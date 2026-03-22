2 Phó tổng giám đốc bị sa thải vì ngoại tình với nhau

Chi Chi |

Quyết định sa thải thẳng thắn này đã gây xôn xao mạng xã hội.

Mới đây, một thông báo sa thải từ công ty công nghệ Kinghelm (Kim Hàng Tiêu) tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Weibo. Quyết định sa thải này nhắm vào bà Trình, nữ Phó tổng giám đốc của Kinghelm và ông Hạ, Phó tổng giám đốc của công ty liên kết Slakor (Tát Khoa Vi). Điều khiến dư luận ngỡ ngàng chính là lý do được liệt kê trong văn bản chính thức của doanh nghiệp.

Cú bắt tay chiếm đoạt tài sản và hành vi "ăn vụng" gây sốc

Theo nội dung thông báo được lan truyền, bà Trình và ông Hạ đã bị sa thải ngay từ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nguyên nhân đầu tiên được đưa ra là hai cá nhân này đã cấu kết với nhau để chiếm đoạt tài sản của công ty. Tuy nhiên, tình tiết gây xôn xao nhất nằm ở lý do thứ hai: công ty cáo buộc cả hai đã công nhiên "ăn vụng" ngay tại nơi làm việc.

Phía Kinghelm nhấn mạnh hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa làm việc của tập thể. Hiện tại, công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý để truy cứu trách nhiệm của hai cựu lãnh đạo này.

2 Phó tổng giám đốc bị sa thải vì ngọai tình gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Phản ứng hài hước và ngỡ ngàng từ cộng đồng mạng

Ngay sau khi thông báo được công khai, các từ khóa liên quan đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Nhiều người dùng mạng tỏ ra bối rối với cách dùng từ "ăn vụng" (một từ lóng trong tiếng Trung thường dùng để chỉ ngoại tình hoặc quan hệ bất chính).

Một số cư dân mạng hóm hỉnh bình luận rằng ban đầu họ cứ ngỡ công ty cấm nhân viên ăn vặt trong giờ làm việc. Có người còn đùa vui rằng thông báo này làm những "tín đồ ăn vặt" trong văn phòng phải giật mình lo sợ. Đa số ý kiến cho rằng công ty đã khá " nể mặt" khi dùng từ lóng thay vì chỉ đích danh hành vi ngoại tình, nhưng cách viết này lại vô tình tạo ra một tình huống dở khóc dở cười.

Nguồn: ETtoday

