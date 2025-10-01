Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp thường tạo được ấn tượng tốt với người khác nhờ lối giao tiếp nhẹ nhàng, tình cảm. Không đao to búa lớn, nhưng tuổi Mão lại rất kiên định trong suy nghĩ, đặc biệt là với những mục tiêu trong công việc. Không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, con giáp này luôn âm thầm nỗ lực mỗi ngày và tận hưởng những thành quả ngọt ngào trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tử vi học có nói, chỉ cần vượt qua tháng 8 âm, tuổi Mão sẽ là con giáp lội ngược dòng viên mãn bậc nhất. Từ tháng 9 âm, tuổi Mão sẽ nhận thấy những tín hiệu tích cực liên tục xuất hiện trong công việc của họ. Những dự án trước đây gặp vấn đề thì nay đã tìm ra cách giải quyết, giúp con giáp này từng bước gặt hái thành quả, giúp thu nhập tăng lên đáng kể. Đặc biệt, tháng 10 âm sẽ là thời kỳ đỉnh cao mà trong đó, tài lộc của tuổi Mão sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng sẽ nhận được tin tức tốt lành từ nơi xa.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, ưu điểm của con giáp tuổi Tuất là chính là thái độ chăm chỉ, sự cầu thị, nghiêm túc và nỗ lực hết mình trong công việc. Họ là mẫu người đáng tin cậy, luôn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó thường có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho người tuổi Tuất.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 8 âm, hung cát đan xen, tuổi Tuất sẽ gặp phải một số thách thức về tài chính. Tuy nhiên, chỉ cần tháng 8 âm kết thúc thì con giáp này sẽ không còn gì cần phải lo lắng nữa, vì đây sẽ là giai đoạn khó khăn cuối cùng của họ trong năm Ất Tỵ. Tử vi học có nói, từ tháng 9 âm, đón đợi tuổi Tuất sẽ chỉ là niềm vui, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt, tháng 11 âm, tuổi Tuất sẽ trở thành con giáp vừa có tiền vừa có quyền, công danh sự nghiệp viên mãn như ý.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi trí thông minh và sự ứng biến linh hoạt khi xảy ra những sự cố bất ngờ. Nhờ vào khả năng này, tuổi Thìn luôn biết cách làm chủ tình thế, có tiềm lực lớn để phát triển và gặt hái những thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Họ cũng là những người có tư duy vượt trội, giỏi giữ bình tĩnh và rất thích hợp với các vị trí lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Sau khi trải qua tháng 9 âm tương đối thử thách, tuổi Thìn sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp này sẽ bắt đầu đi vào quỹ đạo đầy hứa hẹn của họ. Khoảng thời gian này, tuổi Thìn sẽ liên tiếp đón nhiều tin vui, nhất là trong công việc và chuyện tình cảm.

Nếu như tuổi Mão và tuổi Tuất sắp chia tay khó khăn, lội ngược dòng viên mãn thì tuổi Thìn lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định trong thời gian tới. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Thìn được khuyên nên cẩn trọng khi đi lại. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Thìn cũng cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe thật tốt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.