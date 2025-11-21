2 nữ ca sĩ xinh đẹp học vấn cao nhất Nhạc viện: Người tiến sĩ, người phó giáo sư nhưng tình duyên trắc trở

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Nhạc viện) là nơi đào tạo hàng đầu về chuyên môn, thanh nhạc cả nước, đặc biệt về thanh nhạc cổ điển – loại thanh nhạc vô cùng phức tạp, học thuật.



Vì vậy, công tác, giảng dạy tại Nhạc viện đều là những nghệ sĩ tài năng và có học thức cao. Trong đó, Anh Thơ và Tân Nhàn được công chúng chú ý nhiều nhất vì vừa nổi tiếng, hát hay, lại vừa có học vấn cao top đầu.

Anh Thơ

Anh Thơ – Tiến sĩ có hôn nhân trắc trở

Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, trong một gia đình bình dân. Từ bé, cô đã đam mê âm nhạc và bộc lộ năng khiếu ca hát bẩm sinh. Nữ ca sĩ từng hé lộ, thời 7, 8 tuổi, cô thường lội ao, lội nước vào xem chui các đêm nhạc dưới quê.

Lớn lên, Anh Thơ thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) để theo đuổi đam mê ca hát. Cô được đào tạo bài bản về thanh nhạc, hát được cả cổ điển thính phòng lẫn dân ca, là một tài năng tại Nhạc viện ngày đó.

Ngay từ khi còn ngồi ở giảng đường, Anh Thơ đã đi thi và liên tiếp giành được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp như giải Nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998; giải Ba Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999; giải Nhì Nhạc thính phòng toàn quốc 2000; giải Nhất Giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001.

Anh Thơ sở hữu chất giọng full lirico soprano (nữ cao trữ tình đầy đặn) với âm lượng lớn, dày, ấm và khỏe khoắn, nội lực. Được đào tạo bài bản về thanh nhạc cổ điển nên cô có thể hát ca khúc thính phòng, cách mạng truyền thống. Cô thường xuất hiện trên nhiều chương trình ca nhạc chính thống ở Hà Nội.

Tuy nhiên, Anh Thơ lại có niềm say mê đặc biệt với dân ca nên chọn theo đuổi dòng nhạc này và gặt hái được nhiều thành công. Cô là một trong những giọng nữ tiên phong cho việc áp dụng nhiều kỹ thuật thanh nhạc cổ điển phương Tây vào hát dân ca.

Anh Thơ phát hành album đầu tay có tựa đề Tình em vào tháng 8/2005. Thời gian này, cô nhiều lần xuất hiện trong chương trình Con đường âm nhạc của VTV3, và thể hiện ca khúc nhạc nhẹ Thềnh thềnh o ơi của Nguyễn Cường.

Tính đến nay, Anh Thơ đã cho ra mắt 4 album, gồm có Gửi em ở cuối sông Hồng (hát chung với Việt Hoàn), Tình em, Như ta có thể, Một dòng nghiêng soi.

Nữ ca sĩ cũng được lưu diễn tại nhiều nước trên thế giới như Nga, Tiệp, Đức, Ba Lan, Hà Lan… và châu Phi…, giúp quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam. Hiện nay, Anh Thơ là một trong những ca sĩ nổi tiếng và đắt show nhất dòng nhạc dân ca – thính phòng, với giá cát xê khá cao.

Nhờ có chuyên môn vững chắc, Anh Thơ ngoài ca hát còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô đã giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ học trò, ca sĩ trong hàng chục năm qua.

Anh Thơ cũng là người phấn đấu và nỗ lực trong chuyên môn. Từ năm 2005, cô đã theo học cao học Thạc sĩ và tới 2022 thì bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc học, với đề tài: "Giảng dạy các ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung trong đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia việt Nam". Như vậy, cô là một trong số không nhiều ca sĩ đương đại có học vị cao nhất.

Tuy nhiên, hôn nhân của Anh Thơ khá trắc trở. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với một người ngoài giới nghệ sĩ.

Hiện tại, Anh Thơ sống cùng các con tại một chung cư nhỏ ở Hà Nội. Bao nhiêu tiền kiếm được từ công việc ca hát và giảng dạy, cô dành để đầu tư cho tương lai của các con thay vì bản thân mình.

Trong buổi phỏng vấn năm 2017 nữ ca sĩ cho biết, từ khi hôn nhân tan vỡ, cô dồn tình yêu cho âm nhạc và đặc biệt là tình yêu cho hai cô con gái. Thay vì mua đồ hiệu, nhà cửa, xe cộ, Anh Thơ đầu tư cho con cái học hành, du lịch để tận hưởng cuộc sống.

Tân Nhàn

Tân Nhàn – nữ ca sĩ đầu tiên có học hàm phó giáo sư

Tân Nhàn tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân Nhàn, sinh năm 1982 tại Hà Nam cũ (nay là Ninh Bình), trong một gia đình bình dân.

Mẹ cô chỉ là một người công nhân nghèo làm gạch, nhưng yêu tiếng hát của nghệ sĩ Tân Nhân nên khi sinh con gái ra đã đặt tên là Tân Nhàn.

Tân Nhàn có chị họ là ca sĩ Lan Anh, một giọng hát thính phòng cổ điển xuất sắc tại Việt Nam, với kỹ thuật và trình độ kiến thức đáng nể, hiện cũng đang làm giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Nhờ đó, Tân Nhàn từ sớm đã được dẫn dắt để theo đuổi đam mê ca hát. Năm 2000, cô lên Hà Nội với sự chỉ dẫn của chị họ Lan Anh để thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, theo đuổi dòng nhạc dân ca.

Trải qua 5 năm rèn giũa bài bản tại trường lớp, Tân Nhàn tích lũy được đầy đủ kiến thức, kỹ thuật chuẩn chỉ và mạnh dạn tham gia cuộc thi Sao Mai 2005. Bài hát cô chọn để thi tại chương trình cũng chính là Xa khơi, một ca khúc kinh điển gắn liền với ca sĩ Tân Nhân và gây ấn tượng với khán giả lẫn hội đồng giám khảo.

Nhờ đó, Tân Nhàn đoạt Giải nhất dòng nhạc Dân gian và Giải khán giả truyền hình bình chọn. Cô cũng thể hiện thành công bài hát Trăng khuyết tại cuộc thi.

Là một người chăm học và ham tìm tòi, Tân Nhàn không để việc đi show lấn át sự nghiệp học hành. Cô thi lên cao học và tốt nghiệp chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển. Nhờ đó, cô có được kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, chuẩn mực, nhưng vẫn chọn đi theo dòng dân ca.

Sau khi có bằng thạc sĩ, Tân Nhàn ở lại trường làm giảng viên. Năm 2019, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và hiện tại đang giữ chức vụ Phó trưởng khoa Thanh Nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong sự nghiệp, Tân Nhàn gặt hái được nhiều thành công. Cô và Anh Thơ là hai giọng nữ nổi tiếng nhất về dòng nhạc dân ca tại miền Bắc hiện tại, được đông đảo khán giả yêu mến. Cô từng thực hiện live show Trở về năm 2019 thành công vang dội.

Trong vai trò là giảng viên, Tân Nhàn đã góp sức đào tạo ra những học trò xuất sắc của dòng nhạc Dân gian như Lại Thị Hương Ly (Giải ba Sao Mai 2017), Nguyễn Thanh Quý (Giải ba Sao Mai 2019), Lan Quỳnh (Giải nhất Sao Mai 2022)…

Năm 2007, Tân Nhàn kết hôn lần đầu với ca sĩ Tuấn Anh, một giọng nam cao xuất sắc của dòng nhạc thính phòng cổ điển, cũng dự thi Sao Mai 2005 cùng cô và đoạt Giải nhất dòng nhạc thính phòng. Hai người có một con trai, nhưng sau đó đã bí mật ly hôn.

Đầu năm 2021, Tân Nhàn kết hôn lần hai với ông xã hơn cô 2 tuổi, có học thức và gia thế khủng. Được biết, chồng mới của nữ ca sĩ là phó giáo sư – tiến sĩ, Viện trưởng của một Viện khoa học công nghệ và giảng dạy trong lĩnh vực thể thao.

Mới đây, Tân Nhàn có trên trong trong danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư do Hội đồng Nhà nước công nhận, ngày 19/11.

Hiện, cô đang chờ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hoàn thiện thủ tục để nhận học hàm.