theo The Thaiger)