11 phút điên rồ của halftime show World Cup: Madonna mang Ronaldo trở lại, Justin Bieber hát quá hay, BTS - Shakira "nổ lớn"!

Tâm điểm làng nhạc lúc này chính là show giữa giờ của trận Chung kết World Cup 2026 với sự góp mặt của dàn siêu sao Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS.

11 phút điên rồ của half-time show World Cup

Khoảng 3 giờ sáng 20/7 (giờ Việt Nam), halftime show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup chính thức diễn ra, ngay sau hiệp 1 đầy căng thẳng của trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha. Chỉ gói gọn trong 11 phút nhưng chương trình đã mang đến một "bữa tiệc" âm nhạc quy mô toàn cầu, quy tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới và liên tục tạo ra các khoảnh khắc bùng nổ trên mạng xã hội.

Madonna và 1 phút 45 giây biến hóa cực đỉnh

Madonna - Ronaldo và Ronaldinho

Madonna mang cả siêu xe chở dàn cầu thủ lên sân khấu

Là nghệ sĩ mở màn, Madonna chứng minh đẳng cấp của một biểu tượng nhạc pop dù đã bước sang tuổi U70. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng, cưỡi trên một siêu xe tiến vào trung tâm sân vận động. Bầu không khí càng trở nên cuồng nhiệt khi hai huyền thoại bóng đá Ronaldo của Brazil và Ronaldinho bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, tạo nên màn kết hợp hiếm có giữa âm nhạc và bóng đá.

Dynamite của BTS vang lên tại Chung kết World Cup

Jung Kook là nhân tố mở màn của BTS

BTS "nổ lớn" với Dynamite

Tiếp nối chương trình, dàn hợp xướng cất lên mở đường cho màn xuất hiện của BTS. 7 thành viên khuấy động cả sân vận động với siêu hit Dynamite, mang đến phần trình diễn giàu năng lượng cùng khả năng hát live ổn định. Giọng hát nội lực, sân khấu bùng nổ và visual đồng loạt "gây bão" đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Sân khấu EVERYTHING HALLELUJAH với độc 1 chiếc guitar của Justin Bieber





Justin Bieber chỉ dùng giọng hát để chinh phục đám đông

Đến lượt Justin Bieber, nam ca sĩ lựa chọn hướng tiếp cận hoàn toàn trái ngược. Không cần dàn dựng cầu kỳ, anh xuất hiện với trang phục tối giản, ôm cây guitar và thể hiện EVERYTHING HALLELUJAH. Chỉ với giọng hát mộc được đệm bởi tiếng đàn guitar, Justin Bieber vẫn chinh phục hàng triệu khán giả bằng cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc, mang đến một trong những tiết mục giàu cảm xúc nhất của chương trình.

Ca khúc chủ đề World Cup 2026 - Dai Dai một lần nữa được Shakira mang đến để kết show giữa giờ

Shakira kết màn quá bốc cùng Dai Dai

Khép lại halftime show là "Nữ hoàng World Cup" Shakira. Nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định vị thế gắn liền với sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh khi trình diễn ca khúc chủ đề Burna Boy - Dai Dai. Nhan sắc trẻ trung cùng phong thái quyến rũ của Shakira khiến sân khấu bùng nổ trong những phút cuối, khép lại màn trình diễn bằng bầu không khí lễ hội rực lửa.

Dù tổng thời lượng chỉ 11 phút, đồng nghĩa mỗi nghệ sĩ chỉ có khoảng 1 phút 45 giây để tỏa sáng, tất cả đều kịp tạo nên dấu ấn riêng. Từ sự choáng ngợp trong phần mở màn của Madonna, năng lượng bùng nổ của BTS, cảm xúc mộc mạc từ Justin Bieber cho đến màn kết đầy cuốn hút của Shakira, mỗi tiết mục đều đủ sức tạo nên những khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ.

Loạt hình ảnh dàn sao diễn halftime show đầu tiên của World Cup:

Ngay sau khi kết thúc, halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup đã trở thành chủ đề nóng trên truyền thông và mạng xã hội toàn cầu. Bên cạnh dàn nghệ sĩ đình đám, phần dàn dựng sân khấu, cách chuyển cảnh mượt mà cùng cấu trúc âm nhạc được đánh giá cao. Dưới vai trò Cố vấn Nghệ thuật, Chris Martin cùng ê-kíp sản xuất đã mang đến một chương trình ngắn gọn nhưng ý nghĩa, xứng đáng với kỳ vọng dành cho màn trình diễn giữa giờ đầu tiên của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dàn sao hừng hực khí thế trước show giữa giờ đầu tiên trong lịch sử World Cup

Trước thời điểm halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup 2026 chính thức diễn ra, BTS đã khiến người hâm mộ toàn cầu phấn khích khi đăng tải đoạn video mới từ hậu trường. Xuất hiện với đầy đủ 7 thành viên, nhóm gửi lời chào tới khán giả và kêu gọi ARMY trên khắp thế giới theo dõi màn trình diễn đặc biệt tại trận Chung kết FIFA World Cup 2026.

Video sẵn sàng cho Chung kết World Cup của BTS

Trong video, các thành viên đồng loạt bày tỏ sự háo hức trước giờ G và khẳng định đã sẵn sàng cho sân khấu lịch sử. BTS cũng nhắn nhủ người hâm mộ hãy cùng đón xem màn biểu diễn được chuẩn bị công phu, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tạo hình đồng bộ của cả nhóm. BTS lựa chọn concept mang hơi hướng thể thao kết hợp phong cách futuristic với tông màu đỏ, trắng và đen làm chủ đạo. Trang phục được phối từ áo khoác da, jersey và jumpsuit cách điệu, đính nhiều họa tiết, huy hiệu và đường viền tạo cảm giác mạnh mẽ, hiện đại, phù hợp với tinh thần của World Cup.

BTS gửi lời chào đến Army toàn thế giới

Visual của các thành viên cũng nhận nhiều lời khen khi mỗi người mang một màu sắc riêng nhưng vẫn tạo nên tổng thể thống nhất. Mái tóc nhuộm sáng với các tông vàng, xám khói và nâu nổi bật dưới ánh đèn hậu trường, kết hợp lối trang điểm tự nhiên giúp cả nhóm toát lên hình ảnh khỏe khoắn, tự tin trước giờ bước lên sân khấu.

Việc BTS xuất hiện trong video xác nhận đã hoàn tất khâu chuẩn bị càng khiến sự kỳ vọng dành cho màn biểu diễn tại halftime show World Cup 2026 tăng cao. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm góp mặt trong chương trình giữa giờ của trận chung kết World Cup - một cột mốc được đông đảo người hâm mộ toàn cầu chờ đợi.

Tạo hình của BTS gây sốt

Ngoài ra, Justin Bieber cũng được bắt gặp ở sân vận động ngay trước giờ G. Nam ca sĩ trả lời ngắn một câu "Tôi rất háo hức. Đây là sân khấu lớn nhất thế giới. Đây là khoảnh khắc để gắn kết tất cả mọi người với nhau... Thật sự rất đặc biệt."

Justin Bieber tại sân New Jersey ngay trước show giữa giờ

Lần đầu tiên, FIFA đưa mô hình biểu diễn giữa giờ vốn gắn liền với Super Bowl lên sân khấu của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử thể thao và giải trí toàn cầu. Theo dự kiến, hơn 82.500 khán giả lấp kín các khán đài của sân vận động để theo dõi trực tiếp trận chung kết và màn biểu diễn giữa giờ. Trên phạm vi toàn cầu, sự kiện được dự báo thu hút 1-2 tỷ lượt xem trực tiếp thông qua truyền hình và các nền tảng số, trở thành một trong những chương trình giải trí được theo dõi nhiều nhất lịch sử, vượt xa lượng người xem thường niên của Super Bowl Halftime Show.

Với quy mô tổ chức, dàn nghệ sĩ biểu diễn cùng mục tiêu xã hội đi kèm, halftime show tại Chung kết FIFA World Cup 2026 đã trở thành một cột mốc lịch sử, mở ra chương mới cho cách kết hợp giữa thể thao và ngành công nghiệp giải trí trên sân khấu lớn nhất hành tinh

Đứng sau màn trình diễn là ê-kíp sản xuất gồm Global Citizen phối hợp với Live Nation và Done + Dusted - những đơn vị từng thực hiện nhiều sự kiện giải trí quy mô quốc tế. Chris Martin (Coldplay) đảm nhận vai trò Cố vấn Nghệ thuật, góp phần định hình ý tưởng và tổng thể chương trình.

Không chỉ mang ý nghĩa giải trí, halftime show đầu tiên của World Cup còn gắn với chiến dịch gây quỹ FIFA Global Citizen Education Fund. Thông qua sự kiện, ban tổ chức đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng và phát triển bóng đá cộng đồng cho trẻ em trên toàn thế giới. Với quy mô tổ chức, dàn nghệ sĩ biểu diễn cùng mục tiêu xã hội đi kèm, halftime show tại Chung kết FIFA World Cup 2026 đã trở thành một cột mốc lịch sử, mở ra chương mới cho cách kết hợp giữa thể thao và ngành công nghiệp giải trí trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Ảnh: Cap màn hình/ Dawn/ FIFA