Tư duy người nghèo bình thường thế nào? Tư duy người giàu vĩ đại đến đâu? Chính 13 điểm khác biệt trong tư duy này là mấu chốt làm nên sự thành công và giàu có của một người. Thông qua bài viết, hãy xem liệu tư duy của bản thân có khả năng làm nên đại sự không.

1. Người thường tham lợi nhỏ mà gây ra thiệt hại lớn, người giàu nhìn xa trông rộng, thà bây giờ chịu thiệt để sau này đổi lấy lợi ích lâu dài. Người thường “da mặt mỏng”, dễ mềm lòng, còn người giàu luôn sáng suốt và dứt khoát khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc.

2. Người thường dùng thời gian để đổi lấy tiền bạc, sau đó lại dùng cả đời để tiết kiệm tiền. Người giàu bỏ tiền ra mua thời gian, chi tiền để người khác làm việc cho mình, và sử dụng thời gian đó vào các việc cần thiết khác một cách hiệu quả hơn.

3. Người thường không giỏi kiềm chế cảm xúc, không giấu được chuyện trong lòng nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Người giàu có năng lực tự kiểm soát mạnh mẽ, đặc biệt là về phương diện cảm xúc, khi làm việc họ không thể hiện vui buồn ra mặt, vô cùng khôn ngoan, khéo léo.

4. Người thường vì lợi ích trước mắt có xu hướng thích đi đường tắt, “đổi đời chỉ trong một đêm”. Người giàu bám sát thực tế, dù khá mạo hiểm nhưng nhờ đó họ có được ý chí và năng lực giải quyết khó khăn tuyệt vời.

5. Người thường mỗi khi gặp thất bại quen than vãn, oán trách, tự tìm cớ để biện minh cho lỗi sai của mình. Người giàu khi gặp thất bại sẽ bình tĩnh ngẫm lại sai lầm, từ đó đúc kết bài học kinh nghiệm, tìm phương pháp khác để đi đến thành công.

6. Người thường không thích người khác hơn mình, đặc biệt là những người xung quanh họ, vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ, ganh ghét với thành công của người khác. Người giàu cũng ngưỡng mộ những người tài giỏi và giàu có hơn mình, nhưng không hề đố kỵ và ganh ghét, mà còn học hỏi theo, cố gắng khiến bản thân trở nên hoàn thiện hơn.

7. Người thường đứng trước sự lựa chọn thường chần chừ do dự, thiếu quyết đoán, ký thác hy vọng lên người khác và phụ thuộc vào họ quá nhiều. Người giàu năng lực độc lập mạnh mẽ, làm việc có chủ kiến, đưa ra quyết định dứt khoát, không bị được - mất, thiệt - hơn cản đường.

8. Người thường làm việc thiếu mục tiêu rõ ràng, cũng không có kế hoạch thực hiện chi tiết, có thói quen “đến đâu tính đến đó”. Người giàu biết rõ mình muốn gì, cần lập ra kế hoạch thế nào, phấn đấu ra sao để đạt được mục tiêu ấy.

9. Người thường nhìn nhận sự việc và con người dễ có ý đồ riêng, hay nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, cảm thấy làm nên thành công từ hai bàn tay trắng là việc giả dối, họ nghĩ người giàu gây dựng sự nghiệp đều vì có chỗ chống lưng hoặc “đi đường tắt”.

Người giàu tinh thần tích cực, nỗ lực hết sức để mọi việc phát triển theo hướng có lợi nhất, cho dù gặp chuyện bất công họ cũng cố gắng thích nghi và tận dụng chính những chuyện bất công này để chuyển hóa thành lợi ích.

10. Người thường cho rằng “Số phận con người do ông trời quyết định”, vì mọi việc dựa vào may mắn nên người giàu gặp may, còn họ nghèo do số phận. Nhưng người giàu lại tin vào sự nỗ lực của con người hơn, dẫu “thành sự tại thiên” nhưng trước hết vẫn là “mưu sự tại nhân”, khi hoàn thành tốt mọi việc vận may sẽ tự đến.

11. Khi đứng trước cơ hội, người nghèo luôn hoài nghi và lo lắng, nếu không có ai thực hiện vậy mình cũng không dám làm, họ luôn nghĩ nếu thất bại phải làm sao, vì vậy cuối cùng thường bỏ lỡ cơ hội. Còn người giàu biết rõ cơ hội chỉ đến một lần, và thường cơ hội sẽ đi kèm rủi ro, nên họ chỉ nghĩ về thành công khi nắm bắt cơ hội.

12. Người thường chỉ thích tiết kiệm tiền bạc, không muốn quản lý và đầu tư, cho dù chịu quản lý và đầu tư tiền cũng chỉ chọn phương pháp an toàn. Người giàu thích dùng tiền để đầu tư mở rộng, dựa vào tiền để kiếm thêm tiền, bởi vì “dùng tiền để kiếm tiền” mới là cách kiếm tiền nhẹ nhàng nhất.

13. Người thường hay sống trong quá khứ, luôn oán trách và hối hận vì sao mình lại không nắm bắt những cơ hội đã bỏ lỡ. Người giàu chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai, họ vẫn xem xét và rút kinh nghiệm từ quá khứ, nhưng không bao giờ để mình vướng bận vì quá khứ.

Tổng hợp

https://cafef.vn/13-diem-nho-lam-nen-khac-biet-lon-giua-nguoi-giau-voi-nguoi-thuong-khong-co-tu-tuong-lon-cay-cuoc-den-dau-cung-ngheo-van-hoan-ngheo-20220425104624273.chn