14 nam nữ bày mâm ra ăn nhậu và đánh bạc thì công an đến bắt quả tang

Ngày 6/9, Công an TX. Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản đề nghị xử phạt nhóm 5 người đàn ông tập trung ăn nhậu và 9 người khác đánh bạc trong khi địa phương đang thực hiện cách ly Chỉ thị 16.



Trước đó, ngày 3/9/2021, tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an phường Quang Tiến (TX. Thái Hòa) phát hiện tại nhà ông Phạm Đình Th. (SN 1964) gồm ông Th. và 4 người khác trú tại phường Hòa Hiếu đang bày mâm ra ăn nhậu dù địa phương đang thực hiện theo Chỉ thị 16.

Ngay sau đó, Công an phường Quang Tiến đã mời các công dân trên về trụ sở để làm việc.

Căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 117, Công an thị xã Thái Hòa đã đề xuất với UBND thị xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 75 triệu đồng đối với 5 trường hợp trên về hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

3 người nam nữ đang đánh bạc ngày 4/9 tại xã Nghĩa Thuận thì bị công an bắt quả tang.

Trước đó, Công an TX. Thái Hòa cũng đã đề nghị phạt 135 triệu đồng với 9 trường hợp có hành vi đánh bạc trong mùa dịch Covid-19 tại xã Nghĩa Thuận và tiếp tục cố hồ sơ để xử lý về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 3 và 4/9, tại khu vực đồi keo thuộc xóm 2 và gia đình chị Ngô Thị C. (thuộc xóm 4, xã Nghĩa Thuận), Công an bắt 2 vụ, 9 trường hợp trú tại xã Nghĩa Thuận đang có hành vi đánh bạc, gồm: Ngô Thị C. (SN 1971); Ngũ Thái H. (SN 1978); Hoàng Văn S. (SN 1980); Vũ Văn Tr. (SN 1974); Ngô Văn T. (SN 1978); Cao Xuân M. (SN 1991); Hoàng Văn S. (SN 1971); Võ Quang L. (SN 1980) và Nguyễn Văn L. (SN 1986).

6 người đàn ông đánh bạc trong đồi keo bị công an bắt đưa về trụ sở.

Tổng tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 bộ bài tú lơ khơ; 1 bộ bát đĩa; 3,2 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật phục vụ hành vi đánh bạc.

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý các trường hợp trên.