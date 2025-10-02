Mới đây, một vụ việc người cha ở Thái Lan đã dùng cưa tấn công con gái tại nhà riêng vì một vấn đề rất nhỏ nhặt đã khiến dư luận nước này vừa sốc vừa ngao ngán. Sau khi nghe chính người cha phân trần thì một số netizen còn thấy khó hiểu hơn vì cách cư xử của cả 2 cha con đều có vấn đề.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc mới xảy ra tại tỉnh Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm thứ Tư, 1/10.

Theo đó, các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Bang Kaew đã nhanh chóng đến một ngôi nhà ở huyện Bang Pli, vào chiều 1/10 sau khi nhận được tin báo. Đội cứu hộ từ Quỹ Ruam Katanyu cũng đã có mặt tại hiện trường để sơ cứu cho nạn nhân 15 tuổi.

Nạn nhân đang được sơ cứu tại hiện trường sau vụ tấn công.

Kênh 7 đưa tin rằng cô bé suýt thì mất bàn tay phải và có vết thương nặng trên cơ thể do bị cha nạn nhân dùng cưa tấn công. Cô bé đã được cấp cứu trước khi được đưa đến bệnh viện gần đó. Kẻ tấn công, được xác định là Teerasak, cha nạn nhân, đã được tìm thấy đang ẩn náu trong một đồng cỏ gần đó. Cảnh sát đã bắt giữ anh ta và đưa về đồn để thẩm vấn.

Theo lời khai của Teerasak với cảnh sát, trước đó anh ta đã yêu cầu con gái lấy túi xách cho mình, nhưng cô bé phớt lờ yêu cầu và tiếp tục chơi game trên điện thoại di động. Vì tức giận, anh ta đã phàn nàn với con gái, và sau khi thấy con gái nói năng thiếu tôn trọng, một cuộc cãi vã gay gắt đã nổ ra. Teerasak cáo buộc rằng chính con gái lúc đầu đã cầm cưa và cố gắng tấn công bố, nhưng sau đó anh ta đã cướp lấy vũ khí và tấn công lại con gái.

Kẻ tấn công, cũng là cha nạn nhân đã bị bắt giữ.

Nạn nhân cũng cho lời khai tương tự như cha mình nhưng nói thêm rằng người cha đã từng dùng vũ lực với cô bé 3 lần trước đó. Cô bé cũng khai với cảnh sát rằng trước đây cô bé đã ở tại một trại trẻ mồ côi ở tỉnh Pattani trong 8 năm trước khi trốn thoát và đi tàu đến Samut Prakan. Một nhân chứng nói với cảnh sát rằng 2 cha con thường xuyên cãi vã và gây gổ, và cảnh sát thường được gọi đến để can thiệp.

Tuy nhiên, nhân chứng này lưu ý rằng đây là lần đầu tiên vũ khí được sử dụng. Những người dân địa phương khác tiết lộ rằng Teerasak trước đây từng là người vô gia cư, điều này khiến họ phải giúp sắp xếp cho con gái ông ta ở lại trại trẻ mồ côi với hy vọng cải thiện điều kiện sống của cô bé. Báo cáo không nêu rõ hình phạt pháp lý mà Teerasak sẽ phải đối mặt sau hành vi dùng cưa tấn công con gái.

Gia Linh (Theo The Thaiger)