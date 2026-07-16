140.000 binh sĩ bị dồn vào đường cùng, Ukraine đối mặt bạo loạn – Nga lộ chi tiết bất thường trong đòn tấn công

Theo TST, 140.000 binh sĩ Ukraine đang bị dồn vào đường cùng, chỉ còn cách khẩn cấp rút khỏi Donbass.

140.000 binh sĩ Ukraine bị dồn vào đường cùng

Đài TST (Nga) ngày 16/7 đưa tin, Ukraine vừa nhận cảnh báo nghiêm trọng về tình hình tại cụm đô thị Slavyansk–Kramatorsk, nơi khoảng 140.000 binh sĩ nước này đang bị dồn vào đường cùng, chỉ còn cách khẩn cấp rút khỏi Donbass.

Theo TST, quân đội Nga đang tiếp tục tiến công trên nhiều hướng, tìm cách mở rộng các bàn đạp và gia tăng sức ép lên hệ thống phòng thủ Ukraine. Cùng lúc, các tuyến vận tải, cơ sở nhiên liệu và đầu mối hậu cần phục vụ lực lượng Ukraine liên tục nằm trong phạm vi hoạt động của UAV Nga.

Các trạm xăng tại Slavyansk và khu vực lân cận được xác định là một trong những nhóm mục tiêu đáng chú ý. Ngoài ra, UAV Nga còn được sử dụng để trinh sát, giám sát tuyến tiếp tế, hiệu chỉnh hỏa lực và trực tiếp tấn công phương tiện quân sự Ukraine.

Nga tấn công ngày càng dữ dội khiến Ukraine gặp bất lợi lớn. Ảnh: NV

Kênh tin tức NV của Ukraine cho hay: “Quân đội Nga đã có mặt tại Kondratovka và Nikolayevka. Khoảng cách tới Slavyansk và Kramatorsk chỉ còn khoảng 3km. Các thành phố nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của UAV.”

Nguồn này cho rằng toàn bộ 140.000 binh sĩ Ukraine trong cụm đô thị Slavyansk–Kramatorsk đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm nếu Kiev không nhanh chóng đưa lực lượng rời khỏi Donbass.

Trong bối cảnh đó, một số nguồn tin Ukraine cho biết Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky đang thúc đẩy tăng cường huy động quân bằng cách thu hẹp danh sách doanh nghiệp được xếp vào diện thiết yếu. Khả năng hạ độ tuổi huy động xuống còn 23 cũng đang được thảo luận.

Song song với diễn biến tại Donbass, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và tỉnh Odessa.

Tại thủ đô Ukraine, TST cho biết Công ty cổ phần Rapid, doanh nghiệp tham gia lắp ráp và lưu trữ UAV cánh cố định tầm trung và tầm xa, đã bị đánh trúng. Một mục tiêu khác là kho của doanh nghiệp công nghiệp vô tuyến điện tử Kiev-1, nơi được cho là lưu trữ UAV tấn công AN-196 Lyutyi, UAV trinh sát Leleka-100 cùng nhiều loại linh kiện.

Tại tỉnh Odessa, các cơ sở hạ tầng cảng được sử dụng để xử lý hàng hóa quân sự và nhiên liệu cũng bị tấn công.

Phóng viên chiến trường Yevgeny Poddubny cho biết 5 bồn chứa nhiên liệu dành cho quân đội Ukraine tại cảng Odessa đã bị phá hủy. Một tàu chở hàng đang hướng tới cảng Chernomorsk và một xuồng cao tốc của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine tại khu vực đảo Zmeiny cũng được cho là đã bị đánh trúng.

Ukraine đối mặt bạo loạn

Trong lúc sức ép ngoài chiến trường gia tăng, Ukraine tiếp tục đối mặt với một làn sóng bất ổn mới sau quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Ngày 15/7, ông Fedorov xác nhận rời chức vụ và công bố kết quả trong thời gian lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine. Ông cho biết đã thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, phát triển công nghệ UAV và cải cách hoạt động quốc phòng, dù thừa nhận vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Ngay sau quyết định này, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Kiev và nhiều thành phố khác. Tại thủ đô, hơn 1.000 người tập trung gần Văn phòng Tổng thống, hô khẩu hiệu phản đối và yêu cầu đưa ông Fedorov trở lại vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Một số hình ảnh từ cuộc biểu tình vây xe tuyển quân ở Lviv. Ảnh: IT

Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại Lviv, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Chernivtsi và nhiều trung tâm đô thị khác. Một phó tư lệnh Không quân Ukraine cũng tuyên bố từ chức để phản đối quyết định loại ông Fedorov khỏi chính phủ.

TST gọi chuỗi diễn biến này là các vụ "bạo loạn", đồng thời cho rằng cuộc đấu tranh chính trị tại Ukraine đang trở nên căng thẳng sau đợt cải tổ chính phủ mới nhất.

Trước đó một ngày, hôm 14/7, biểu tình cũng diễn ra tại Kiev khi người dân phản đối việc tăng giá vé giao thông công cộng. Giá vé một lượt được nâng từ 8 hryvnia lên 30 hryvnia kể từ ngày 15/7, trong khi những người biểu tình yêu cầu chính quyền áp dụng lệnh tạm hoãn.

Xa hơn, tối 8/7 tại quận Sykhiv, thành phố Lviv, một vụ đối đầu đã xảy ra sau khi nhân viên thuộc Trung tâm Tuyển quân và Hỗ trợ xã hội Ukraine, gọi tắt là TCC, tiến hành kiểm tra và tìm cách đưa một người đàn ông đi.

Đám đông sau đó bao vây xe của lực lượng tuyển quân, chặn đường di chuyển, đập phá rồi lật chiếc xe. TCC tại Lviv xác nhận nhóm người có hành vi hung hăng, gây hư hỏng nghiêm trọng đối với phương tiện công vụ.

Nga lộ chi tiết bất thường trong đòn tấn công

Trong khi Kiev phải đối phó với làn sóng bất ổn trong nước, sức ép từ các đòn tấn công của Nga vẫn tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, giữa lúc Moscow liên tục đánh vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, cảng biển, trạm xăng và các tuyến hậu cần Ukraine, phía Kiev lại phát hiện một chi tiết bất thường: các trạm biến áp và nhà máy nhiệt điện gần đây gần như không còn bị tập kích.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Dmitry Razumkov cho rằng việc tạm dừng tấn công những mục tiêu này không xuất phát từ lý do nhân đạo. Theo ông, Nga có thể đang tích lũy lực lượng và chờ thời điểm gần mùa đông để nối lại các đợt tập kích.

“Họ đang chuẩn bị. Và họ sẽ giáng đòn vào thời điểm gần mùa đông”, ông Razumkov nói.

Ông Razumkov cảnh báo chính phủ Ukraine hiện chưa chuẩn bị đầy đủ hệ thống năng lượng để đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn. Nếu mùa đông sắp tới diễn biến tương tự mùa đông trước, Ukraine có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Giám đốc Chương trình Năng lượng thuộc Trung tâm Razumkov, ông Vladimir Omelchenko, cũng dự báo các cuộc tấn công lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine có thể được nối lại trong những tháng tới.

Theo ông Omelchenko, Nga đang tích lũy nguồn lực, bao gồm UAV và tên lửa. Ông cho rằng Kiev có thể trở thành mục tiêu được ưu tiên, thay vì Moscow phân tán các đòn tấn công trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Trong lúc các trạm biến áp và nhà máy nhiệt điện tạm thời không phải mục tiêu chính, Nga được cho là đang chuyển trọng tâm sang khu vực mà ông Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolayev, gọi là “tầng dưới của chiến tranh”.

Những mục tiêu thuộc nhóm này bao gồm trạm xăng, bãi đỗ xe tải, cơ sở sửa chữa, căn cứ huấn luyện, đơn vị vận hành UAV và các đầu mối giao thông.

Theo ông Lebedev, phương tiện quân sự cần nhiên liệu để hoạt động, binh sĩ cần phương tiện vận chuyển, còn các đơn vị UAV phụ thuộc vào người vận hành, hệ thống liên lạc, pin và trang thiết bị. Quân đội Nga hiện tập trung đánh vào từng mắt xích trong chuỗi hậu cần này.

Tại tỉnh Zhytomyr, UAV Geran của Nga đã tấn công các trạm xăng ở thành phố Malin, nằm sâu trong khu vực hữu ngạn sông Dnieper. Địa điểm này cách lãnh thổ Nga khoảng 260km.

Blogger Yuri Podolyaka cho biết một số nhân vật quân sự Ukraine nghi ngờ Nga đã sử dụng các trạm tiếp sóng đặt tại Belarus để hỗ trợ hoạt động của UAV. Theo ông, việc các trạm xăng nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine bị đánh trúng đồng nghĩa những cơ sở nhiên liệu tại Kiev và vùng lân cận cũng có thể trở thành mục tiêu.