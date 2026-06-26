100 năm mới có thêm một Bạch Mai: Loạt hình ảnh bên trong cơ sở 2 đang khiến nhiều người trầm trồ

Ngày 26/6/2026 đi vào lịch sử, khi nơi đây không chỉ là câu chuyện khám chữa bệnh bình thường...

Sáng nay, "đoàn tàu Bách Mai" chính thức khai trương, đưa đón cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện từ thủ đô về Ninh Bình làm việc. Đây cũng là ngày chính thức khai trương cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm tải cho các bệnh viện trung ương và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Tính đến 17h chiều ngày 26/6, bệnh viện ghi nhận hơn 1.800 bệnh nhân đến khám, càng cho thấy sự quan tâm của người dân về sự kiện này. Bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 lúc này trở thành chủ đề được nhiều người vô cùng quan tâm. Và trong ngày 26/6, nơi đây không chỉ là câu chuyện khám chữa bệnh bình thường...

Bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Bước vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình, ấn tượng đầu tiên chính là bệnh viện thoáng rộng, sạch đẹp, phòng ốc hiện đại. Những bức ảnh dưới đây chính là minh chứng cho hơn vạn lời nói cho cơ sở của bệnh viện.

Ngay trong ngày khai trương, bệnh viện đã thu hút được đông đảo người dân quan tâm, dù là đến xem lễ khai trương hay khám chữa bệnh.

Máy chụp CT tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (80 tuổi, ở Tân Thanh, Ninh Bình) kể, ông nghe được thông tin bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình đi vào hoạt động mà "mừng muốn khóc". Ông là thương binh, bị bệnh dạ dày, đau xương khớp, trĩ... Mỗi lần đi khám bệnh, con cháu trong nhà phải chở lên tận Hà Nội để thăm khám. "Bây giờ thì có Bệnh viện Bạch Mai ngay gần nhà rồi. Từ nhà tôi đi ra đây có 8km thôi, tiện lắm, như này thì tôi có thể đi khám chữa bệnh đều, không ngại trì hoãn nữa".

Niềm vui của ông Ngọc cũng giống như bao người dân quê khác. Chú Trịnh Mạnh Hải (52 tuổi, Liêm Tuyền, Ninh Bình) nghe tin nay khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 nên cũng sắp xếp thời gian tranh thủ qua. "Thay vì phải lên tận Hà Nội khám như trước đây, giờ đây tôi chỉ cần đi 3km là đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện thuộc top đầu của cả nước để khám chữa bệnh. Gần nhà như này chắc chắn tôi sẽ đi khám định kỳ đều, 7-8 tháng/lần", chú Hải phấn khởi nói.

Trung tâm cấp cứu A9 Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Còn anh Lê Mạnh Tú (Lê Hồ, Ninh Bình), tuy không có bệnh trong người nhưng thường xuyên phải đưa người nhà đi khám cũng cảm thấy may mắn. "Bây giờ, tôi có thể đèo bố mẹ mình đi khám định kỳ mà không mất đến 1 ngày như trước đây, khi phải lên Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội".

Bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình còn là bóng dáng của đông đảo y bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế hết lòng vì người bệnh.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, cho biết bà xúc động khi vừa có mặt tại bệnh viện đã thấy rất đông người dân chờ khám.

"Vừa xuống tàu đến bệnh viện, chúng tôi đã thấy rất đông bệnh nhân đứng đợi. Đó là niềm vui lớn, bởi sự tin tưởng của người dân chính là động lực để đội ngũ y tế nỗ lực nhiều hơn", bà chia sẻ.

Trong ngày khai trương đi vào lịch sử, BSCKII Trần Minh Thảo (Phó Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu) xúc động chia sẻ: "Ngày hôm nay rất đặc biệt, đặc biệt không chỉ với riêng tôi mà có lẽ là của toàn bộ cán bộ nhân viên. Hơn 100 năm, lần đầu tiên có 1 cơ sở ở Ninh Bình, do bệnh viện Bạch Mai đảm nhận công tác khám chữa bệnh phục vụ người dân".

Vì ngày đặc biệt hôm nay, BS Thảo đã hồi hộp, mất ngủ cả tuần khi nghĩ đến một cơ sở mình phải triển khai làm sao để chất lượng dịch vụ, chất lượng khám chữa bệnh tương đương, thậm chí phải hơn cả cơ sở 1. "Bởi vì cơ sở 2 rất khang trang, rộng rãi... đó vừa là áp lực vừa là niềm vui. Là nhân viên y tế, tôi cần phải gánh 1 phần trách nhiệm ấy để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Ban lãnh đạo Bệnh viện giao cho".

BS Thảo tâm sự, trước đây, chị cũng có băn khoăn về chuyện di chuyển từ thủ đô về Ninh Bình làm việc. May mắn sao, đảng uỷ, ban giám đốc đã hết lòng vì nhân viên, lo chuyện đi lại chu đáo. "Buổi sáng đi làm thì được tàu và xe đưa đón tận nơi, lúc chiều về thì đi tàu cũng rất an toàn. Chắc chắn là so với việc làm ở cơ sở 1 thì làm tại Ninh Bình khiến chúng tôi vất vả hơn nhưng trên hết đây là nhiệm vụ được giao, là trách nhiệm của mình nữa, được phục vụ nhân dân thì bỗng thấy lòng nhẹ nhàng, đầu bớt lo nghĩ lại. Đó là những việc phải làm. Nghĩ vậy tôi thấy vui cũng không thấy gì khó khăn".

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khai trương, rất nhiều hạng mục đi vào hoạt động. Đó là khám theo yêu cầu, khám bảo hiểm y tế và khám miễn phí cho các bệnh nhân thuộc cơ sở tỉnh Hà Nam cũ. Chị Nguyễn Thị Chuyên (nhân viên Phòng Công tác Xã hội) chia sẻ, đi về đây làm việc thật sự không dễ dàng. Nhà chị cách cơ sở 1 là 16km. 4h sáng, chị đã phải dậy đi làm, xe 5h15 đón từ cơ sở 1 đến cơ sở 2. 6h15, chị cùng đội ngũ của mình sẽ chuẩn bị, ăn sáng trong vòng 15 phút, sau đó 6h30 bắt đầu làm việc. Việc di chuyển khá vất vả.

"Với tôi, con lớn rồi thì đỡ hơn nhưng với nhiều chị em khác đang chăm con nhỏ thì sẽ vất vả hơn rất nhiều. Dù vậy, tôi tin bản thân cũng như mọi người sẽ luôn cố gắng. May mắn là chúng tôi luôn biết san sẻ, đồng hành và hỗ trợ nhau".

Một bệnh viện mới có thể được đo bằng số phòng khám, số giường bệnh hay những thiết bị hiện đại. Nhưng trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình còn được đo bằng những nụ cười nhẹ nhõm của người dân vì quãng đường khám bệnh đã ngắn lại, bằng sự tận tâm của những y bác sĩ sẵn sàng thức từ 4 giờ sáng để lên tàu đến nơi làm việc, bằng niềm tin về một nền y tế chất lượng cao đang đến gần hơn với mọi người.

Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng ngày 26/6/2026 chắc chắn sẽ được nhớ như cột mốc mở đầu cho một chương mới của Bệnh viện Bạch Mai, nơi khoảng cách địa lý không còn là rào cản để người dân tiếp cận những dịch vụ y tế tốt nhất.