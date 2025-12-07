2 nữ nghệ sĩ hàng đầu yêu mãnh liệt, sắp lấy chồng ở tuổi 56 và 60

NSND Thanh Lam: Diva nhạc Việt chuẩn bị lên xe hoa ở tuổi 56

NSND Thanh Lam, tên thật Đoàn Thanh Lam, sinh năm 1969 tại Hà Nội, lớn lên trong gia đình nghệ thuật khi cha là nhạc sĩ Thuận Yến và mẹ là nghệ sĩ Thanh Hương. Từ nhỏ được nuôi dưỡng trong môi trường âm nhạc, Thanh Lam theo học Nhạc viện Hà Nội, ban đầu là bộ môn đàn tỳ bà trước khi chuyển sang thanh nhạc – con đường đã đưa cô trở thành một trong bốn diva nhạc nhẹ Việt Nam.

Từ thập niên 1990, Thanh Lam nổi lên với phong cách dữ dội, nội lực, tạo dấu ấn mạnh mẽ với nhiều album phòng thu cùng hàng loạt dự án âm nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao. Cuối năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân – sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ hơn ba thập kỷ.

NSND Thanh Lam và bác sĩ Hùng.

Trong đời sống riêng tư, Thanh Lam từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu khi cô mới 19 tuổi nhanh chóng tan vỡ. Cuộc hôn nhân thứ hai với nhạc sĩ Quốc Trung bắt đầu năm 1994 và kết thúc sau nhiều năm chung sống nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè và đồng nghiệp.

Ngoài hai cuộc hôn nhân, nữ NSND từng chia sẻ về những thăng trầm tình cảm, thậm chí có lúc bị người yêu cũ ghen tuông đến mức gắn định vị theo dõi.

Sau nhiều biến cố, Thanh Lam hiện tìm thấy bình yên và hạnh phúc mới. Cô đã làm lễ dạm ngõ với bác sĩ nhãn khoa Bùi Tiến Hùng từ năm 2021. Cặp đôi từng nhiều lần chia sẻ, sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025 trong không gian ấm cúng, giản dị. Ở tuổi 56, nữ diva cho biết cô trân trọng cảm giác được yêu thương, được sẻ chia và mong muốn bước sang một hành trình mới bình an hơn.

MC Kỳ Duyên và người đàn ông cô vừa cầu hôn.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Yêu cuồng nhiệt, viên mãn tuổi 60

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965 tại Sài Gòn, sang Mỹ định cư từ nhỏ và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô học piano từ nhỏ sau đó tiếp tục theo đuổi thanh nhạc nhưng cuối cùng lại chọn học luật. Và dù có nền tảng học thuật vững vàng, nghiệp diễn thuyết và nghệ thuật mới là nơi khiến tên tuổi cô tỏa sáng.

Trong những năm đầu, Kỳ Duyên theo đuổi ca hát và thu album từ năm 1984. Tuy nhiên, chính vai trò MC đã đưa cô trở thành một trong những gương mặt quen thuộc nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại. Khả năng dẫn dắt duyên dáng, tư duy sắc sảo và phong thái tự tin giúp cô trở thành biểu tượng của trí tuệ, nhan sắc và lối sống độc lập.

Kỳ Duyên từng trải qua hai cuộc hôn nhân, lần đầu với một bác sĩ và có hai con gái. Lần sau với MC – luật sư Trịnh Hội. Sau đó, cô từng có mối quan hệ với doanh nhân trẻ hơn tám tuổi nhưng rồi cũng chia tay. Ớ tuổi 60, nữ MC vừa gây bất ngờ khi công khai tái hợp với Trịnh Hội – người chồng cũ từng chung sống một thời. Cả hai xuất hiện thân thiết trong nhiều chuyến du lịch và chính Kỳ Duyên mới đây thừa nhận cô đã chủ động cầu hôn lại anh tại một hòn đảo ở Thái Lan.