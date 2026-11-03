15 năm cô độc của mỹ nhân màn ảnh: Tuổi 65 dùng răng giả, bật tivi 24/24 giờ để trốn cô đơn

Thậm chí, bà còn giảm 8kg trong vòng 3 tháng để đóng vai cụ 90 tuổi.

Lưu Tuyết Hoa sinh năm 1959, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những bộ phim đình đám như Dòng sông ly biệt, Xóm vắng, Bên dòng nước, Người vợ câm, Ngọn cỏ bên bờ suối... Sau gần nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, bà vẫn tiếp tục đóng phim và thử sức với những vai diễn mới.

Lưu Tuyết Hoa bước vào làng giải trí năm 1978, nổi tiếng với Thiếu nữ Từ Hy trước khi trở thành ngôi sao của dòng phim Quỳnh Dao từ năm 1986. Khả năng khóc ngay trước ống kính giúp bà được mệnh danh là "Nữ hoàng nước mắt". Về sau, nữ diễn viên chuyển sang các vai hoàng hậu, thái hậu và những người phụ nữ lớn tuổi trong nhiều bộ phim cổ trang Trung Quốc.

Lưu Tuyết Hoa được nữ sĩ Quỳnh Dao ca ngợi là diễn viên khóc đẹp nhất trên màn ảnh - Ảnh: zhihu

Trái với nhân vật trên màn ảnh, cuộc sống riêng của bà khá khép kín. Năm 2011, chồng bà là biên kịch Đặng Dục Côn qua đời, để lại người vợ khi ấy ngoài 50 tuổi. Hai người không có con chung, Lưu Tuyết Hoa tiếp tục sống một mình tại Thượng Hải.

Trong cuộc phỏng vấn với Thượng Quan Tân Văn năm 2024, nữ nghệ sĩ cho biết hơn 10 năm sống tại thành phố này nhưng số lần ra ngoài ăn cơm chưa tới 10. Bà dành thời gian xem tivi, chăm sóc chó cưng và liên lạc với gia đình. Vì sợ lạc đường, mỗi lần dắt chó đi dạo, bà chỉ đi thẳng rồi quay về theo lối cũ.

Tháng 5/2024, Lưu Tuyết Hoa nhận lời trở lại sân khấu sau 30 năm vắng bóng. Bị chấn thương đầu gối nên bà gặp khó khăn với động tác quỳ. Những buổi tập kéo dài khiến nữ diễn viên có hôm về nhà mệt đến mức gần như không thể cử động.

Tháng 9/2025, khi quảng bá phim Lãng lãng nhân sinh, bà gây chú ý với tạo hình cụ bà 90 tuổi. Trước tin đồn nhổ hết răng để đóng phim, nữ nghệ sĩ 65 tuổi xác nhận bà vốn sử dụng răng giả. Khi gặp đạo diễn, bà đã tháo hàm răng giả để gương mặt trông già hơn, qua đó thuyết phục đoàn phim giao vai diễn.

Nữ diễn viên chủ yếu ở nhà một mình, bật tivi 24/24 giờ để bớt cảm giác cô quạnh - Ảnh: zhihu

Theo Lianhe Zaobao và 8world, nữ diễn viên còn dành khoảng 4 giờ hóa trang và giảm 8kg trong 3 tháng bằng chế độ ăn ít dầu mỡ, ít muối để phù hợp nhân vật. Vốn có vóc dáng mảnh mai nên việc tiếp tục giảm cân khiến ngoại hình của bà càng thay đổi rõ rệt.

Giảm cân thường được xem là cách cải thiện vóc dáng và phòng một số bệnh liên quan đến thừa cân, béo phì. Tuy nhiên, ở người lớn tuổi, số cân giảm được không phản ánh đầy đủ những thay đổi bên trong cơ thể. Điều quan trọng là lượng mỡ, khối cơ và sức khỏe tổng thể thay đổi ra sao.

Theo hướng dẫn năm 2022 của Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng và Chuyển hóa châu Âu (ESPEN), người cao tuổi chỉ nên áp dụng chế độ giảm cân khi có béo phì kèm vấn đề sức khỏe liên quan và đã cân nhắc lợi ích, nguy cơ. Nguyên nhân là hạn chế năng lượng có thể làm giảm cả mỡ và khối cơ. Khi cơ bắp suy yếu, việc đứng lên, đi lại và duy trì khả năng tự chăm sóc cũng có thể bị ảnh hưởng.

ESPEN khuyến nghị nếu cần giảm cân, người lớn tuổi nên hạn chế năng lượng ở mức vừa phải, bảo đảm dinh dưỡng và kết hợp vận động. Chế độ ăn quá ít năng lượng không được khuyến khích vì có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và suy giảm chức năng. Đặc biệt, người đã gầy hoặc có sức khỏe yếu không nên tự áp dụng phương pháp giảm cân của người trẻ.

Protein là dưỡng chất cần chú ý trong giai đoạn này. ESPEN khuyến nghị người cao tuổi nói chung nên nhận ít nhất 1g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, đồng thời điều chỉnh theo bệnh lý và khả năng dung nạp. Trứng, cá, thịt nạc, sữa và các loại đậu là những nguồn đạm có thể đưa vào thực đơn. Người mắc bệnh thận hoặc phải ăn theo chế độ điều trị cần hỏi bác sĩ trước khi thay đổi lượng đạm.

Bên cạnh ăn uống, vận động giúp duy trì sức mạnh và khả năng thăng bằng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người từ 65 tuổi trở lên thực hiện các hoạt động tăng cường cơ bắp ít nhất hai ngày mỗi tuần. Các bài tập giữ thăng bằng kết hợp tăng sức mạnh nên được thực hiện từ ba ngày mỗi tuần, với cường độ phù hợp thể trạng. Người có chấn thương khớp hoặc hạn chế đi lại cần được hướng dẫn cách tập luyện an toàn.

Sức khỏe răng miệng cũng ảnh hưởng đến việc duy trì chế độ ăn. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), răng giả không vừa hoặc gây đau có thể khiến người sử dụng gặp khó khăn khi nhai. Nếu liên tục hạn chế thịt, rau củ và những thực phẩm cần nhai kỹ, bữa ăn có nguy cơ trở nên thiếu dinh dưỡng. Người đeo răng giả nên kiểm tra định kỳ và điều chỉnh khi có dấu hiệu lỏng, đau hoặc khó ăn uống.

Một dấu hiệu khác không nên bỏ qua là sụt cân ngoài ý muốn. NHS cho biết giảm từ 5% đến 10% trọng lượng cơ thể trong ba đến sáu tháng mà không chủ động giảm có thể là dấu hiệu suy dinh dưỡng. Những biểu hiện đi kèm như chán ăn, yếu sức, mệt kéo dài hoặc quần áo rộng bất thường cũng cần được chú ý.