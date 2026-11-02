Chechnya bùng nổ bê bối liên quan Ukraine - BQP Nga tuyên bố đang hành động, "không tiếc đạn cho 1 đêm rực lửa"

“Không tiếc đạn. Đêm nay sẽ rực lửa, chúng tôi đang hành động” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bùng nổ bê bối ở Chechnya

Tòa án Quân sự đồn trú Grozny tại Chechnya đang xét xử vụ gian lận liên quan đến các khoản bồi thường cho quân nhân. Theo Kommersant, cơ quan điều tra cáo buộc một nhóm sử dụng giấy chứng nhận thương tích giả để giúp 30 quân nhân nhận tổng cộng 90 triệu rúp từ ngân sách.

Ba bị cáo gồm thiếu tá tư pháp Alexander Stepanchenko, cựu trợ lý cấp cao của công tố viên quân sự Shali, cùng Akhmed Kagirov và Rakhman Ganaev. Cả ba bị truy tố về gian lận các khoản trợ cấp, đối mặt mức án tối đa 10 năm tù.

Theo cáo buộc, từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2024, nhóm này làm hồ sơ để quân nhân thuộc một đơn vị đóng tại làng Sernovodskoye nhận tiền bồi thường cho những thương tích không có thật. Mỗi người được chi trả 3 triệu rúp, sau đó chuyển lại một nửa cho những người tổ chức.

Các giấy chứng nhận mang con dấu và dấu đóng giả của chi nhánh Bệnh viện Quân y số 412 tại Khankala. Khusein Magomadov, người bị cáo buộc trực tiếp làm những giấy tờ này, đã bỏ trốn, bị truy nã và ra lệnh bắt giữ vắng mặt.

Binh sĩ Chechnya. Ảnh: gstatic.com

Cơ quan điều tra cho rằng Stepanchenko lợi dụng chức vụ để kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ. Cán bộ nhân sự Ramzan Muzigov bị cáo buộc soạn quyết định chi trả rồi chuyển hồ sơ đến cơ quan tài chính. Muzigov đã ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan công tố, cung cấp lời khai về những người liên quan.

Tuy nhiên, tại tòa, ba bị cáo rút lại lời nhận tội trước đó. Họ nói đã tự nhận tội oan để đổi lấy lời hứa tạm đình chỉ truy cứu sau khi ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Phía bào chữa cho rằng hồ sơ có nhiều mâu thuẫn về thời điểm chuyển giấy tờ, liên lạc giữa các bên và phân chia tiền. Kagirov còn khai đã chuyển 15 triệu rúp cho những người mà ông ta xác định là người tổ chức thực sự, trong đó có một điều tra viên quân sự tại Ussuriysk.

Điều tra viên này hiện chỉ tham gia vụ án với tư cách nhân chứng, giải thích rằng khoản tiền liên quan đến việc giúp mua ô tô tại Hàn Quốc. Kagirov bác bỏ lời giải thích đó.

Tòa đã tiếp nhận đơn tố cáo làm giả chứng cứ của Kagirov nhưng từ chối đưa các video do người này cung cấp vào hồ sơ. Phía bào chữa dự định đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đáng chú ý, 30 quân nhân nhận các khoản tiền bị nghi gian lận vẫn chưa bị truy tố. Các vụ án liên quan đến họ được tách riêng và tạm đình chỉ, trong khi thiệt hại chưa được bồi hoàn.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine sẽ trải qua “một đêm nóng bỏng”

Trong lúc vụ án liên quan đến các khoản chi trả cho quân nhân tiếp tục được xét xử, Bộ Quốc phòng Nga phát đi thông điệp cứng rắn về hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Ukraine.

Trên kênh Telegram, cơ quan này đăng lời cảnh báo: “Không tiếc đạn. Đêm nay sẽ rực lửa, chúng tôi đang hành động”.

Thông điệp được nhiều cơ quan truyền thông Nga dẫn lại trong các bản tin ngày 2/11. Đoạn thông báo được trích dẫn không nêu địa điểm, quy mô hoặc thời gian cụ thể của một chiến dịch.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã tiến lên và cải thiện vị trí trong vòng 24 giờ tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo cơ quan này, các đơn vị thuộc cụm quân “Phía Đông” đã đột phá, tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương. Đây là thông tin do phía Nga công bố về diễn biến trên thực địa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin nêu khả năng ông Putin đối thoại với ông Zelensky

Đáng lưu ý, cùng thời điểm xuất hiện những thông điệp quân sự cứng rắn, Moscow tiếp tục đề cập khả năng nối lại đối thoại với Kiev. Những phát biểu mới từ Điện Kremlin tập trung vào hình thức tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo và thành phần tham gia các vòng thương lượng.

Bên cạnh các tuyên bố về hoạt động quân sự, phía Nga cho biết cánh cửa liên lạc giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn để ngỏ, đồng thời tiếp tục đề xuất Moskva là địa điểm cho một cuộc gặp trực tiếp.

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong cuộc phỏng vấn với đài Vesti được công bố ngày 1/11, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov được hỏi liệu ông Putin có nhận cuộc gọi từ nhà lãnh đạo Ukraine hay không.

Ông Ushakov trả lời rằng ông tin Tổng thống Nga sẽ nghe máy, đồng thời khẳng định ông Putin chưa từng từ chối đối thoại.

Vị trợ lý Điện Kremlin cho biết ông Zelensky đang truyền đạt mong muốn trao đổi qua nhiều kênh khác nhau. Theo ông Ushakov, nếu thực sự muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga, nhà lãnh đạo Ukraine có thể tới Moskva.

Phát biểu này tiếp tục thể hiện đề xuất của phía Nga về địa điểm gặp gỡ, trong khi vấn đề tổ chức các cuộc thương lượng nhằm giải quyết xung đột cũng được ông Ushakov đề cập.

Về thành phần tham gia, ông cho rằng những vòng đàm phán đầu tiên nên diễn ra giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Ông giải thích Moscow đang duy trì các cuộc tiếp xúc làm việc với Washington, vì vậy khởi đầu bằng cơ chế ba bên là phương án phù hợp.

Đối với các nước châu Âu, ông Ushakov để ngỏ khả năng đại diện của họ tham gia ở giai đoạn tiếp theo. Theo cách tiếp cận được ông trình bày, tiến trình có thể bắt đầu với ba bên trước khi mở rộng thành phần.

Trong các phát biểu mới, Điện Kremlin đồng thời nêu hai hướng tiếp xúc: đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine tại Moskva, cùng các vòng thương lượng ban đầu theo cơ chế Nga–Mỹ–Ukraine. Ông Ushakov chưa công bố thời điểm cụ thể cho cuộc gặp giữa hai tổng thống.