Sau thưởng nóng 100 triệu và xế hộp, Xuân Son bất ngờ được nhận một phần thưởng “trọn đời” từ người dân

Với phần thưởng này, cầu thủ Nguyễn Xuân Son sẽ được dùng miễn phí trọn đời.

Cầu thủ Xuân Son đồng nhận danh hiệu Vua phá lưới với Đình Bắc. Ảnh: FBNV

Tin vui này với cầu thủ Xuân Son đến từ Ninh Bình.

Theo đó, ngày 27/8, sau khi đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi tại ASEAN Cup 2026, quán bánh cuốn và bún chả bà Xuân tại phường Hoa Lư (Ninh Bình) đã quyết định miễn phí bún chả trọn đời cho cầu thủ Nguyễn Xuân Son, đồng thời tặng 50 suất bún chả quạt cho tất cả khách hàng đến khi hết số lượng.

Được biết, đây là quán ăn quen thuộc của cầu thủ Xuân Son và vợ.

Trong cuộc PV gần đây với Dân trí, Marcele Seippel, vợ của cầu thủ Xuân Son, cho biết gia đình cô thích nhất là món bún chả. Do đó, khi có thời gian rảnh rỗi, cô thường làm món ăn Việt Nam cho chồng con thưởng thức, trong đó có bún chả.

Trước đó, thời điểm vừa trải qua ca phẫu thuật do chấn thương nặng ở trận chung kết AFF Cup 2024, cầu thủ Xuân Son từng chia sẻ hình ảnh thưởng thức bún chả trên giường bệnh.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son nâng cúp vô địch ASEAN Cup 2026 cùng vợ. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Znews, anh Phạm Thắng, chủ quán bún chả cho biết, cầu thủ Xuân Son bắt đầu mua bún chả đều đặn tại quán kể từ cuối năm 2025. Trong khi người vợ thích ngồi lại ăn, Xuân Son lại thường xuyên lái ô tô hoặc chở con trai bằng xe máy đến mua mang về. Mỗi lần đến, cầu thủ này thường mua 4 - 5 suất với giá 40.000 đồng/suất. Thỉnh thoảng, cả gia đình cầu thủ cũng sẽ ngồi ăn tại chỗ.

Chủ quán cũng từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh nam cầu thủ đến mua bún chả, nước ép cam trên mạng xã hội, và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người hâm mộ bóng đá.

Gia đình Xuân Son ăn bún chả tại quán ăn ở phường Hoa Lư (Ninh Bình). Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của chủ quán, bún chả ở Ninh Bình có phong cách khác với bún chả Hà Nội. Cụ thể, món ăn này đặc trưng với miếng chả hình chữ nhật được làm từ thịt lợn băm nhỏ, tẩm ướp gia vị và quạt tay. Thực khách sẽ thưởng thức cùng bún lá, rau thơm, nước mắm chua ngọt kèm với đu đủ thái miếng nhỏ.

Trong khi đó, bún chả ở Hà Nội có thịt băm được viên tròn kèm các miếng thịt được nướng trên than hoa, ăn kèm rau sống, nước mắm và bún rối.

Xuân Son nhận thưởng nóng 100 triệu và xế hộp trị giá 600 triệu

Xuân Son hạnh phúc nâng cúp vô địch cùng đồng đội. Ảnh: FBNV

Được ăn bún chả miễn phí trọn đời ở Ninh Bình chỉ là một trong nhiều phần thưởng mà tiền đạo Xuân Sơn được nhận sau chiến thắng trận chung kết ASEAN Cup 2026. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng tiền đạo này có những tình huống xử lý đáng chú ý, từ đó góp công vào bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, để ghi nhận màn trình diễn và những đóng góp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong hành trình chinh phục chức vô địch, ngay sau trận chung kết, Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đã quyết định trao tặng anh 100 triệu đồng tiền mặt cùng với một chiếc JAECOO J5 EV Flagship.

Đại diện Geleximco và thương hiệu O&J cho biết, đây là phần thưởng dành cho Đại sứ thương hiệu Nguyễn Xuân Son, đồng thời ghi nhận tinh thần thi đấu mạnh mẽ, cũng như quyết tâm và khát khao chinh phục của cầu thủ này.

Trên thực tế, JAECOO J5 EV Flagship là mẫu SUV thuần điện được lựa chọn làm phần thưởng cho cầu thủ Nguyễn Xuân Son. Đây là mẫu xei ra mắt tại thị trường Việt Nam cách đây chưa lâu. Xe sở hữu mô-tơ điện công suất 208 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong khoảng 7,7 giây.

Ngoài tiền thưởng cá nhân, Xuân Son và đồng đội sẽ còn nhận tiền thưởng từ AFF, VFF, doanh nghiệp và cá nhân.

Cụ thể, ngay trong đêm đăng quang, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng thêm 3 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam. Hơn nữa, đội tuyển cũng nhận được 300.000 USD tiền thưởng (tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng) khi giành được chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh đó, một trong những doanh nghiệp nhanh chóng công bố thưởng sau trận chung kết là Agribank. Trên website chính thức, ngay trong tối 26/8, ngân hàng này cho biết trao 2 tỷ đồng để chúc mừng thành tích của đội tuyển và ghi nhận hành trình thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Cũng trong tối qua, Vietjet, hãng hàng không do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT, thông báo dành tặng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đặc quyền một năm bay SkyBoss trên toàn mạng bay Vietjet Group.

Như vậy, chỉ tính ba khoản thưởng trực tiếp trong đêm đăng quang, đội tuyển Việt Nam đã có thêm khoảng 12,8 tỷ đồng. Trong khi đó, trước trận chung kết lượt về, đội tuyển cũng đã nhận tổng cộng 12,3 tỷ đồng từ 3 nguồn, bao gồm VFF (7,8 tỷ đồng), ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) với 4 tỷ đồng, và Hảo Hảo - Acecook Việt Nam (500 triệu đồng).