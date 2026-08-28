2 nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang chung khung hình: Điểm chung đắt giá

Khoảnh khắc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi màn hội ngộ của hai nữ doanh nhân đình đám.

Đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang (Nualphan Lamsam).

Tối 26/8, hai nữ doanh nhân cùng xuất hiện trên khán đài sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trực tiếp trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Tại đây, hai nữ doanh nhân có dịp gặp gỡ và chụp hình chung. Khoảnh khắc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi màn hội ngộ của hai nữ doanh nhân đình đám.

Bức ảnh chụp chung của 2 nữ tỷ phú đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nguồn: MXH.

Nhiều người cũng nhận ra điểm chung thú vị giữa họ: đều là những nữ doanh nhân giàu có, có vị trí đáng kể trong giới kinh doanh và cùng dành nhiều sự quan tâm cho thể thao, đặc biệt là bóng đá. Nếu bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhiều năm đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam thông qua hệ sinh thái doanh nghiệp của mình, Madam Pang lại là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) từ năm 2024.

Ngay sau khi Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Vietjet - hãng hàng không do bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức Chủ tịch HĐQT - công bố một phần quà đặc biệt dành cho đội tuyển.

Theo đó, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam được tặng đặc quyền một năm bay SkyBoss trên toàn mạng bay Vietjet Group.

Vietjet công bố một phần quà đặc biệt dành cho đội tuyển. Ảnh chụp màn hình.

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của bà Phương Thảo dành những phần thưởng đặc biệt cho bóng đá Việt Nam. Trước đó, hình thức “một năm bay” từng được trao cho các đội tuyển sau những thành tích đáng chú ý, từ U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 đến các đội tuyển nam, nữ tại SEA Games.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là doanh nhân Việt Nam được biết đến rộng rãi với vai trò gắn với hàng không, tài chính - ngân hàng, bất động sản, du lịch và đầu tư.

Bà hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, Chủ tịch HĐQT Vietjet và Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank. Bà cũng là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam được Forbes ghi nhận.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: linkedin

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà Phương Thảo cũng dành nhiều sự quan tâm cho thể thao. Hệ sinh thái Sovico và các doanh nghiệp liên quan đã nhiều năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, từ hỗ trợ đội tuyển, vận chuyển cầu thủ đến các hoạt động tiếp sức người hâm mộ.

Không chỉ hoạt động kinh doanh, năm 2025, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trong khi đó, Madam Pang cũng nổi tiếng với cách đồng hành rất trực tiếp với đội tuyển Thái Lan. Tại ASEAN Cup 2026, bà từng công bố thưởng 2 triệu baht, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng, nếu đội tuyển Thái Lan đứng đầu bảng B và giành quyền vào bán kết. Sau khi “Voi chiến” hoàn thành mục tiêu, bà thực hiện đúng cam kết và trao khoản thưởng này cho đội.

Madam Pang. Ảnh: FBNV.

Trước trận bán kết lượt về với Singapore, FAT dưới sự điều hành của Madam Pang giảm giá vé để khuyến khích người hâm mộ đến sân. Bà cũng dành vé miễn phí cho các trường học và học viện bóng đá có nhu cầu, với mục tiêu tiếp thêm không khí cho đội tuyển và thúc đẩy bóng đá cơ sở.

Nualphan Lamsam sinh năm 1966, thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam, một gia đình kinh doanh lâu đời và có ảnh hưởng tại Thái Lan. Gia tộc này gắn với Kasikornbank (KBank), một trong những ngân hàng lớn của nước này. Forbes hiện ghi nhận Banthoon Lamsam và gia đình có tài sản khoảng 1,45 tỷ USD trong danh sách những gia đình/người giàu nhất Thái Lan năm 2026. Con số này là tài sản của Banthoon Lamsam và gia đình, không phải tài sản cá nhân được Forbes tách riêng cho Madam Pang.

Về học vấn, Madam Pang tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Đại học Chulalongkorn, sau đó tiếp tục học thạc sĩ tại Boston University ở Mỹ.

Trong lĩnh vực kinh doanh, bà hiện là Giám đốc kiêm CEO Muang Thai Insurance. Đồng thời, bà giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Ảnh: FBNV.

Đây cũng chính là điểm khiến hình ảnh Madam Pang khác biệt. Bà không chỉ đứng sau các hoạt động kinh doanh mà còn trực tiếp tham gia quản lý bóng đá Thái Lan trong nhiều năm, từ các đội tuyển quốc gia đến công tác điều hành Liên đoàn.

Sau khi Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, Madam Pang vẫn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, CLB và người hâm mộ.

Trả lời truyền thông Thái Lan, bà thừa nhận cảm giác “thật đau lòng”, nhưng đồng thời khẳng định đội tuyển vẫn phải tiếp tục tiến lên.