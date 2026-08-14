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18 tuổi làm lao công bệnh viện, 32 tuổi trở thành bác sĩ nội trú

Hân Ly
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18 tuổi từng làm công việc vệ sinh tại bệnh viện, cô gái này nay trở lại chính nơi ấy để bắt đầu hành trình bác sĩ nội trú gây mê hồi sức.

Shay Taylor-Allen, sinh viên Trường Y thuộc Đại học Howard, đã trúng tuyển chương trình nội trú gây mê hồi sức tại Trường Y Yale. Đây cũng là bệnh viện nơi cô sinh ra và từng làm công việc vệ sinh từ năm 18 tuổi.

Ngày 20/3/2026, Taylor-Allen nhận được thông báo trúng tuyển chương trình nội trú mà cô lựa chọn đầu tiên. Sau khi hoàn tất chương trình học tại Đại học Howard, cô dự kiến gia nhập Khoa Gây mê hồi sức của Đại học Yale vào cuối năm nay.

18 tuổi làm lao công bệnh viện, 32 tuổi trở thành bác sĩ nội trú - Ảnh 1.

Shay Taylor-Allen trong một cuộc phỏng vấn với ABC News (Ảnh: ABC News)

Thông tin về hành trình của Taylor-Allen được ABC News đăng tải. Trước đó, cô chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc nhận kết quả trúng tuyển trên Instagram. Video thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem.

Theo Taylor-Allen, cô sinh ra tại Bệnh viện Yale New Haven ở New Haven, bang Connecticut, Mỹ. Khi 18 tuổi, cô bắt đầu làm công việc vệ sinh tại bệnh viện. Trong thời gian làm việc, cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều hoạt động trong môi trường y tế.

Taylor-Allen cho biết ban đầu cô không xác định theo học ngành y. Định hướng nghề nghiệp của cô thay đổi trong thời gian học đại học, khi mẹ cô mắc bệnh.

"Mãi đến năm thứ hai đại học, khi mẹ tôi bị ốm, tôi mới nhận ra mình muốn trở thành bác sĩ", Taylor-Allen nói.

Thời điểm đó, cô vừa làm việc tại bệnh viện vừa chăm sóc mẹ. Trong quá trình làm việc, Taylor-Allen từng dọn dẹp văn phòng của một cựu giám đốc điều hành bệnh viện. Cô chia sẻ với vị lãnh đạo này về tình trạng của mẹ và nhận được sự hỗ trợ.

Theo Taylor-Allen, trải nghiệm này giúp cô hiểu rõ hơn vai trò của việc hỗ trợ và vận động cho bệnh nhân. Đây là một trong những yếu tố khiến cô quyết định theo đuổi nghề y.

Sau đó, Taylor-Allen tiếp tục học tập và trở thành sinh viên Trường Y thuộc Đại học Howard. Cô dự kiến tốt nghiệp vào tháng 5/2026.

Chương trình nội trú mà Taylor-Allen trúng tuyển thuộc Khoa Gây mê hồi sức của Đại học Yale. Đây là bước tiếp theo trong quá trình đào tạo chuyên môn trước khi cô hành nghề độc lập.

Tiến sĩ Lisa Leffert, chủ nhiệm Khoa Gây mê hồi sức tại Trường Y Yale và bác sĩ trưởng khoa gây mê hồi sức tại Bệnh viện Yale New Haven, xác nhận Taylor-Allen sẽ gia nhập chương trình nội trú của khoa.

"Chúng tôi rất vui mừng chào đón Tiến sĩ Shay Taylor-Allen", bà Leffert cho biết, đồng thời nói rằng cô sẽ tham gia cùng các bác sĩ đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân, giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Việc Taylor-Allen được nhận vào chương trình nội trú tại Yale cũng đánh dấu sự trở lại của cô tại nơi từng gắn với quá trình học tập và làm việc trước đây. Tuy nhiên, thay vì công việc vệ sinh, cô sẽ tiếp tục đào tạo chuyên môn với tư cách bác sĩ nội trú gây mê hồi sức.

Taylor-Allen cho biết cô muốn khuyến khích những người trẻ theo đuổi ngành y duy trì mục tiêu ngay cả khi gặp khó khăn trong quá trình học tập.

"Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì nếu chúng ta quyết tâm", cô nói.

Taylor-Allen cũng cho rằng sự đa dạng về hoàn cảnh và xuất phát điểm của nhân lực y tế có ý nghĩa đối với ngành này, trong đó có việc tăng sự hiện diện của những người đến từ các cộng đồng khác nhau.

Theo kế hoạch, Taylor-Allen sẽ bắt đầu chương trình nội trú tại Yale vào cuối năm 2026. Hành trình của cô từ nhân viên vệ sinh tại bệnh viện đến sinh viên y khoa và sau đó là bác sĩ nội trú được ABC News ghi nhận trong bối cảnh cô chuẩn bị hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại học Howard.

Nguồn: abcnews

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Tags

lao công

bệnh viện

Bác sĩ nội trú

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