Nhạc sĩ Hoàng Phương cầm 60 cây vàng tới nhà Bảo Yến, yêu cầu 1 việc

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng trên The Jimmy TV, danh ca Bảo Yến đã tiết lộ đôi điều về băng nhạc Gò Công bất hủ đã làm nên tên tuổi cho cô và cả chồng cô là cố nhạc sĩ Quốc Dũng, rẽ hướng Bảo Yến từ Rock, nhạc ngoại sang hẳn Bolero.

Bảo Yến trong băng Gò Công

Cô nói: "Tôi nhớ thời điểm đó là năm 1986, tôi đi hát rồi nhưng cũng chưa được thu băng nhiều. Nhạc sĩ Hoàng Phương (1943-2002) cầm 60 cây vàng đến nhà tôi khoe là mới làm ăn thắng, muốn mời tôi hát một băng nhạc các sáng tác của anh ấy, còn anh Quốc Dũng (chồng Bảo Yến) thì phối nhạc.

Tôi và anh Quốc Dũng đồng ý, hát 12 bài của anh Hoàng Phương trong băng nhạc Gò Công đó. Trong đó có bài Chuyện tình hoa muống biển, Thương một người ở xa… Nhiều bài sau này nổi tiếng lắm.

Anh Quốc Dũng thích lắm vì đó cũng là lần đầu tiên anh ấy phối một băng nhạc cho tôi, nên đem hết sức ra làm. Anh Quốc Dũng chỉ làm trong mấy ngày là xong, rồi thu luôn cho tôi tại nhà để giao cho anh Hoàng Phương.

Nhạc sĩ Hoàng Phương

Anh Hoàng Phương nghe xong bất ngờ lắm, tấm tắc khen: "Trời ơi, sao hay vậy Dũng? Hay quá Dũng ơi! Anh phải thưởng thêm cho em". Thế là anh Hoàng Phương còn thưởng thêm cho anh Quốc Dũng.

Nhưng sau đó xảy ra sự cố. Sau khi làm xong, còn chưa kịp phát hành hay bán lại cho công ty, anh Quốc Dũng để cuốn băng trên bàn thờ Phật. Có một người bạn tới chơi thấy được liền trộm cuốn băng đó đem ra in băng đĩa lậu, bán ở chợ trời, thế là tuồn đi khắp cả nước, bay qua cả Mỹ.

Vì thế nên tôi chỉ được cái tiếng và tiền của anh Hoàng Phương trả cho, còn tiền băng đĩa gần như không có dù số băng đĩa lậu bán ra rất lớn, khắp cả miền Nam, miền Bắc và Mỹ".

Băng Nhạc Gò Công thực chất là tên gọi thân thương mà người mộ điệu đặt cho các album ca nhạc trữ tình gắn liền với giọng ca Bảo Yến và nhạc sĩ Hoàng Phương vào những năm 80.

Các băng cassette này, đặc biệt là những bản hit như Thương một người ở xa hay Mẹ Gò Công, đã được phát hành rộng rãi và cực kỳ thành công. Sở dĩ có tên gọi này là vì nhạc sĩ Hoàng Phương là người con của Gò Công (nay thuộc Tiền Giang) và ông đã sáng tác nhiều ca khúc chất chứa tình cảm sâu nặng với quê hương này. Giọng ca ma mị, thổn thức của Bảo Yến kết hợp với ca từ trữ tình, mộc mạc đã tạo nên một hiện tượng.

Những cuộn băng này không chỉ là âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa hoài niệm, đại diện cho thời kỳ cassette vàng son. Cho đến ngày nay, nhắc đến Băng Nhạc Gò Công là nhắc đến một kỷ niệm đẹp khó quên trong lịch sử tân nhạc Việt Nam.