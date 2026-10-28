Chuyện tình của cặp đôi vẫn là bản tình ca ngọt ngào khiến vạn người ngưỡng mộ.

Lương Triều Vỹ sinh năm 1962, là tài tử Hồng Kông nổi tiếng qua các phim Tâm trạng khi yêu, Vô gian đạo, Sắc giới... Bước sang tuổi 64, ông tiếp tục đóng phim và dành nhiều thời gian học hỏi để thử sức với những nhân vật khác biệt.

Kết hôn 18 năm không sinh con, duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày

Tháng 7/2008, Lương Triều Vỹ kết hôn với diễn viên Lưu Gia Linh tại Bhutan. Sau 18 năm chung sống, hai người không có con. Chia sẻ trên TVBS ngày 22.10 trong cuộc phỏng vấn với Lý Tĩnh, Lưu Gia Linh cho biết tình yêu hiện tại dành cho Lương Triều Vỹ "càng ngày càng mãnh liệt hơn, giống tình cảm gia đình hơn là một tình yêu vững chắc".

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh quen nhau từ năm 1988 - Ảnh: FBNV



Trong cuộc phỏng vấn với báo El País tháng 5/2026, nam diễn viên cho biết ông cần không gian riêng, thích đọc sách, chơi thể thao và vợ chồng đều dành nhiều tâm sức cho công việc.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Vogue Singapore, Lương Triều Vỹ chia sẻ lịch sinh hoạt thường bắt đầu lúc 6 giờ sáng. Ông dành khoảng hai tiếng tập luyện, tiếp đó đọc sách thêm hai tiếng trước khi ăn trưa. Buổi tối, ông thường xem phim hoặc tiếp tục đọc.

Thói quen này còn phục vụ trực tiếp cho công việc diễn xuất. Trong phim Silent Friend của đạo diễn Ildikó Enyedi, Lương Triều Vỹ đóng vai nhà khoa học thần kinh nghiên cứu sự phát triển nhận thức ở trẻ nhỏ.

Lương Triều Vỹ đóng vai nhà khoa học thần kinh trong phim "Silent Friend" - Ảnh: Nhà sản xuất



Ông dành 6 tháng tìm hiểu các tài liệu về não bộ, thực vật, triết học và gặp chuyên gia tại nhiều trường đại học. Theo thông tin từ Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải tháng 6/2026, nam diễn viên vốn quen đọc văn học và ít tiếp xúc sách khoa học nên phải xây dựng kiến thức gần như từ đầu.

Người cao tuổi học kiến thức mới giúp trí não chậm lão hóa?

Khả năng ghi nhớ và tốc độ tiếp nhận thông tin có thể thay đổi theo tuổi tác, nhưng điều đó không có nghĩa người lớn tuổi không thể học thêm. Hướng dẫn mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công bố tháng 7/2026, tiếp tục đề cập vai trò của hoạt động trí tuệ trong việc duy trì sức khỏe nhận thức. Đáng chú ý, tổ chức này bổ sung khuyến nghị khuyến khích các hoạt động kích thích trí não thường ngày.

Theo WHO, đọc sách, kể chuyện, chơi trò chơi và tham gia hoạt động học hỏi đều có thể góp phần tạo sự kích thích về nhận thức. Những việc này có thể thực hiện tại nhà, không nhất thiết phải tham gia khóa đào tạo chuyên biệt. Tuy nhiên, khuyến nghị của WHO có điều kiện và độ chắc chắn của bằng chứng còn rất thấp. Vì vậy, chưa thể khẳng định đọc sách thường xuyên sẽ ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí International Psychogeriatrics năm 2021 cung cấp thêm dữ liệu đáng chú ý. Các nhà khoa học theo dõi 1.962 người từ 64 tuổi trở lên sống trong cộng đồng tại Đài Loan, với những đợt đánh giá kéo dài tới 14 năm. Kết quả cho thấy nhóm đọc sách, báo hoặc tạp chí ít nhất một lần mỗi tuần có khả năng suy giảm nhận thức thấp hơn nhóm đọc ít hơn, sau khi điều chỉnh nhiều yếu tố liên quan.

Tuy nhiên, đến mốc 14 năm, nghiên cứu chỉ còn dữ liệu của 818 người. Tần suất đọc cũng do người tham gia tự báo cáo, trong khi thời lượng đọc không được đo trực tiếp. Do đó, kết quả chỉ cho thấy mối liên hệ thống kê, không chứng minh việc đọc sách là nguyên nhân giúp trí não ít suy giảm hơn.

Bên cạnh đọc tài liệu quen thuộc, học một kỹ năng mới cũng là hướng được các nhà khoa học quan tâm. Trong dự án Synapse tại Mỹ, 259 người từ 60 đến 90 tuổi được tuyển chọn tham gia nghiên cứu, trong đó 221 người hoàn thành chương trình 14 tuần. Những người học chụp ảnh kỹ thuật số hoặc may chăn ghép đạt kết quả kiểm tra trí nhớ sự kiện tốt hơn các nhóm chủ yếu giao lưu hoặc thực hiện hoạt động ít đòi hỏi tư duy.

Điểm chung giữa những hoạt động trên là người tham gia cần tiếp nhận thông tin rồi vận dụng kiến thức. Chẳng hạn, người thích làm vườn có thể đọc về một giống cây mới và thực hành chăm sóc. Người chưa quen điện thoại thông minh có thể học cách sử dụng ứng dụng phục vụ sinh hoạt. Việc học vì thế có thêm giá trị thực tế, thay vì chỉ hướng tới cải thiện điểm số trong các bài kiểm tra trí nhớ.

Vậy người cao tuổi có cần đọc hai tiếng mỗi ngày? WHO hiện chưa xác định được thời lượng, tần suất và hình thức rèn luyện nhận thức tối ưu cho tất cả mọi người. Người mới bắt đầu có thể chọn một khoảng thời gian ngắn, đọc những chủ đề yêu thích rồi điều chỉnh theo khả năng. Sách mượn tại thư viện, báo giấy hoặc tài liệu miễn phí cũng giúp duy trì sở thích mà không tạo thêm nhiều áp lực tài chính.

Một điểm khác cần lưu ý là đọc sách không thể thay thế những yếu tố chăm sóc sức khỏe khác. Hướng dẫn WHO năm 2026 tiếp cận nguy cơ suy giảm nhận thức từ nhiều phía, bao gồm vận động, dinh dưỡng, kiểm soát bệnh mạn tính và duy trì các mối quan hệ xã hội. Với người có biểu hiện hay quên ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc thăm khám là cần thiết thay vì chỉ tăng thời gian đọc hoặc tự luyện trí nhớ.