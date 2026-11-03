Hàng ngàn quân từ 11 nước áp sát Nga, ông Belousov tới điểm nóng: Lộ tin về "quyền nổ súng vào lính Nga"

Theo tờ Guardian dẫn các nguồn tin, quân nhân nước ngoài được triển khai tới Ukraine sẽ được cấp một quyền đặc biệt.

Nổ lớn tại “đầu não” sản xuất quân sự Ukraine

Đài TST đưa tin, cơ sở sản xuất vũ khí quân sự Ukrspetssvyaz có quy mô thuộc hàng lớn nhất ở Ukraine đã bị đánh nổ sau những đợt tập kích bằng UAV Geran. “Đầu não” sản xuất này chuyên làm ra các trang thiết bị quân sự và sản phẩm lưỡng dụng, có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc đánh trúng các cơ sở chiến lược làm suy giảm khả năng tác chiến của lực lượng Ukraine.

Bên cạnh đó, theo ông Sergey Lebedev - điều phối viên mạng lưới hoạt động ngầm thân Nga tại Mykolaiv, chỉ trong vòng 24 giờ, phía ông đã ghi nhận 83 thông tin về các vụ nổ tại 16 tỉnh Ukraine.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Theo ông, trong đợt tập kích trước đã xuất hiện thông tin về thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng tại Vinnytsia và Khmelnytskyi. Hai tỉnh này sau đó tiếp tục hứng chịu một loạt cuộc tấn công mới.

Ông Lebedev nhận định, các đợt tập kích đang gây sức ép lên hệ thống điện Ukraine, vốn phục vụ cả khu dân cư, công nghiệp, giao thông và hoạt động sản xuất quân sự.

Trên bộ, các đơn vị Nga báo cáo tiến quân trên những hướng Dobropillia, Huliaipole và Sumy. Giao tranh tiếp diễn gần Kostiantynivka và Kupyansk. Trong khi đó, lực lượng Ukraine tiến hành phản công tại một số khu vực trên các hướng Lyman và Sloviansk.

Theo ông Lebedev, quân đội Nga đang đồng thời gây sức ép lên hậu phương và phát triển tiến công, còn Ukraine đáp trả bằng các cuộc phản công cục bộ. Ông cho rằng diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào khả năng Nga giữ được những bước tiến và mức độ các cuộc phản công Ukraine tác động tới tốc độ tiến quân.

Bộ trưởng Belousov tới điểm nóng Kherson

Trong lúc các đợt tập kích tiếp diễn, hướng Kherson thu hút chú ý với chuyến thị sát của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tới sở chỉ huy Cụm quân Dnepr.

Theo TST, ông Belousov kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của các đơn vị. Tại sở chỉ huy, ông nghe các chỉ huy báo cáo về tình hình hiện tại và hoạt động của đối phương.

Chuyến đi diễn ra sau những thông tin về khả năng chuẩn bị hoạt động tác chiến mới tại khu vực Kherson, sau khi thời gian ngừng giao tranh ở Aleshki và Kherson kết thúc.

Phía Ukraine tuyên bố Nga đang điều động lực lượng dự bị và chuẩn bị tiến công thành phố Kherson ngày 3/11. Từ đó, xuất hiện suy đoán rằng chuyến thị sát của ông Belousov có thể liên quan tới việc tăng cường hoạt động trên hướng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov. Ảnh: Reuters

Một khả năng khác được bài viết đề cập là gia tăng giao tranh nhằm giành Orikhiv, sau đó tiếp tục tiến về phía ranh giới hành chính tỉnh Zaporizhzhia.

Trước đó, cuộc sơ tán khỏi Aleshki cũng gây tranh luận. Cựu nghị sĩ Quốc hội Ukraine Igor Mosiychuk nói trong nhóm trở về phía Ukraine không có nam giới trong độ tuổi nhập ngũ. Theo ông, những người này hoặc ở lại Aleshki, hoặc sơ tán sang Nga.

Mosiychuk gọi đây là “hồi chuông cảnh báo” đối với chính quyền Ukraine. Ông đồng thời cho rằng hoạt động nhân đạo cho thấy khả năng chấm dứt chiến tranh nếu có mong muốn và ý chí chính trị, qua đó chỉ trích giới lãnh đạo tại Kiev.

Lực lượng quân sự 11 nước áp sát biên giới Nga

Đáng lưu ý, trong khi tình hình Kherson thu hút chú ý, Anh và các nước châu Âu tiếp tục chuẩn bị phương án triển khai lực lượng tại Ukraine sau khi giao tranh kết thúc.

Theo tờ Guardian dẫn các nguồn tin, quân nhân nước ngoài được triển khai tới Ukraine sẽ có quyền nổ súng vào lực lượng Nga để tự vệ.

“Rõ ràng chúng tôi sẽ bảo vệ lực lượng của mình”, một quan chức phương Tây am hiểu kế hoạch của phái bộ nói với tờ báo. Người này cho biết quân nhân phương Tây tại Ukraine sẽ chỉ hoạt động trong khuôn khổ phòng vệ.

Guardian đưa tin các đơn vị gìn giữ hòa bình dự kiến chỉ gồm quân nhân Anh và châu Âu, không sử dụng những công nghệ của Mỹ như Starlink.

Thông tin về quyền “bắn trả” xuất hiện khi London và Paris công bố cuộc tập trận Koalicja tại Ba Lan, dự kiến bắt đầu vào thứ hai tuần tới.

Lực lượng quân sự NATO. Ảnh: TST

Quân nhân 11 nước sẽ tham gia, gồm Bỉ, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Đây là cuộc tập trận lớn đầu tiên của Lực lượng đa quốc gia dành cho Ukraine (MGF-U), thuộc khuôn khổ “liên minh tự nguyện”. Tổng cộng khoảng 2.800 quân nhân các nước NATO sẽ tham gia diễn tập.

Các lực lượng sẽ luyện tập điều chuyển binh sĩ, trang thiết bị và tiếp tế; bảo vệ, bảo đảm hoạt động cho các đơn vị của mình; đồng thời phối hợp giữa những đơn vị khác nhau trong một lực lượng chung.

Chính phủ Anh khẳng định việc triển khai quân tại Ukraine chỉ có thể diễn ra sau khi giao tranh kết thúc và theo đề nghị của chính phủ Ukraine.

Tư lệnh Lực lượng đa quốc gia dành cho Ukraine Tom Bateman cho biết Anh, Pháp và các nước châu Âu khác sẵn sàng cung cấp những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine sau chiến sự.

Đầu năm 2026, báo The Times của Anh đưa tin London và Paris có thể triển khai tối đa 15.000 quân nhân tới Ukraine nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần tuyên bố việc đưa các đơn vị quân đội NATO tới Ukraine là không thể chấp nhận và có nguy cơ gây leo thang nghiêm trọng.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi việc thành lập những liên minh như vậy là hành động kích động kéo dài xung đột. Ông nhấn mạnh đây là những quốc gia bác bỏ giải pháp hòa bình.