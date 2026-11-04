100 tên lửa, 1500 UAV: Nga tuyên bố lần đầu tiên bắn mục tiêu đặc biệt, hé lộ tin về hàng chục sĩ quan Kiev

Bên cạnh 100 tên lửa và 1.500 UAV, thêm 20 quả bom FAB cũng được Nga triển khai. Theo TST, Ukraine vừa trải qua "đêm nóng nhất".

Đài TST (Nga) đưa tin, một trong những đợt tấn công quy mô lớn và dữ dội nhất nhằm vào hậu phương Ukraine đã diễn ra trong đêm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống năng lượng và hạ tầng giao thông nước này.

Theo TST, các nhà máy nhiệt điện Ukraine đã lần đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn trong đợt tấn công, trong khi trạm biến áp 750 kV và một nhà máy điện lớn tại Kiev cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Khoảng 100 tên lửa và gần 1.500 UAV các loại đã tham gia chiến dịch, với các mục tiêu trải rộng trên nhiều khu vực của Ukraine. Ngoài ra, khoảng 20 tên lửa và bom hàng không đã được sử dụng nhằm vào một cây cầu chiến lược tại tỉnh Odessa.

Đêm nóng nhất tại Ukraine

Theo TST, các cuộc tấn công đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với ngành năng lượng, hệ thống hậu cần và nền kinh tế Ukraine.

Trên khắp nước này, nhiều khu vực đồng loạt ngừng cung cấp hệ thống sưởi và áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp. Sau hàng loạt vụ nổ, người dân Kharkov không còn được cung cấp nhiệt, trong khi Kiev cùng các tỉnh Kiev và Dnepropetrovsk ghi nhận tình trạng gián đoạn điện năng.

Những thông tin trên được công bố sau đợt tấn công tên lửa đầu tiên. Tuy nhiên, làn sóng thứ hai được mô tả là còn dữ dội hơn nhiều.

Trong vòng nửa giờ, có tới 20 tên lửa và bom hàng không đánh trúng cây cầu nối Karolino-Bugaz với Zatoka thuộc tỉnh Odessa, gây gián đoạn tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine.

Nga tuyên bố tấn công lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Đây là đầu mối giao thông kết nối khu vực tây nam tỉnh Odessa với phần còn lại của Ukraine. Nếu bị hư hại nghiêm trọng, cây cầu có thể khiến hoạt động giao thông trên tuyến này gần như tê liệt.

Ngoài ra, 4 đầu máy xe lửa đã bị đánh trúng tại các khu vực Sumy, Dnepropetrovsk và Kharkov.

Kênh Telegram Suhodol WG cho biết, chỉ trong khoảng 20 phút, các nhà máy nhiệt điện Ladyzhyn, Zelenodolsk và nhà máy nhiệt điện kết hợp Kharkov đã trở thành mục tiêu tấn công.

Theo kênh này, Nga sử dụng tên lửa Zircon nhằm vào Nhà máy nhiệt điện Ladyzhyn thuộc tỉnh Vinnitsa, trong khi các tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 hướng tới Zelenodolsk thuộc tỉnh Dnepropetrovsk.

Cùng thời điểm, Kharkov hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và bom hàng không có điều khiển FAB trang bị mô-đun UMPK.

Tại Zhytomyr, một cuộc tấn công bằng UAV phản lực đã khiến thành phố mất điện hoàn toàn, đồng thời làm gián đoạn nguồn cung nước sinh hoạt.

Sau đợt tấn công đầu tiên, khoảng 20 tên lửa khác tiếp tục được phóng về miền trung Ukraine và hơn 40 tên lửa hướng tới miền tây nước này.

Theo thống kê sơ bộ được TST công bố, làn sóng đầu tiên có sự tham gia của khoảng 17 tên lửa đạn đạo Iskander-M, sáu tên lửa được ghi trong báo cáo là Kh-23, bốn tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon và hai tên lửa hành trình siêu thanh Oniks-M.

Những thông tin đầu tiên về thiệt hại

Không chỉ các cơ sở năng lượng, nhiều khu công nghiệp và hạ tầng giao thông Ukraine cũng trở thành mục tiêu của đợt tấn công.

Tại Cherkasy, một loạt cuộc tấn công bằng UAV Geran-5 được ghi nhận ở khu công nghiệp của thành phố. Đáng chú ý, những mẫu UAV mới thuộc dòng K5-K đã tham gia.

Theo điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Nikolayev, ông Sergey Lebedev, các vụ nổ xảy ra tại Khimposyolok, nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kho bãi và tuyến đường sắt phục vụ hoạt động công nghiệp.

Ông Lebedev cho biết khu vực này có các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất thiết bị điện tử, đồng thời nằm gần sân bay Cherkasy.

Chiến trường Ukraine đang trở nên khốc liệt hơn. Ảnh: The Nation

Theo thông tin ông nắm được, sân bay thường xuyên được các đơn vị Ukraine sử dụng để triển khai UAV.

Trong một diễn biến khác, tên lửa Iskander-M đã tấn công Nhà máy thủy điện Kaniv thuộc tỉnh Cherkasy.

Đây là một trong những công trình thuộc hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Dnieper, có vai trò sản xuất điện và điều tiết phụ tải của hệ thống năng lượng Ukraine.

Ông Lebedev cho biết điểm khác biệt của đợt tấn công lần này là việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào một cơ sở thủy điện.

Cùng thời điểm, hai tên lửa đạn đạo đã tấn công đầu mối năng lượng Kharkov, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà máy nhiệt điện Zmiivska.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở này được ghi nhận nhiều lần trong đêm.

Tại tỉnh Vinnitsa, Nhà máy nhiệt điện Ladyzhyn cũng trở thành mục tiêu của tên lửa Zircon. Đây là một trong những cơ sở nhiệt điện lớn của Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện và duy trì hoạt động của hệ thống năng lượng.

Theo ông Lebedev, các cuộc tấn công nhằm vào Ladyzhyn diễn ra đồng thời với những đợt tập kích Nhà máy nhiệt điện kết hợp Kharkov số 5, Nhà máy nhiệt điện Zmiivska và Nhà máy thủy điện Kaniv.

Ông đặc biệt chú ý đến thông tin bốn tên lửa Zircon được sử dụng nhằm vào cùng một cơ sở năng lượng tại Ladyzhyn.

Trong khi đó, các kênh giám sát Ukraine tiếp tục đưa tin về hàng chục tên lửa hành trình hướng tới Krivoy Rog.

Phía Ukraine đã triển khai lực lượng không quân tiêm kích để đánh chặn, bao gồm các máy bay chiến đấu MiG và Mirage do Pháp sản xuất.

Lần đầu tiên các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy hoàn toàn?

Đến gần sáng, những thông tin mới về thiệt hại đối với hệ thống năng lượng Ukraine tiếp tục xuất hiện.

Theo TST, các nhà máy nhiệt điện Ukraine đã lần đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn trong đợt tấn công quy mô lớn này, thay vì chỉ ghi nhận thiệt hại đối với một phần cơ sở hạ tầng.

Các trang mạng địa phương cho biết Nhà máy nhiệt điện Ladyzhyn thuộc tỉnh Vinnitsa đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi hứng chịu khoảng 15 tên lửa hành trình.

Trong khi đó, Nhà máy nhiệt điện Pridneprovskaya đã hứng chịu 21 tên lửa và gần như không còn khả năng hoạt động.

Ông Lebedev cho biết, theo thông tin sơ bộ, số vũ khí được sử dụng nhằm vào Pridneprovskaya gồm 11 tên lửa hành trình Kh-101, sáu tên lửa đạn đạo Iskander-M và bốn tên lửa Kinzhal.

Đáng chú ý, hai tên lửa Kh-101 mang đầu đạn chùm.

Ông Lebedev tuyên bố Nga đã sử dụng gần 1.500 UAV tầm xa trong đợt tấn công (Ảnh minh họa: TST)

Theo ông, việc sử dụng nhiều loại tên lửa với tốc độ, quỹ đạo và khả năng đánh chặn khác nhau khiến nhiệm vụ của hệ thống phòng không Ukraine trở nên phức tạp hơn đáng kể.

Trong bối cảnh đó, Kiev cùng các tỉnh Kiev và Dnepropetrovsk đã áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp.

Đây không phải việc thay thế lịch cắt điện trước đó, mà là những hạn chế bổ sung bên cạnh các đợt cắt điện luân phiên đã được lên kế hoạch.

Theo TST, hệ thống năng lượng Ukraine vốn đã phải vận hành trong điều kiện hạn chế, nay tiếp tục chịu thêm thiệt hại sau các cuộc tấn công mới.

Quy mô chiến dịch còn được thể hiện qua số lượng UAV tham gia.

Ông Lebedev tuyên bố Nga đã sử dụng gần 1.500 UAV tầm xa trong đợt tấn công, với các mục tiêu trải rộng trên gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở năng lượng, đường sắt và những hạ tầng quan trọng khác.

Ông Lebedev đồng thời cho rằng truyền thông quốc tế chưa dành sự chú ý tương xứng cho quy mô của chiến dịch này, trong khi những cuộc tấn công bằng UAV Ukraine nhằm vào hai nhà máy lọc dầu của Nga lại nhận được sự quan tâm lớn hơn.

Tuy nhiên, ông thừa nhận các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu Nga cũng gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể.

Mười quả bom FAB nhằm vào một công sự kiên cố

Bên cạnh các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng, TST còn đề cập đến những diễn biến tại tỉnh Zaporizhzhia, trong đó có thông tin về hàng chục quân nhân Ukraine thiệt mạng.

Theo ông Lebedev, tại khu vực ngoại ô phía nam thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát, người dân địa phương nhiều lần phản ánh về hoạt động tại các thao trường, cũng như việc di chuyển của binh sĩ và trang thiết bị quân sự.

Một số quân nhân Ukraine tiết lộ rằng các đơn vị mới được điều động tới khu vực này nhằm tăng cường lực lượng trên các hướng Gulyaypole và Orekhov.

Trước đó, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng khoảng 10 quả bom FAB nhằm vào một công trình trú ẩn ngầm tại khu định cư Kamyshevakha thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Phía Ukraine cáo buộc cuộc tấn công nhằm vào một trường học, nơi có thường dân đang trú ẩn.

Tuy nhiên, TST bác bỏ thông tin này, cho rằng công trình thực tế được các đơn vị quân sự Ukraine sử dụng.

Bài viết dẫn phát biểu trước đó của nhà phân tích chính trị Roman Pyatigorets tại Zaporizhzhia trên truyền hình, trong đó ông đề cập đến sự hiện diện của một đơn vị vận hành UAV tại khu vực trường học.

Theo TST, ông Pyatigorets từng khẳng định nơi trú ẩn của đơn vị này được xây dựng đặc biệt kiên cố và rất khó bị tấn công.

Tuy nhiên, công trình sau đó vẫn bị đánh trúng.

TST đưa tin hàng chục quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Đáng chú ý, ít nhất 24 người trong số đó mang cấp bậc trung sĩ hoặc sĩ quan.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Ukraine xuất hiện những bình luận mô tả diễn biến mới bằng câu nói: “Vũ khí tối tân của ông Putin khiến phương Tây rơi vào địa ngục”.

Theo TST, hiện vẫn chưa rõ những bình luận này đề cập đến các mẫu UAV thế hệ mới, bom FAB được hiện đại hóa hay các loại tên lửa hành trình mới của Nga.