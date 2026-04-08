2 lỗi nấu cơm nhiều người Việt làm quen đến mức không biết là SAI

Nấu cơm là việc làm hàng ngày, quen đến mức hầu như không ai còn nghĩ xem mình đang làm đúng hay sai. Cứ vo gạo, đong nước, bật nồi rồi chờ chín, lặp đi lặp lại như vậy suốt bao nhiêu năm. Nhưng chính vì quá quen nên đôi khi những thói quen sai lại ăn sâu mà không ai nhận ra. Dưới đây là 2 lỗi nấu cơm thực sự phổ biến trong các gia đình Việt, cùng kiểm tra xem bạn hay người thân có mắc phải không nhé!

Lỗi thứ nhất: Vo gạo quá kỹ trước khi nấu

Đây gần như là thói quen ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vo gạo nhiều lần, vò mạnh tay, đãi đến khi nước trong vắt mới thôi vì quan niệm như vậy mới là sạch. Thực tế thì ngược lại hoàn toàn.

Lớp ngoài của hạt gạo sau khi xay xát vẫn còn giữ lại một lượng vitamin B1 nhất định, cùng với một số khoáng chất như magie và kẽm. Đây là những vi chất tan trong nước, nghĩa là chỉ cần tiếp xúc với nước và có lực ma sát là chúng bị cuốn trôi ngay. Vo gạo một lần, nhẹ tay thì mất đã ít nhiều. Vo ba bốn lần, vò mạnh thì gần như sạch bóng những gì còn sót lại. Câu chuyện này không phải lý thuyết suông. Bệnh thiếu vitamin B1, hay còn gọi là bệnh tê phù, từng hoành hành ở nhiều nước châu Á trong thế kỷ 20 và một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do thói quen xay gạo quá trắng và vo gạo quá kỹ trước khi nấu. Ngày nay tuy chế độ ăn đa dạng hơn nên thiếu hụt đơn thuần từ việc vo gạo không còn gây ra bệnh nặng, nhưng tích lũy lâu dài vẫn là sự lãng phí dinh dưỡng không đáng có.

Cách đúng là vo gạo một đến hai lần, nhẹ tay, chỉ cần loại bỏ bụi bẩn và tạp chất là đủ. Nước vo gạo còn có thể tận dụng để tưới cây hoặc rửa rau vì trong đó chứa tinh bột và một số dưỡng chất hòa tan có lợi cho cây trồng.

Lỗi thứ hai: Mở vung ngay khi nồi cơm điện vừa nhảy sang chế độ giữ ấm

Nồi cơm điện nhảy lên là cơm chín, mở vung ra xới ngay. Đây là logic mà hầu hết mọi người đang áp dụng, và đây cũng là lúc cơm dễ bị hỏng nhất mà người nấu không hề hay biết. Cơ chế hoạt động của nồi cơm điện thông thường là nhiệt độ trong nồi đạt đến ngưỡng nhất định thì bộ phận cảm nhiệt sẽ ngắt điện và chuyển sang giữ ấm. Thời điểm đó nước trong nồi vừa cạn nhưng hơi nước vẫn đang lưu thông bên trong, các hạt cơm ở tầng giữa và tầng trên chưa chín đều hoàn toàn. Nếu mở vung ngay, hơi nước thoát ra ngoài hết, nhiệt độ bên trong tụt xuống đột ngột và quá trình làm chín phần cơm còn lại bị dừng lại giữa chừng. Kết quả là cơm chín không đều, phần trên khô và bơ ra, phần giữa đôi khi vẫn còn hơi cứng, và đặc biệt là mùi thơm của cơm bị mất đi đáng kể. Hơi nước đọng trên mặt vung khi mở ra cũng rơi ngược xuống mặt cơm làm cơm bị ướt cục bộ, trông không đẹp và ảnh hưởng đến kết cấu hạt cơm.

Đúng ra sau khi nồi nhảy sang giữ ấm, cần để nguyên vung thêm khoảng 10 đến 15 phút. Đây là thời gian để hơi nước tiếp tục làm chín đều phần cơm còn lại theo kiểu đối lưu nhiệt tự nhiên bên trong nồi. Sau đó mới mở vung, dùng đũa hoặc muôi xới nhẹ từ dưới lên để cơm tơi đều, thoát bớt hơi nước thừa. Cơm sẽ dẻo hơn, thơm hơn và giữ được độ ngon lâu hơn.

Hai lỗi nói trên tuy nhỏ nhưng tích lũy ngày qua ngày lại có ảnh hưởng thực sự đến chất lượng bữa ăn của cả gia đình. Không cần mua nồi cơm đắt hơn, không cần gạo xịn hơn, chỉ cần điều chỉnh lại hai thói quen nhỏ này là bát cơm hàng ngày đã ngon hơn và giữ được dinh dưỡng tốt hơn rồi.